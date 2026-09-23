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స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్‌లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడి ఆత్మహత్యాయత్నం.. SGTలపై పెరుగుతున్న పని ఒత్తిడే కారణమా..?

SGT Teacher Suicide Attempt: స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సమావేశంలో ఓ ఉపాధ్యాయుడు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో కలకలం రేపింది. గొల్లపల్లి మండలం చిల్వకోడూరు MPPS ప్రాథమిక పాఠశాలలో SGTగా పనిచేస్తున్న ప్రధానోపాధ్యాయుడు ప్రశాంత్ సమావేశం సమయంలో అస్వస్థతకు గురయ్యారని, అనంతరం ఆయన నిద్రమాత్రలు తీసుకున్నట్లు ఉపాధ్యాయ వర్గాల ద్వారా సమాచారం వెలువడింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 23, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:52 PM IST
స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్‌లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడి ఆత్మహత్యాయత్నం.. SGTలపై పెరుగుతున్న పని ఒత్తిడే కారణమా..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్‌లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడి ఆత్మహత్యాయత్నం.. SGTలపై పెరుగుతున్న పని ఒత్తిడే కారణమా..?
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