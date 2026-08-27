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Rangareddy: చనిపోయిన సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన యువతి.!. రంగారెడ్డి జిల్లాలో గుండెలు పిండేసిన ఘటన.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Girl ties rakhi to dead brother in shadnagar:  చటాన్‌పల్లి రైల్వే గేటు సమీపంలోని మటన్ షాపులో విద్యుత్ వైరు మరమ్మతు చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా కరెంట్ షాక్ తగిలి నవీన్ అనే యువకుడు చనిపోయాడు. ఈ ఘటనతో అతని సోదరి గుండెలు పగిలేలా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. తన సోదరుడికి చివరిసారిగా రాఖీ కట్టి తన ప్రేమను చాటుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:48 PM IST
Rangareddy: చనిపోయిన సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన యువతి.!. రంగారెడ్డి జిల్లాలో గుండెలు పిండేసిన ఘటన.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: girltiesrakhitodeadbrotherinshadnagar

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Rangareddy: చనిపోయిన సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన యువతి.. రంగారెడ్డి జిల్లాలో గుండెలు పిండేసిన ఘటన. అసలేం జరిగిందంటే..?..
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