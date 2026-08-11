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తెలంగాణలో ముగిసిన సర్ ప్రక్రియ.. కోటి ఓట్ల వరకు ఔట్..

SIR Process End at Telangana: తెలంగాణలో సమగ్ర ఓటర్ల  ‘సర్’ ప్రక్రియ నిన్నటితో  ముగిసింది. గతంలో రెండు  సార్లు పొడిగించిన ఎన్నికల కమిషన్.. నిన్నటితో ఈ ప్రక్రియ ముగిసిందని తేల్చ చెప్పింది. సర్ ప్రాసెస్‌లో భాగంగా దాదాపు 74 లక్షల ఓట్లును తెలిగించనున్నట్టు ఎన్నికల కమిషన్ తెలిపింది. త్వరలో ముసాయిదా ఓటర్లను ప్రకటించనున్నారు. అపుడు దాదాపు కోటి ఓట్లు పోయే అవకాశాలున్నాయని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:59 AM IST
తెలంగాణలో ముగిసిన సర్ ప్రక్రియ.. కోటి ఓట్ల వరకు ఔట్..
Image Credit: Telangana SIR Process (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణలో ముగిసిన సర్ ప్రక్రియ.. కోటి ఓట్ల వరకు ఔట్..
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