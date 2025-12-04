KTR Tour: కేటీఆర్‌ పర్యటనలో అపశ్రుతి.. తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి

KCR Express Condolence: రూ.5 లక్షల కోట్ల భూ కుంభకోణంపై రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న అవినీతిపై తీవ్ర పోరాటం చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటనలో అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది. ఆయన పర్యటనలో ఇండియా టుడే వీడియో జర్నలిస్ట్ దామోదర్ అకాల మరణం చెందారు. గుండెనొప్పితో కుప్పకూలి అక్కడికక్కడే తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ సంఘటనతో కేటీఆర్ పర్యటనలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మృతిపై తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్తోపాటు మాజీ కేటీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రేవంత్ రెడ్డి రూ.5 లక్షల కోట్ల భూ కుంభకోణంపై సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించడంలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కుత్బుల్లాపూర్లో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా పారిశ్రామిక భూములను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీనియర్ టీవీ జర్నలిస్ట్ దామోదర్ అక్కడకు వచ్చారు. ఈ సమయంలో ఆయన ఒక్కసారిగా గుండెనొప్పితో విలవిలలాడుతూ కుప్పకూలారు. గమనించిన పోలీసులు స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో చేరిన కొద్దిసేపటికే దామోదర్ మరణించారు.
దామోదర్ అస్వస్థతకు గురైన విషయం తెలియగానే కేటీఆర్ వెంటనే స్పందించారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని స్వయంగా ఆరా తీసి తక్షణమే మెరుగైన వైద్య సేవలు ఉండేలా చూడాలని పార్టీ నేతలను ఆదేశించారు. కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకు జర్నలిస్ట్ దామోదర్కు వైద్య చికిత్సపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మాధవరం కృష్ణారావు, కేపీ వివేకానంద గౌడ్, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. ఆస్పత్రిలో ఉండి వైద్య సేవలు అందించే ప్రయత్నం చేయగా ఆయన మరణించడంతో దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ దామోదర్ అకాల మరణంపై కేటీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దామోదర్ మరణవార్త తెలిసిన వెంటనే కేటీఆర్ తీవ్ర ఆవేదనకు లోనయ్యారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ, శోకతప్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. తెలంగాణ ఉద్యమ కాలం నుంచి దామోదర్ తనకు మిత్రుడు అని కేటీఆర్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ కష్టకాలంలో దామోదర్ కుటుంబానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని కేటీఆర్ భరోసా ఇచ్చారు.
తొలి సీఎం కేసీఆర్ దిగ్భ్రాంతి
తెలంగాణ సీనియర్ వీడియో జర్నలిస్టు దామోదర్ మరణంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంతాపం ప్రకటించారు. ఇండియా టుడే జాతీయ న్యూస్ ఛానల్లో పని చేస్తున్న దామోదర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపించిన తొలినాటి నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమ వార్తల కవరేజ్లో చురుకుగా పాల్గొనేవాడని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ గుర్తు చేసుకున్నారు. విధి నిర్వహణలో ఉన్న దామోదర్ అకాల మృతిపై విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుడి కుటుంబసభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.
