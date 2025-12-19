English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డి హెలికాప్టర్ వేసుకొని తిరిగినా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గెలిచింది: సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి

Singireddy Niranjan Reddy Slams To Revanth Reddy: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల కోసం హెలికాప్టర్‌ వేసుకుని రేవంత్ రెడ్డి తిరిగినా ప్రజలు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీనే గెలిపించారని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి తెలిపారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గులాబీ పార్టీకి అపూర్వ విజయం సాధించిందని కొనియాడారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 19, 2025, 06:28 PM IST

BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డి హెలికాప్టర్ వేసుకొని తిరిగినా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గెలిచింది: సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి

Sarpanch Election Results:  'గతంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ కన్నా ఇతర పార్టీలకు 5 నుంచి 10 శాతం మాత్రమే పలితాలు వచ్చేవి. కానీ తెలంగాణలో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో చాలా జిల్లాలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు గెలిచింది' అని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి తెలిపారు. కొన్ని జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌కు, బీఆర్‌ఎస్‌కు సమానంగా అంటే 50 శాతం ఓట్లు పడ్డాయని చెప్పారు. ఈ పలితాలు చూస్తుంటే అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర వ్యతిరేకత కనిపిస్తోందని వెల్లడించారు. అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడిన అత్యధిక స్థానాల్లో గులాబీ పార్టీ గెలిచిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Aata Show Auditions: డ్యాన్సర్లకు గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌.. ఆట 2.0 డ్యాన్స్‌ షో ఆడిషన్లు ఎప్పుడో తెలుసా?

సర్పంచ్‌ ఎన్నికల ఫలితాలపై హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో మీడియాతో దేవీప్రసాద్‌తో కలిసి మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రచారం కోసం ఏ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి చేలేదు. ఇప్పుడున్న రేవంత్‌ రెడ్డి స్వయంగా హెలికాప్టర్ వేసుకొని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రచారం చేశాడు. అయినా సరే ప్రజలు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని గెలిపించారు. పాలన గొప్పగా లేనందునే గులాబీ పార్టీ అత్యధిక స్థానాల్లో గెలిచింది' అని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి తెలిపారు.

Also Read: KTR Challenge: ఆ ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించు.. రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ దమ్మున్న సవాల్‌

'మా హయాంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రచారం చేయలేదు. మాకొచ్చిన సీట్ల గురించి గొప్పగా చెప్పుకోలేదు. రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మేము ఇన్ని స్థానాలు గెలిచామని గొప్పలు చెబుతున్నాడు. అంతేకాకుండా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకుల మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు. కేసీఆర్, కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావుపై ఏది పడితే అది.. కేసీఆర్ ఆరోగ్యంపై రేవంత్ రెడ్డి హేళన చేసి మాట్లాడుతున్నాడు' అని సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

Also Read: Harish Rao: విద్యార్థిని కోసం హరీశ్ రావు సంచలన నిర్ణయం.. ఏకంగా తన ఇంటినే!

'యాక్టివ్‌గా ఉండే రాహుల్ గాంధీ బీహార్ రాష్ట్రానికి వెళ్లి ప్రచారం చేస్తే 4 సీట్లు వచ్చాయి. కొడంగల్‌లో ఓడిపోతే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా అని మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డి. వెంటనే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మల్కాజ్ గిరి నుంచి పోటీ చేశాడు. కేటీఆర్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా సక్సెస్ అయ్యాడు. కేటీఆర్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అత్యధిక స్థానాల్లో మున్సిపాలిటీలు గెలిచాం' అని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి వివరించారు. 'కేంద్ర ప్రభుత్వం మహాత్మా గాంధీ పేరు చెడిపేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మౌనంగా ఉంటుంది. ఉపాధి హామీ పథకంలో స్టేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ను 40 శాతం పెంచే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దీనిపై కాంగ్రెస్ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉంటుంది. రైతు బంధు సకాలంలో ఇవ్వడం లేదు. రూ.22 కోట్లు ఇందిరమ్మ గృహ నిర్మాణానికి కేటాయిస్తే ఇంతవరకు ఒక్క ఇల్లు పూర్తి చేయలేదు' అని సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

'తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ హయాంలో డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్ల ఖర్చు పెరిగినా డబుల్ బెడ్రూమ్‌ ఇళ్లు పూర్తి చేశాం. పాలమూరు-రంగారెడ్డి పై ఇంతవరకు సమీక్ష చేయలేదు. దీనిపై త్వరలోనే కేసీఆర్ సమాధానం చెప్తారు. చిత్తశుద్ధి లేకపోవడంతోనే పాలమూరు- రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై సమీక్ష లేదు. అరుపులు కేకలు నిందలు వేయడం మానుకోవాలి. యాసింగి రైతు బోనస్ ఎప్పటి లోపు ఇస్తారో సమాధానం చెప్పాలి' అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి డిమాండ్‌ చేశారు.

