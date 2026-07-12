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Shabad Case: కిరాతకుడు రాజ్‌కుమార్ ఎలా దొరికాడంటే.. ప్రత్యక్ష సాక్షి సంచలన నిజాలు!

Shabad Case Latest News: షాబాద్ ఆరుగురి దారుణ హత్యల కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌కుమార్‌ అరెస్ట్‌ వెనుక ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. హత్యల అనంతరం కుమ్మరిగూడెం పరిసరాల్లో తిరుగుతున్న నిందితుడిని స్థానిక ప్రత్యక్ష సాక్షి బండారు సుధాకర్ గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 12, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:43 PM IST
Shabad Case: కిరాతకుడు రాజ్‌కుమార్ ఎలా దొరికాడంటే.. ప్రత్యక్ష సాక్షి సంచలన నిజాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Shabad Case: కిరాతకుడు రాజ్‌కుమార్ ఎలా దొరికాడంటే.. ప్రత్యక్ష సాక్షి సంచలన నిజాలు!
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