/తెలంగాణలో ముగిసిన సర్ ప్రక్రియ.. కోటి ఓట్ల వరకు ఔట్..

Telangana SIR End: తెలంగాణలో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రక్రియకు ఎండ్ కార్డ్ పడింది. ఇప్పటికే సర్ ప్రక్రియలో దాదాపు 74 లక్షల ఓట్లు రద్దు కానున్నయి. ఇక ఈ నెల 17న ముసాయిదా ఓటర్ల డ్రాఫ్ట్ లిస్ట్ విడుదలవుతుంది. అప్పటి వరకు ఈ రద్దయ్యే ఓట్లు కోటి వరకు ఉండే అవకాశాలున్నాయి. సర్ ప్రక్రియ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే మన దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ సందర్బాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతుంటాయి. ఇక వేరే ప్రాంతం నుంచి వలస వచ్చినవాళ్లు సొంతూళ్లతో పాటు పనిచేసే ప్రదేశాల్లో ఓటు హక్కు పొందారు. అలా రెండు చోట్ల ఓటు హక్కు ఉన్నవారు ఈ ప్రక్రియలో ఏదో ఒక దాన్నే ఎంచుకోవాలి. రెండు చోట్లా ఉంటే వారిపై క్రిమినల్ కేసులు పెట్టేందుకు ఈసీకి అవకాశం ఉంది. మరోవైపు చనిపోయిన వారి ఓట్లను ఈ సందర్బంగా అధికారులు తొలిగించారు. మొత్తంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 78.26 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తయినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా గతంలో ఉన్న అడ్రస్లో లేకపోవడం.. శాశ్వతంగా ఇళ్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లడం.. డూప్లికేట్ ఓట్లను తెలిగించనున్నారు. మ్యాపింగ్ జరగని ఓటర్ల నుంచి ధ్రువ పత్రాలు సమర్పించకపోతే మరిన్ని ఓట్లు పోనున్నాయి.
ఆధార్లోని పేరు.. ఓటరు లిస్టులో పేరు లేని వారికీ నోటీసులు..
అలా రెండు మూడు చోట్ల ఓటర్లగా నమోదు అయినవారు.. ఒక ప్రాంతం నుంచి బదిలీ అయి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లినవారు వేరే చోట ఓటు హక్కు తీసుకోవడం అనేది ఉంది. గతంలో వారికున్న ఓటు రద్దు కాలేదు. పలు చోట్ల ఓటర్లు రద్దు చేయమని చెప్పినా.. రాజకీయ ఒత్తిళ్లు ఇతరత్రా కారణాలతో వాటిని తెలిగించలేదు. అలా ఒకటికి రెండు ఓట్లు ఉన్న చోట చాలా మంది బూత్ లెవల్లో ఉండే కార్యకర్తలు , అధికారులతో కుమ్మక్కై ఓట్లు వేసుకున్న సందర్భాలున్నాయి. అలా జరగకుండా ఒక వ్యక్తికి ఒకే ఓటు అన్న లక్ష్యంగా కేంద్రం 2002 తర్వాత 24 యేళ్లకు ఈ సమగ్ర ఓటర్ల ప్రక్షాళన చేపట్టింది. ఆ టైమ్లో ఆధార్ వంటివి కూడా లేవు. ఇపుడు సర్ ప్రక్రియలో ఆధార్ మ్యాండెటరీ కాదని చెప్పినా.. ఈసీ మాత్రం ప్రతి ఒక్క ఓటకు సంబంధించిన ఆధార్ను తీసుకుంటున్నారు. ఆధార్లోని పేరు.. ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చే గుర్తంపు కార్డులోని పేరు ఒకే మాదిరి ఉండాలి. అలా లేని వాళ్ల ఓట్లను తొలిగించకుండా వారికి నోటీసు ఇవ్వనున్నారు. వారు సంబంధిత పత్రాలు సమర్పిస్తే వారి ఓటు కంటిన్యూ అవుతుంది.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో 43 లక్షల ఓట్లు ఔట్..
ఇక గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో దాదాపు 43 లక్షల ఓట్లు రద్దు కానున్నాయి. మరోవైపు ఓటరు జాబితా పేర్లు సరి పోలని వాళ్లవి 61 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చోట్ల ఓటు హక్కు ఉన్నవారు 3.18 లక్ష మంది ఉన్నట్టు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ నెల 17 ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా..
మొత్తంగా చూసుకుంటే చనిపోయిన వారితో పాటు రెండు చోట్లా ఓటు హక్కు ఉన్నవారు.. ఎన్యూమరేషన్ పత్రం తీసుకొని సమర్పించనివారున్నారు. కొంత మంది హైదరాబాద్లో నగరంలో ఉన్నా.. సొంత ఊళ్ల ఉన్న ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు సమర్పించిన వారున్నారు. ఈ నెల 17న ఎన్నికల సంఘం ఓటర్ల ముసాయిదా విడుదల చేస్తుంది. అందులో పేరు లేని వారు మళ్లీ అప్లై చేసుకోవాలి. 2002 SIRలో భాగంగా వివరాలు నింపని వారి నుంచి వివరణ కోరే అవకాశాలున్నాయి. వాళ్ల గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదైనా ఒకటి సమర్పిస్తే ఓటు కొనసాగిస్తారు.
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