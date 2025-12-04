English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
KTR Tour: కేటీఆర్‌ పర్యటనలో అపశ్రుతి.. తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి

Shocking Incident In KTR Tour Telangana First CM KCR Express Condolence: రేవంత్‌ రెడ్డి భూ కుంభకోణాన్ని బట్టబయలు చేసే కార్యక్రమం చేపట్టిన మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పర్యటనలో అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది. సీనియర్‌ జర్నలిస్ట్‌ మృతి చెందడంతో కేటీఆర్‌తోపాటు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:20 PM IST

KCR Express Condolence: రూ.5 లక్షల కోట్ల భూ కుంభకోణంపై రేవంత్‌ రెడ్డి చేస్తున్న అవినీతిపై తీవ్ర పోరాటం చేస్తున్న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పర్యటనలో అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది. ఆయన పర్యటనలో ఇండియా టుడే వీడియో జర్నలిస్ట్ దామోదర్ అకాల మరణం చెందారు. గుండెనొప్పితో కుప్పకూలి అక్కడికక్కడే తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ సంఘటనతో కేటీఆర్‌ పర్యటనలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. సీనియర్‌ జర్నలిస్ట్‌ మృతిపై తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌తోపాటు మాజీ కేటీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Govt Employees Leaves: మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 12 సెలవులు పొడగింపు

రేవంత్‌ రెడ్డి రూ.5 లక్షల కోట్ల భూ కుంభకోణంపై సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించడంలో భాగంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కుత్బుల్లాపూర్‌లో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా పారిశ్రామిక భూములను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీనియర్‌ టీవీ జర్నలిస్ట్‌ దామోదర్ అక్కడకు వచ్చారు. ఈ సమయంలో ఆయన ఒక్కసారిగా గుండెనొప్పితో విలవిలలాడుతూ కుప్పకూలారు. గమనించిన పోలీసులు స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో చేరిన కొద్దిసేపటికే దామోదర్ మరణించారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. డీఏ, పీఆర్‌సీ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం

దామోదర్ అస్వస్థతకు గురైన విషయం తెలియగానే కేటీఆర్ వెంటనే స్పందించారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని స్వయంగా ఆరా తీసి తక్షణమే మెరుగైన వైద్య సేవలు ఉండేలా చూడాలని పార్టీ నేతలను ఆదేశించారు. కేటీఆర్‌ ఆదేశాల మేరకు జర్నలిస్ట్‌ దామోదర్‌కు వైద్య చికిత్సపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మాధవరం కృష్ణారావు, కేపీ వివేకానంద గౌడ్, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. ఆస్పత్రిలో ఉండి వైద్య సేవలు అందించే ప్రయత్నం చేయగా ఆయన మరణించడంతో దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వీడియో జర్నలిస్ట్‌ దామోదర్ అకాల మరణంపై కేటీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దామోదర్ మరణవార్త తెలిసిన వెంటనే కేటీఆర్ తీవ్ర ఆవేదనకు లోనయ్యారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ, శోకతప్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. తెలంగాణ ఉద్యమ కాలం నుంచి దామోదర్ తనకు మిత్రుడు అని కేటీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ కష్టకాలంలో దామోదర్ కుటుంబానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని కేటీఆర్‌ భరోసా ఇచ్చారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. డిసెంబర్‌ 23న ఏం జరగనుంది?

తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ దిగ్భ్రాంతి
తెలంగాణ సీనియర్ వీడియో జర్నలిస్టు దామోదర్ మరణంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంతాపం ప్రకటించారు. ఇండియా టుడే జాతీయ న్యూస్ ఛానల్‌లో పని చేస్తున్న దామోదర్ టీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ స్థాపించిన తొలినాటి నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమ వార్తల కవరేజ్‌లో చురుకుగా పాల్గొనేవాడని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ గుర్తు చేసుకున్నారు. విధి నిర్వహణలో ఉన్న దామోదర్ అకాల మృతిపై విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుడి కుటుంబసభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

