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SIR పై అనవసర భయాలు వద్దు..! స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉండబోతుంది..!!

Telangana SIR Process:  దేశ వ్యాప్తంగా ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణకు ఎన్నికల సంఘం శ్రీకారం చుట్టింది. ఎలాంటి అవకతవకలకు చోటు లేకుండా పూర్తి పారదర్శకతతో ఓటరు లిస్టు రెడీ చేయడానికి ఎన్నికల సంఘం ఈ నెల 25 నుంచే సమాయత్తమయింది. SIRస్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ పై అనవసర భయాలు వద్దు.. SIR అసలు ప్రక్రియ ఎలా ఉండబోతుందనే దానిపై జీ న్యూస్ ప్రత్యేక కథనం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 05:09 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:10 AM IST
SIR పై అనవసర భయాలు వద్దు..! స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉండబోతుంది..!!
Image Credit: Telangana SIR Process (ZEE Telugu News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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SIR పై అనవసర భయాలు వద్దు..! స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉండబోతుంది..!!
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