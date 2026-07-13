/Shabad Raj kumar: షాబాద్‌ ఆరు హత్యల ఘటనలో సంచలనం.. నిందితుడు రాజ్ కుమార్ ఆత్మహత్య..

Shabad murder accused raj kumar suicide: తెలంగాణలో సంచలనంగా మారిన రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ లో ఆరుగురి హత్యల ఘటన నిందితుడు రాజ్ కుమార్ మృతి చెందాడు. కొత్తూరు మండలం పంజర్లలో రాజ్కుమార్ మృతదేహం లభ్యమైంది.
రాజ్కుమార్ మృతదేహం పక్కన పాయిజన్ బాటిల్ లభ్యమైంది. దీంతో అతను పాయిజన్ తాగి సూసైడ్ చేసుకున్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అతని మేనమామ ఊరిలో రాజ్ కుమార్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ప్రస్తుతం పోలీసులు భారీగా స్పాట్ కు చేరుకుంటున్నారు. రాజ్ కుమార్ ఆరుగురిని హత్య చేసి రెండు రోజులుగా పోలీసుల కళ్లు గప్పి పరారీలో ఉన్నాడు.
పోలీసులు మొత్తంగా పది బృందాలుగా రాజ్ కుమార్ కోసం గాలింపు చేపట్టారు. ఇప్పటికే పోలీసులు రాజ్ కుమార్ ను ఎన్ కౌంటర్ చేశారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమలోనే రాజ్ కుమార్ డెడ్ బాడీ లభ్యం కావడం తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. నిందితుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు భావిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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