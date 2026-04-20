Singer Mangli: సింగర్ మంగ్లీ కేసులో మరో ట్విస్ట్.. తెలంగాణ డీజీపీని ఆశ్రయించిన సుబ్బారావు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Singer mangli case advocate subbarao files complain to telangana dgp: సింగర్ మంగ్లీ వివాదం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీపై పంజాగుట్ట పీఎస్ లో లాయర్ సుబ్బు ఫిర్యాదు చేశాడు. అంతే కాకుండా.. దీనికి కౌంటర్ గా మంగ్లీ హైదరాబాద్ డీజీపీ తోపాటు సీపీ సజ్జనార్ తో లను కలిసి సుబ్బుపై ఫిర్యాదు చేశారు. నార్సింగీ తో పాటు, పంజాగుట్ట పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు లాయర్ సుబ్బుకు పంజాగుట్ట పీఎస్లో బ్రీత్ అనలైజర్ చేయడం కూడా వివాదంగా మారింది. దీనిపై కోర్టు పోలీసులకు మొట్టికాయలు వేసింది.
తాజాగా.. ఈ కాంట్రవర్సీలో మరో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. సుబ్బు మరల తెలంగాణ డీజీపీని ఆశ్రయించాడు. ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ వివాదంలో 150 నుంచి 200 కోట్ల వరకు మైక్రో ఫైనాన్స్ బాధితుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితులవైపు ఉండటం వల్ల తనకు కేంద్ర మంత్రి తెలుసని ఇప్పటికే అనేక మందితో తనను బెదిరింపులకు గురిచేసిదని సుబ్బు చెప్పాడు.
ఈ క్రమంలో మంగ్లీ మాత్రం తాను ఎలాంటి మోసం చేయలేదని, తనతో ఫోటోలు దిగినంత మాత్రాన తనకు ఎలా మోసం అంటగడతారన్నారు. ఇటీవల మధును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అంతే కాకుండా దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో సుబ్బు మరోసారి తెలంగాణ డీజీపీని ఆశ్రయించాడు.
Read more: Singer Mangli: మైక్రో ఫైనాన్స్ కేసులో కింగ్ పిన్ మంగ్లీ..?.. వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు.!.
తనకు మంగ్లీతో ప్రాణ హనీ ఉందని, ఓయూ నుంచి కొంత మంది తనను బెదిరింపులకు గురిచేస్తున్నారని వాపోయాడు. తనకు ఎలాంటి హనీ జరిగిన దానికి మంగ్లీ కారణమని స్పష్టం చేశాడు. మైక్రోఫైనాన్స్ బాధితులకు న్యాయం చేయడంతో వెనక్కు తగ్గేదిలేదని సుబ్బు స్పష్టం చేశాడు.
