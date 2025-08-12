Hyderabad Jewellery Gun fire Video: హైదరాబాద్ పట్టపగలు కాల్పులు.. ఖజానా జువెల్లరీలో చోరీకి యత్నం.. వీడియో ఇదే..

Shooting incident at khazana jewellery chandanagar Hyderabad: హైదరాబాద్ లో దుండగులు రెచ్చిపోయారు. పట్టపగలు అది కూడా ఉదయం పూట రద్దీగా ఉండే వేళ చోరీకి విఫలయత్నం చేశారు. చందానగర్ లోని ఖజానా జువెలర్స్లో ఆరుగురు దుండగులు చొరబడ్డారు. అక్కడున్న సిబ్బందిని లాకర్ కీస్ ను ఇవ్వాలని బెదిరించారు.
అసిస్టెంట్ మేనేజర్ లాక్ ఇవ్వక పోవడంతో ఆయనపై కాల్పులు జరిపారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన ఖజానా స్టాఫ్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పోలీసులను చూసి దుండగులు వెంటనే పారిపోయారు. ముందుగా దుండగులు.. సీసీ కెమెరాలపై ఫైర్ చేసి, బంగారు ఆభరణాలకు సంబంధించిన స్టాల్స్ పగలగొట్టినట్లు సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
హైదరాబాద్ - చందానగర్ ఖజానా జువెలర్స్లో గన్ ఫైర్
పట్టపగలే ఖజానా జువెలర్స్లో చొరబడిన ఆరుగురు దుండగులు
గన్తో బెదిరించి లాకర్ కీస్ అడిగిన గ్యాంగ్.. ఇవ్వకపోవడంతో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కాలుపై కాల్పులు
ఈ క్రమంలో షాపులో ఉన్న సిబ్బంది భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు రంగంలోకి సీసీకెమెరాల్ని జల్లెడ పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా.. ఘటనపై ఖజానా సిబ్బందితో మాట్లాడిన వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఖజానా షాపులో పోలీసులు విచారణ చేపట్టిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దుండగులు పోలీసుల్ని చూసి బైక్ ల మీద మహారాష్ట్ర వైపు పారిపోయినట్లు భావిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో.. సైబరాబాద్ సీపీ అవినాష్ మహంతి ఆధ్వర్యంలో 5 ప్రత్యేక బృందాల రంగంలోకి దిగాయి. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా దుండగులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకున్నారు. దుండగలు పక్కా రెక్కి నిర్వహించి మరీ చోరీకి యత్నించినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.
