English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Singer Mangli: సింగర్ మంగ్లీ కేసులో మరో ట్విస్ట్.. తెలంగాణ డీజీపీని ఆశ్రయించిన సుబ్బారావు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

case on folk singer mangli: సింగర్ మంగ్లీపై ఇప్పటికే పంజాగుట్ట పీఎస్ లో అడ్వకేట్ సుబ్బు ఫిర్యాదుచేశాడు. దీనిపై  ఆయన తాజాగా తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డిని ఆశ్రయించడం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 20, 2026, 08:13 PM IST
  • సింగర్ మంగ్లీపై కేసు..
  • డీజీపీని కలిసి ఫిర్యాదు చేసిన సుబ్బు

Trending Photos

Aadhaar Updates: ఒక మొబైల్ నంబర్ కు ఎన్ని ఆధార్ కార్డులు లింక్ చేయవచ్చు..!
6
Aadhaar updates
Aadhaar Updates: ఒక మొబైల్ నంబర్ కు ఎన్ని ఆధార్ కార్డులు లింక్ చేయవచ్చు..!
EPFO 3.0లో భారీ మార్పులు..ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎఫ్ విత్‌డ్రాలో యూపీఐ ఎంట్రీ!
5
EPFO 3.0
EPFO 3.0లో భారీ మార్పులు..ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎఫ్ విత్‌డ్రాలో యూపీఐ ఎంట్రీ!
Jonnagiri Gold Mine: బంగారం వేటలో ఏపీ నయా రికార్డు.. జొన్నగిరి మైనింగ్‌తో బయటపడ్డ 42.5 టన్నుల బంగారం..!
6
hyderabad news
Jonnagiri Gold Mine: బంగారం వేటలో ఏపీ నయా రికార్డు.. జొన్నగిరి మైనింగ్‌తో బయటపడ్డ 42.5 టన్నుల బంగారం..!
Rain Alert: తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో దంచికొట్టనున్న వానలు
5
Rain alert
Rain Alert: తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో దంచికొట్టనున్న వానలు
Singer mangli case advocate subbarao files complain to telangana dgp: సింగర్ మంగ్లీ వివాదం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీపై పంజాగుట్ట పీఎస్ లో లాయర్ సుబ్బు ఫిర్యాదు చేశాడు. అంతే కాకుండా.. దీనికి కౌంటర్ గా మంగ్లీ హైదరాబాద్ డీజీపీ తోపాటు సీపీ సజ్జనార్ తో లను కలిసి సుబ్బుపై ఫిర్యాదు చేశారు. నార్సింగీ తో పాటు,  పంజాగుట్ట పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు లాయర్ సుబ్బుకు పంజాగుట్ట పీఎస్లో బ్రీత్ అనలైజర్ చేయడం కూడా వివాదంగా మారింది. దీనిపై కోర్టు పోలీసులకు మొట్టికాయలు వేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా.. ఈ కాంట్రవర్సీలో మరో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. సుబ్బు మరల తెలంగాణ డీజీపీని ఆశ్రయించాడు. ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ వివాదంలో 150 నుంచి 200 కోట్ల వరకు మైక్రో ఫైనాన్స్ బాధితుల  నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితులవైపు ఉండటం వల్ల తనకు కేంద్ర మంత్రి తెలుసని ఇప్పటికే అనేక మందితో తనను బెదిరింపులకు గురిచేసిదని సుబ్బు చెప్పాడు.

ఈ క్రమంలో మంగ్లీ మాత్రం తాను ఎలాంటి మోసం చేయలేదని, తనతో ఫోటోలు దిగినంత మాత్రాన తనకు ఎలా మోసం అంటగడతారన్నారు. ఇటీవల మధును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అంతే కాకుండా దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో సుబ్బు మరోసారి తెలంగాణ డీజీపీని ఆశ్రయించాడు.

Read more: Singer Mangli: మైక్రో ఫైనాన్స్ కేసులో కింగ్ పిన్ మంగ్లీ..?.. వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు.!.

తనకు మంగ్లీతో ప్రాణ హనీ ఉందని, ఓయూ నుంచి కొంత మంది తనను బెదిరింపులకు గురిచేస్తున్నారని వాపోయాడు. తనకు ఎలాంటి హనీ జరిగిన దానికి మంగ్లీ కారణమని స్పష్టం చేశాడు. మైక్రోఫైనాన్స్ బాధితులకు న్యాయం చేయడంతో వెనక్కు తగ్గేదిలేదని సుబ్బు స్పష్టం చేశాడు.
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Singer MangliHyderabadsinger mangli microfinance rowsinger mangli controversyTelangana DGP

Trending News