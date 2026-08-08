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BRS Party: పాలమూరు ప్రాంతానికి రేవంత్‌ రెడ్డి, ఉత్తమ్‌ ఓ శని: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

Revanth Reddy Is The Enemy To Mahabubnagar In Irrigation Water: పాలమూరు ప్రాంతానికి రేవంత్‌ రెడ్డి, ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి ఓ శని అని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే రైతులకు రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వం నీళ్లు ఇవ్వడం లేదని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాలమూరుకు నీళ్లు ఇచ్చే ఆలోచన ఉందా అని సూటిగా ప్రశ్నించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 08, 2026, 12:47 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:47 AM IST
BRS Party: పాలమూరు ప్రాంతానికి రేవంత్‌ రెడ్డి, ఉత్తమ్‌ ఓ శని: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ
Image Credit: Singireddy Niranjan Reddy Press Meet

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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BRS Party: పాలమూరు ప్రాంతానికి రేవంత్‌ రెడ్డి, ఉత్తమ్‌ ఓ శని: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ
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