Cold Waves Alert: ఓరి దేవుడో..! చంపేస్తోన్న చలి.. మరో రెండ్రోజులు గజగజే, పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు..!

Cold Increased in Telangana: తెలంగాణలో చలి పులి భయంకరంగా వణికిస్తోంది. రాబోయే రెండు రోజులు చలి మరింత పెరుగుతుందని.. సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. . రాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు చలి వణికిస్తుంటే.. ఉదయం 8 గంటల నుంచి 11 గంటల మధ్య, సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 7 గంటల మధ్య శీతల గాలులు పంజా విసురుతున్నాయి. ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, వెచ్చని దుస్తులు ధరించాలని, వేడి ఆహారం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తెలంగాణలో చలి పులి పంజా విసురుతోంది. రానున్న రెండు రోజులు రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. నేడు, రేపు చలి తీవ్రత గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. రాత్రి సమయాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే సుమారు 3 డిగ్రీల వరకు తక్కువగా నమోదయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయన్నారు.
ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీస్తున్న చలి గాలులతో ప్రజలు గజగజ వణుకుతున్నారు. ఈ విపరీతమైన చలి నుంచి రక్షణ పొందేందుకు ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఉన్ని దుస్తులు, స్వెటర్లు, మఫ్లర్లు, గ్లౌజులు ధరించాలి. శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి వేడివేడి ఆహారం తీసుకోవాలి. తగినంత నీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవాలి.
రాత్రి, తెల్లవారుజామున చలి గాలి తగలకుండా కిటికీలు, తలుపులు మూసి ఉంచాలి. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకపోవడం ఉత్తమం. జలుబు, దగ్గు లేదా జ్వరం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, వాతావరణ శాఖ జారీ చేసే హెచ్చరికలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండటం ద్వారా ఈ శీతాకాలపు అనారోగ్యాల నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు.
