Cold Waves: తెలంగాణను కమ్మేసిన చలి దుప్పటి.. ఆ జిల్లాల్లో సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు..!

Cold Wave Alert: తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చలిపులి వణికిస్తోంది. రాష్ట్రమంతటా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్‌కు పడిపోయాయి. దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా వాతావరణ శాఖ పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్‌లను జారీ చేసింది. చలి నుంచి రక్షించుకోవడానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 23, 2025, 07:15 AM IST

Cold Waves Alert In Telangana: తెలంగాణలో చలి తీవ్రత విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ పెరుగుతున్న చలి తీవ్రతకు తోడు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్‌కు పడిపోవడంతో.. జనాలు గజగజ వణుకుతున్నారు. ముఖ్యంగా తెల్లవారుజామున, సాయంత్రం వేళల్లో దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రయాణాల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

అయితే పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్‌లను జారీ చేసింది. వాతావరణ శాఖ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం.. రాష్ట్రంలోని 8 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయి. అసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ (యూ)లో కేవలం 7 డిగ్రీలు నమోదైంది. సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్‌లో 7.5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత రికార్డయ్యింది. సుమారు 25 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 14 డిగ్రీల లోపు కొనసాగుతున్నాయి. సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీల తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

చలి నుండి శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి దుస్తుల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. స్వెటర్ లేదా జాకెట్ ధరించడం వల్ల శరీర వేడి బయటకు పోకుండా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తల, చెవుల ద్వారా శరీర ఉష్ణోగ్రత త్వరగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉన్నందున మఫ్లర్లు లేదా మంకీ క్యాప్‌లు వాడాలి. చేతులకు గ్లౌజులు, పాదాలకు సాక్సులు వేసుకోవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ సాఫీగా జరిగి శరీరం వెచ్చగా ఉంటుంది.
ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం. చలికాలంలో దాహం తక్కువగా వేసినప్పటికీ, శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూసుకోవడానికి గోరువెచ్చని నీటిని తరచుగా తాగుతుండాలి.  

చలి తీవ్రతకు వృద్ధులు, చిన్నారులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు త్వరగా ప్రభావితమవుతారు. కాబట్టి వీరు ఉదయం 8 గంటల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత బయట తిరగకపోవడం మంచిది. అలాగే గది ఉష్ణోగ్రత వెచ్చగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. చలి కారణంగా రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోయి రక్తపోటు పెరిగే ప్రమాదం ఉన్నందున, బిపి, గుండె సమస్యలు ఉన్నవారు క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడుతూ వైద్యుల సలహాలు పాటించాలి.

