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Shabad Raj kumar: షాబాద్‌ ఆరు హత్యల ఘటనలో సంచలనం.. నిందితుడు రాజ్ కుమార్ ఆత్మహత్య..

Shabad murder case: ఆరుగురిని అత్యంత క్రూరంగా హతమార్చిన నరరూప హంతకుడు రాజ్ కుమార్ మృతదేహం కొత్తూరు మండలం పంజర్లలో  లభ్యమైంది. దీంతో భారీగా పోలీసులకు అక్కడకు చేరుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:39 PM IST
Shabad Raj kumar: షాబాద్‌ ఆరు హత్యల ఘటనలో సంచలనం.. నిందితుడు రాజ్ కుమార్ ఆత్మహత్య..
Image Credit: shabadcaserajkumar(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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