/Siddipet Car Accident: సిద్దిపేటలో ఘోర ప్రమాదం.. హైవేపై కంట్రోల్ తప్పిన కారు, ఇంటి ముందు కూర్చున్న ముగ్గురు మహిళలు దుర్మరణం!

Siddipet Duddeda Car Accident 3 Women Killed: సిద్దిపేట కొండపాక మండలం దుద్దెడ గ్రామంలో నిన్న శనివారం రాత్రి ఈ ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. వేగంగా వస్తున్న కారు ఇంటి ముందు ఉన్న ముగ్గురు మహిళలను ఢీకొట్టడంతో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అందులో ఒక 12 ఏళ్ల చిన్నారి కూడా ఉంది. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ హైవేపై నిరంతరం ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అతివేగం వల్ల కార్లు ఒకదానికొకటి ఢీకొనడం లేదా డివైడర్లను బలంగా ఢీకొట్టడం వంటి ఘటనలతో అమాయక ప్రాణాలు పోతున్నాయి.
అతివేగమే మృత్యువుకు కారణం...
దుద్దెడ గ్రామంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదం పోలీసుల ప్రకారం.. కరీంనగర్ నుండి హైదరాబాద్ వైపు వస్తున్న TS02EX9005 నంబర్ కారు దుద్దెడ పరిధిలోకి రాగానే డ్రైవర్ అదుపు తప్పారు. అప్పటికే వేగంగా వెళ్తున్న ఆ కారు, రోడ్డు పక్కన ఇంటి వద్ద కూర్చున్న ముగ్గురిపైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో రాధమ్మ (61), లక్ష్మీ (42) తో పాటు 12 ఏళ్ల బాలిక మరణించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, రోడ్డు దాటుతున్న మహిళలను చూసి కారును తప్పించడానికి డ్రైవర్ స్టీరింగ్ను ఎడమవైపు తిప్పడంతో కారు నేరుగా ఇంటి వద్ద ఉన్న మహిళలపైకి దూసుకెళ్లింది.
కారు అదుపు తప్పిన సమయంలో ముందుగా పక్కనే ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాన్ని, ఇంటి గోడను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాద తీవ్రత వల్ల కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. గ్రామంలోని ముగ్గురు మహిళలు చనిపోవడంతో ఊరంతా విషాదంలో మునిగిపోయింది. స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనకు లోనై కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
కారులో ఉన్న ఇద్దరు మహిళలు కూడా గాయపడ్డారు. అయితే ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వల్ల వారికి ప్రాణాపాయం తప్పింది. స్థానికులు వారిని కారులో నుండి బయటకు తీసి, చికిత్స కోసం తరలించారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడిన వారికి వైద్యం అందిస్తున్నారు. కారు స్థితిని గమనించిన పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. వాహనాల వేగాన్ని నియంత్రించాలని, ముఖ్యంగా హైవేపై డ్రైవర్లు వేగ పరిమితిని పాటించాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. గ్రామ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వారు హెచ్చరించారు.
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