SGT Teacher Suicide Attempt: స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సమావేశంలో ఓ ఉపాధ్యాయుడు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో కలకలం రేపింది. గొల్లపల్లి మండలం చిల్వకోడూరు MPPS ప్రాథమిక పాఠశాలలో SGTగా పనిచేస్తున్న ప్రధానోపాధ్యాయుడు ప్రశాంత్ సమావేశం సమయంలో అస్వస్థతకు గురయ్యారని, అనంతరం ఆయన నిద్రమాత్రలు తీసుకున్నట్లు ఉపాధ్యాయ వర్గాల ద్వారా సమాచారం వెలువడింది. సహచర ఉపాధ్యాయులు వెంటనే ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించగా, ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నట్లు తెలిసింది. ఘటన విషయం తెలుసుకున్న SGTU రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మహిపాల్ రెడ్డి ఆసుపత్రికి వెళ్లి ప్రశాంత్ను పరామర్శించినట్లు ఉపాధ్యాయ సంఘం వర్గాలు తెలిపాయి. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకుని కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడినట్లు పేర్కొన్నారు.
SGT ఉపాధ్యాయులపై పని ఒత్తిడి పెరిగిందని ఆవేదన:
ఈ ఘటన నేపథ్యంలో SGT ఉపాధ్యాయులు ఎదుర్కొంటున్న పని ఒత్తిడిపై ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. బోధనతో పాటు పాఠశాల నిర్వహణ, వివిధ రకాల ఆన్లైన్ పనులు, ప్రభుత్వ పథకాల అమలు, రికార్డుల నిర్వహణ, నివేదికలు, ఇతర అధికారిక బాధ్యతలు కూడా ఉపాధ్యాయులపై పడుతున్నాయని వారు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో సిబ్బంది కొరత ఉన్న చోట ఒకే ఉపాధ్యాయుడు పలు బాధ్యతలు నిర్వహించాల్సి వస్తోందని SGTలు పేర్కొంటున్నారు. తరగతి బోధనపై దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయంలో ఇతర అధికారిక పనులు కూడా అప్పగించడంతో మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతోందని ఉపాధ్యాయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బోధనతో పాటు అదనపు బాధ్యతలు.. SGTల గోడు:
ప్రాథమిక స్థాయిలో విద్యార్థులకు బోధన చేయడంతో పాటు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా పరిపాలనా బాధ్యతలు నిర్వహించాల్సి వస్తున్న పరిస్థితులు కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు చెబుతున్నాయి. పాఠశాల నిర్వహణ, విద్యార్థుల వివరాలు, వివిధ రకాల రిపోర్టులు, ఆన్లైన్ నమోదు ప్రక్రియలు, సమావేశాలు వంటి పనులు పెరుగుతున్నాయని పేర్కొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో SGT ఉపాధ్యాయులపై ఉన్న అదనపు పనిభారాన్ని తగ్గించాలని, బోధనేతర పనులను సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించాలని సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి. ఉపాధ్యాయులపై పని ఒత్తిడిని పెంచే విధానాలపై ప్రభుత్వం పునరాలోచించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మా సమస్యలు చెప్పుకునే అవకాశం కూడా తగ్గుతోంది:
SGT ఉపాధ్యాయుల సమస్యలపై సంఘాలు మరింత గట్టిగా స్పందించాలని పలువురు ఉపాధ్యాయులు కోరుతున్నారు. తమపై పని భారం పెరుగుతున్నప్పటికీ, తమ సమస్యలను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లే విషయంలో తగిన స్థాయిలో స్పందన కనిపించడం లేదని కొందరు ఉపాధ్యాయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విధి నిర్వహణలో ఒత్తిడి పెరిగితే అది చివరకు ఉపాధ్యాయుల వ్యక్తిగత, కుటుంబ జీవితాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని వారు చెబుతున్నారు. చిల్వకోడూరు ఘటన నేపథ్యంలో అయినా ప్రభుత్వం SGT ఉపాధ్యాయుల పని పరిస్థితులపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని కోరుతున్నారు.
టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు లేకపోవడంపై అసంతృప్తి:
ఇదే సమయంలో SGT ఉపాధ్యాయులకు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు లేకపోవడం తమ సమస్యలకు మరో కారణంగా మారుతోందని కొందరు SGT ఉపాధ్యాయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను శాసనమండలిలో ప్రస్తావించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, తాము టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే అర్హత లేకపోవడంతో తమ సమస్యలకు రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం పరంగా కూడా తాము వెనుకబడుతున్నామని వారు పేర్కొంటున్నారు.
తమపై పని ఒత్తిడి పెరుగుతున్న సందర్భాల్లో రాజకీయ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకుల నుంచి కూడా తగినంతగా స్పందన రావడం లేదని కొందరు SGTలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ‘మాకు ఓటు హక్కు లేనందుకేనా మా సమస్యలపై పెద్దగా స్పందన ఉండటం లేదు?’ అంటూ కొందరు ఉపాధ్యాయులు ప్రశ్నిస్తున్నట్లు సంఘాల వర్గాలు చెబుతున్నాయి. చిల్వకోడూరు ఘటన అనంతరం తమ సహచర ఉపాధ్యాయుడిని పరామర్శించేందుకు పలువురు నాయకులు ముందుకు రాకపోవడంపై కూడా SGT ఉపాధ్యాయుల్లో ఆవేదన వ్యక్తమవుతోందని వారు పేర్కొంటున్నారు. అయితే ఈ అంశంపై సంబంధిత రాజకీయ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతల అధికారిక స్పందన వెలువడాల్సి ఉంది.
చిల్వకోడూరు ఘటన నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయులపై పని ఒత్తిడిని తగ్గించి, వారి సమస్యలను ప్రభుత్వం సీరియస్గా పరిగణించాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. బోధనతో పాటు అనేక రకాల అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించడం వల్ల ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారని వారు చెబుతున్నారు. ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఇలాంటి పరిస్థితికి వెళ్లాల్సి రావడం బాధాకరమని, ఈ ఘటనను ఒక హెచ్చరికగా తీసుకుని SGT ఉపాధ్యాయుల పని పరిస్థితులు, అదనపు బాధ్యతలు, అధికారుల నుంచి వస్తున్న ఒత్తిడి వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం సమీక్ష నిర్వహించాలని సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అయితే ప్రశాంత్ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పని ఒత్తిడే ఖచ్చితమైన కారణమని అధికారికంగా నిర్ధారణ కాలేదు. ఈ ఘటనకు దారితీసిన పూర్తి కారణాలు అధికారిక విచారణ లేదా సంబంధిత అధికారుల ప్రకటనతోనే స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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