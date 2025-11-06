English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Singer Chinmayi: నావల్ల కావట్లేదు.!.. సీపీ సజ్జనార్ ను ఆశ్రయించిన సింగర్ చిన్మయి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Singer Chinmayi: నావల్ల కావట్లేదు.!.. సీపీ సజ్జనార్ ను ఆశ్రయించిన సింగర్ చిన్మయి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

singer chinmayi maganlsutra remarks: తన పిల్లలు కూడా చనిపోవాలని కొంత మంది ట్రోల్స్ కు పాల్పడ్డారని దీన్ని భరించలేకపోతున్నట్లు సింగర్ చిన్మయి ఏకంగా సీపీ సజ్జనార్ ను ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 6, 2025, 12:43 PM IST
  • చిన్మయి కుటుంబంపై ట్రొలింగ్..
  • హైదరాబాద్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన గాయని..

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సూపర్‌ ఆఫర్.. 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌, ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా ప్లాన్‌..!
5
BSNL 347 plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సూపర్‌ ఆఫర్.. 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌, ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా ప్లాన్‌..!
Harmanpreet Kaur: టీమిండియా మహిళా క్రికెట్‌లో రచ్చ.. కెప్టెన్సీ నుంచి హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్ తప్పుకోవాలని డిమాండ్స్..!
5
Smriti Mandhana
Harmanpreet Kaur: టీమిండియా మహిళా క్రికెట్‌లో రచ్చ.. కెప్టెన్సీ నుంచి హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్ తప్పుకోవాలని డిమాండ్స్..!
Prabhas: ప్రభాస్ పైన కన్నేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. త్వరలోనే రానున్న గుడ్ న్యూస్..!
6
Prabhas
Prabhas: ప్రభాస్ పైన కన్నేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. త్వరలోనే రానున్న గుడ్ న్యూస్..!
Budha Vakri 2025: నవంబర్ 10 నుండి బుధుడి వక్ర గమనం.. ఈ రాశుల వారికి సొంత ఇంటి కల.. వివాహా యోగం..
6
Budha Vakra Gamanam
Budha Vakri 2025: నవంబర్ 10 నుండి బుధుడి వక్ర గమనం.. ఈ రాశుల వారికి సొంత ఇంటి కల.. వివాహా యోగం..
Singer Chinmayi: నావల్ల కావట్లేదు.!.. సీపీ సజ్జనార్ ను ఆశ్రయించిన సింగర్ చిన్మయి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Singer chinmayi complaint police case against online trolling: గాయని సింగర్ చిన్మయి తరచుగా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటారు. సమాజంలో జరిగిన ఘటనలు, అంశాల మీద తనదైన స్టైల్ లో రియాక్ట్ అవుతుంటారు. కొన్ని సార్లు సింగర్ చిన్మయి పెట్టేపోస్టులు కాంట్రవర్సీలుగా మారుతుంటాయి.  దీంతో కొంత మంది తరచుగా సింగర్ చిన్మయిని టార్గెట్ గా చేసుకుని పలు ఘటనలపై ట్రోల్స్ చేశారు. అయితే.. ఇటీవల సింగర్ చిన్మయి భర్త..    ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఇందులో భాగంగా  “మంగళసూత్రం ధరించాలా? వద్దా? అనేది పూర్తిగా తన భార్య చిన్మయి నిర్ణ‌యం అని అన్నారు. ఆ విషయంలో ఆమెను తాను బలవంతం చేయనన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దీనికి చిన్మయి సైతం భర్తకు సపోర్ట్ తెలియజేశారు. దీనిపై పెద్ద వివాదం రాజుకుంది. సింగర్ చిన్మయి దంపతుల్ని ఒక రేంజ్ లో నెటిజన్లు ఏకీపారేశారు. హిందు ధర్మంను కించపర్చేలా వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని ట్రోల్స్ చేశారు. ఈ వివాదం మరీ పీక్స్ కు చేరిపోయి ఏకంగా సింగర్ చిన్మయి  కుటుంబాన్ని కొంత మంది టార్గెట్ చేసుకున్నారు.

ఈసారి ట్రోలర్స్ తన పిల్లలను కూడా ట్రోలింగ్‌లోకి లాగి, వారు చనిపోవాలని కోరుకుంటున్నట్లు వ్యాఖ్యానించడంతో చిన్మయి దంపతులు తీవ్ర ఆవేదనకు లోనయ్యారు. ఇంకా ఈ విషయంను ఇక్కడితో వదలొద్దని ఏకంగా సీపీ సజ్జనార్ ను సోషల్ మీడియాలో గాయని ట్విట్ చేసి తన మనో వేదనను తెలియజేశారు. అదే విధంగా ఫిర్యాదు కూడా చేశారు.

Read more: Snake Attack Video: నా జోలికోస్తే తాట తీస్తా.!. మెరుపు వేగంతో కాటు వేస్తున్న నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

దీనిపై రియాక్ట్ అయిన సీపీ సజ్జనార్ ఈ ఘటనపై విచారణ జరుపుతామన్నారు. మొత్తంగా సీపీ సజ్జనార్ ను చిన్మయి ఆశ్రయించడంతో ప్రస్తుతం ఈ అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరోవైపు ఇప్పటికే సీపీ సజ్జనార్ ఆన్ లైన్ ట్రోలింగ్, సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న విషయం తెలిసిందే. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Singer ChinmayiCP SajjanarSinger chinmayi trollingSinger chinmayi mangalsutra remarksHyderabad

Trending News