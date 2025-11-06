Singer Chinmayi: నావల్ల కావట్లేదు.!.. సీపీ సజ్జనార్ ను ఆశ్రయించిన సింగర్ చిన్మయి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Singer chinmayi complaint police case against online trolling: గాయని సింగర్ చిన్మయి తరచుగా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటారు. సమాజంలో జరిగిన ఘటనలు, అంశాల మీద తనదైన స్టైల్ లో రియాక్ట్ అవుతుంటారు. కొన్ని సార్లు సింగర్ చిన్మయి పెట్టేపోస్టులు కాంట్రవర్సీలుగా మారుతుంటాయి. దీంతో కొంత మంది తరచుగా సింగర్ చిన్మయిని టార్గెట్ గా చేసుకుని పలు ఘటనలపై ట్రోల్స్ చేశారు. అయితే.. ఇటీవల సింగర్ చిన్మయి భర్త.. ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ సినిమా ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఇందులో భాగంగా “మంగళసూత్రం ధరించాలా? వద్దా? అనేది పూర్తిగా తన భార్య చిన్మయి నిర్ణయం అని అన్నారు. ఆ విషయంలో ఆమెను తాను బలవంతం చేయనన్నారు.
దీనికి చిన్మయి సైతం భర్తకు సపోర్ట్ తెలియజేశారు. దీనిపై పెద్ద వివాదం రాజుకుంది. సింగర్ చిన్మయి దంపతుల్ని ఒక రేంజ్ లో నెటిజన్లు ఏకీపారేశారు. హిందు ధర్మంను కించపర్చేలా వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని ట్రోల్స్ చేశారు. ఈ వివాదం మరీ పీక్స్ కు చేరిపోయి ఏకంగా సింగర్ చిన్మయి కుటుంబాన్ని కొంత మంది టార్గెట్ చేసుకున్నారు.
ఈసారి ట్రోలర్స్ తన పిల్లలను కూడా ట్రోలింగ్లోకి లాగి, వారు చనిపోవాలని కోరుకుంటున్నట్లు వ్యాఖ్యానించడంతో చిన్మయి దంపతులు తీవ్ర ఆవేదనకు లోనయ్యారు. ఇంకా ఈ విషయంను ఇక్కడితో వదలొద్దని ఏకంగా సీపీ సజ్జనార్ ను సోషల్ మీడియాలో గాయని ట్విట్ చేసి తన మనో వేదనను తెలియజేశారు. అదే విధంగా ఫిర్యాదు కూడా చేశారు.
దీనిపై రియాక్ట్ అయిన సీపీ సజ్జనార్ ఈ ఘటనపై విచారణ జరుపుతామన్నారు. మొత్తంగా సీపీ సజ్జనార్ ను చిన్మయి ఆశ్రయించడంతో ప్రస్తుతం ఈ అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరోవైపు ఇప్పటికే సీపీ సజ్జనార్ ఆన్ లైన్ ట్రోలింగ్, సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న విషయం తెలిసిందే.
