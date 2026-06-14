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Siddipet Car Accident: సిద్దిపేటలో ఘోర ప్రమాదం.. హైవేపై కంట్రోల్ తప్పిన కారు, ఇంటి ముందు కూర్చున్న ముగ్గురు మహిళలు దుర్మరణం!

Siddipet Duddeda Car Accident 3 Women Killed: సిద్దిపేటలో నిన్న రాత్రి ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. హైవేపై ఒక కారు అదుపుతప్పి, ఇంటి ముందు కూర్చున్న ముగ్గురు మహిళలపైకి దూసుకెళ్లడంతో వారు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. TS02EX9005 నంబర్ i10 కారు దుద్దెడ గ్రామ పరిధిలోకి వచ్చేసరికి అతివేగంగా రావడంతో రాధమ్మ (61), లక్ష్మీ (42) (12) ఏళ్ల ఒక బాలిక మృతి చెందారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 14, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:22 AM IST
Siddipet Car Accident: సిద్దిపేటలో ఘోర ప్రమాదం.. హైవేపై కంట్రోల్ తప్పిన కారు, ఇంటి ముందు కూర్చున్న ముగ్గురు మహిళలు దుర్మరణం!
Image Credit: Siddipet Duddeda Car Accident 3 Women Killed:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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హైవేపై కంట్రోల్ తప్పిన కారు, ఇంటి ముందు కూర్చున్న ముగ్గురు మహిళలు దుర్మరణం!
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