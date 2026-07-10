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చేయి నొప్పితో వెళ్తే గర్భసంచి ఆపరేషన్.. షాద్‌నగర్‌లో డాక్టర్ నిర్లక్ష్యానికి మహిళ బలి!

Shadnagar Medical Negligence: షాద్‌నగర్‌లో వైద్య నిర్లక్ష్యం జరిగింది. చేయి నొప్పితో ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి వచ్చిన సుజాత అనే మహిళకు.. వైద్యులు స్కానింగ్ చేసి గర్భసంచి సమస్య ఉందంటూ అత్యవసరంగా ఆపరేషన్ చేశారు. ఈ సమయంలో ఆమె మరణించింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 10, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:20 PM IST
చేయి నొప్పితో వెళ్తే గర్భసంచి ఆపరేషన్.. షాద్‌నగర్‌లో డాక్టర్ నిర్లక్ష్యానికి మహిళ బలి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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