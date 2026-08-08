Mahabubnagar Water Projects: 'ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు కృష్ణాలో వరద వస్తుంది. జూరాలకు నుంచి 2 లక్షల 30 వేల క్యూసెక్కుల నీళ్లు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వస్తున్నాయి. 160 టీఎంసీల నీళ్లు శ్రీశైలంలో ఉన్నాయి. ఉన్న నీళ్లను వదిలిపెట్టి ఆకాశం నుంచి వచ్చే నీళ్ల కోసం వానయాగం చేయడం విడ్డూరం. కాలువల ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వొద్దని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాధ్యతతో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడాల్సింది పోయి నీళ్లు ఇవ్వొద్దని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం ఏమిటి' అని ప్రశ్నించారు.
కృష్ణాలో నీళ్లు పొంగిపొర్లుతుంటే పంటలు వెయ్యకంఇ అనే కార్యక్రమం ప్రభుత్వం పెట్టుకుంది. 160 టీఎంసీలు శ్రీశైలంలో ఉంటే 45 టీఎంసీలు మాత్రమే ఉన్నాయి అనడం ఏమిటి' అని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి నిలదీశారు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చుట్టూ ఉన్న అధికారులు ఆంధ్రా ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్లు అందుకే అలా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఆంధ్రా ప్రాంతానికి చెందిన అధికారుల సలహాలు సూచనల ఫలితాలు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నామని.. ప్రభుత్వానికి ఇష్టమైన వార్తలు రాయించి రైతాంగాన్ని మోసం చేస్తున్నారని సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నాగార్జున సాగర్ నుంచి కుడి కాలువ నీళ్లు ఆపే దమ్ము ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి ఉందా? అని సూటిగా ప్రశ్నించారు.
'పాలమూరు అల్లుడైన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పాలమూరుకు ఒక శని. పాలమూరు బిడ్డ అని చెప్పుకునే రేవంత్ రెడ్డి పాలమూరుకు ఒక శని. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నర ఏండ్లు అవుతుంది. పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ లో తట్టెడు మట్టి తియ్యలేదు' అని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాలమూరుకు నీళ్లు ఇచ్చే ఆలోచన ఉందా.. బెల్లంతో పొడిచే ఆలోచన ఉందా చెప్పాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని సవాల్ చేశారు.
'గతంలో కృష్ణాలో అతి తక్కువ నీళ్లను రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వాడుకుంది. ఎగువన వచ్చే వరదను ఆపుకునే అవకాశం కర్ణాటక రాష్ట్రానికి లేదు. 120 టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉన్న ఆల్మట్టి ఎప్పుడో నిండిపోయింది. 30 టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉన్న నారాయణపూర్ ఎప్పుడో నిండిపోయింది. జూరాలకు వరద పోటెత్తింది ఉన్న నీళ్లను మనం వాడుకుంటే తప్పేం ఉంది' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఎందుకు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారని నిలదీశారు.
'నార్లపూర్ రిజర్వాయర్ నింపకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోత పథకం ద్వారా ఎదుల రిజర్వాయర్ నింపొచ్చు. ఏదుల నిండితే వట్టెం నింపుకోవొచ్చు. తక్షణమే కేఎల్ఐ జర్వాయర్ నింపాలిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది' అని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి తెలిపారు. వరి పంట తగ్గాలనే ఉద్దేశంతోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వడం లేదని తెలిపారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే రైతులకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నీళ్లు ఇవ్వడం లేదని చెప్పారు. కేఎల్ఐ మూడు పంపులను వెంటనే ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేశారు.