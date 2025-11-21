High Range Inspiring Award 2025: అద్భుతమైన సామాజిక సేవకు గుర్తింపునకుగాను సిద్ధూ రెడ్డికి హై రేంజ్ ఇన్స్పైరింగ్ ఇండియా అవార్డు 2025 వరించింది. ప్రధానంగా ప్రజా సంక్షేమం పట్ల ఆయన జీవితకాల నిబద్ధతకు, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ఆయన ప్రత్యేక కృషికిగాను తెలంగాణ టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు శ్రీ మహేష్ గౌడ్ చేతుల మీదుగా ఆయన అవార్డు తీసుకున్నారు. సిద్దు రెడ్డి కందకట్ల ప్రధానంగా తెలంగాణలో వెనుకబడిన విద్యార్థులకు, గ్రామీణ వర్గాలకు చెందిన పాఠశాలలను ఆయన ఎంతగానో బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేశారు. ఆయన అంకితభావానికి ఈ అవార్డు వరించింది. కొన్ని సంవత్సరాలుగా సిద్దు రెడ్డి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూర్చారు. విద్య, మౌలిక సదుపాయాలు లక్ష్యంగా ఆయన సేవలు అందించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల భవనాలు, తరగతి గదులు, బ్లాక్ బోర్డులతో పాటు బెంచీలు, అబాకాస్ వంటి సదుపాయాలను ఆయన అప్గ్రేడ్ చేయడంలో ఎంతో కీలక పాత్ర పోషించారు.
ఆయన సేవలను గుర్తించి హై రేంజ్ ఇన్స్పైరింగ్ ఇండియన్ అవార్డ్స్ 2025 తో సత్కరించారు. కేవలం క్లాస్ రూములకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఆయన పాఠశాల వాతావరణాన్ని కూడా మెరుగుపరచడంలో ఎంతగానో కృషి చేశారు. ప్రధానంగా విద్యార్థుల ఆరోగ్యం దృష్ట్యా మరుగుదొడ్లు, హ్యాండ్ వాష్ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేసి పరిశుభ్రత కార్యక్రమాలు కూడా పెంపొందించాడు. అంతే కాదు విద్యకు ఆర్థికం ఆటంకం కాకూడదు అని పుస్తకాలు కూడా వెనుకబడిన తరగతుల విద్యార్థులకు అందించారు.
చదువు మాత్రమే కాదు వారి ఆరోగ్యం పై కూడా ఆయన కీలక సేవలు చేశారు. ప్రధానంగా వారికి సరైన తాగునీటి సౌకర్యాలు కూడా కల్పించారు. శుద్ధి చేసిన తాగునీటి వ్యవస్థలను కూడా పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థుల శారీరక దృఢత్వం కోసం క్రీడల్లో పర్యావరణ అవగాహన కల్పించడానికి గ్రీన్ క్యాంపస్ ను కూడా ప్రోత్సహించాడు. గ్రామీణ పిల్లలకు మంచినీటి సరఫరాతో పాటు ఆరోగ్య అవగాహన శిబిరాలు కూడా ఆయన ఏర్పాటు చేయించారు. ఈ సందర్భంగా సిద్దు రెడ్డిని తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు అయిన మహేష్ గౌడ్ చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డును తీసుకున్నారు.
సిద్ధు రెడ్డి చేసిన కృషి కేవలం తెలంగాణకు మాత్రమే కాదు.. మన దేశానికి కూడా గర్వకారణం. సిద్దు రెడ్డి కందకట్ల దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి, సమానత్వం, అవకాశాలపై దృష్టి పెట్టె కార్యక్రమాలు కూడా ఆయన నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. (This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)
