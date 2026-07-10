Shadnagar Medical Negligence News: వైద్యుడి నిర్లక్ష్యం ఒక నిండు ప్రాణాన్ని తీసింది.. చేయి నొప్పితో హాస్పిటల్కి వచ్చిన మహిళకు.. స్కానింగ్ చేసి.. గర్భసంచి ఆపరేషన్ చేసి ఆమె మృతికి కారణమయ్యారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ ఘటన షాద్నగర్లోని తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. బాధితురాలి మృతితో ఆగ్రహానికి గురైన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి ఎదుట భారీ ఆందోళనకు దిగారు..
అసలేం జరిగింది..
బాధిత కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. షాద్నగర్ పట్టణంలోని క్రిస్టియన్ కాలనీకి చెందిన సుజాత అనే మహిళ గత కొన్ని రోజులుగా చేయి నొప్పితో బాధపడుతోంది.. దీంతో ఆమె చికిత్స నిమిత్తం పట్టణంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి అయిన ఓ ప్రైవేటు హాస్పిటల్కు వెళ్లింది. అక్కడ ఆమెను పరీక్షించిన వైద్యులు పలు రకాల స్కానింగ్లు చేశారు.. అనంతరం, ఆమెకు గర్భసంచిలో తీవ్ర సమస్య ఉందని.. ప్రాణాలు దక్కాలంటే వెంటనే ఆపరేషన్ చేసి గర్భసంచిని తొలగించాలని వైద్యులు కుటుంబ సభ్యులను భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు..
వైద్యుల మాటలను నమ్మిన కుటుంబ సభ్యులు ఆపరేషన్కు అంగీకరించారు. అయితే, ఆపరేషన్ జరుగుతున్న సమయంలోనే.. సుజాత కోమాలోకి వెళ్లిపోయింది.. దీంతో తీవ్ర ఆందోళనకు గురైన ఆసుపత్రి యాజమాన్యం, తమ తప్పును కప్పిపుచ్చుకునేందుకు బాధితురాలిని వెంటనే హైదరాబాద్లోని పెద్ద ఆసుపత్రికి తరలించాలని కుటుంబ సభ్యులకు సూచించారు.
హైదరాబాద్లో చికిత్స పొందుతూ మృతి..
వైద్యుల సూచనతో బాధితురాలిని మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్కు తరలించారు. అక్కడ ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి.. చికిత్స అందించినప్పటికీ.. అప్పటికే ఆమె పరిస్థితి విషమించడంతో కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతూ సుజాత కన్నుమూసింది. ఆ ప్రైవేటు ఆసుపత్రి వైద్యుడి తప్పుడు నిర్ణయంతో పాటు నిర్లక్ష్యపు ఆపరేషన్ వల్లే సుజాత ప్రాణాలు కోల్పోయిందని కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
హైదరాబాద్ నుంచి సుజాత భౌతికకాయాన్ని అంబులెన్స్లో షాద్నగర్కు తీసుకొస్తుండగా.. బాధితులు ఆ ఆసుపత్రి ముందు శవంతో ధర్నా చేసే అవకాశం ఉందన్న ముందస్తు సమాచారంతో పోలీసులు అంబులెన్స్ను పట్టణ శివార్లలోనే అడ్డుకున్నారు.. బాధితులను అదుపులోకి తీసుకుని.. భౌతికకాయాన్ని బలవంతంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ.. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ముందు ఇది ముమ్మాటికీ అన్యాయం అంటూ బైఠాయించారు.
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