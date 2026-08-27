/Rangareddy: చనిపోయిన సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన యువతి.!. రంగారెడ్డి జిల్లాలో గుండెలు పిండేసిన ఘటన.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Sister tied rakhi to her dead brother shadnagar: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన రాఖీ పండగ సందడికన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా రాఖీ అనేది అన్న, చెల్లెళ్లు, అక్కా తమ్ముళ్లు ఎంతో అన్యోన్యంగా ప్రేమాను రాగాలతో జరుపుకుంటారు. తమ సోదరులు ఎక్కడున్న రాఖీ పండగ రోజున అక్కలేదా చెల్లి దగ్గరకు వెళ్లి రాఖీ కట్టి తమ ప్రేమను చాటుకుంటారు. అదే విధంగా తమ తోబుట్టువులకు సర్ ప్రైజ్ చేసి ప్రత్యేకంగా బహుమతులు ఇస్తారు. అయితే.. రాఖీవేళ ఒక సోదరి తన తోబుట్టువును కోల్పోయింది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన అందరిని కలిచివేసేదిలా మారింది.
రంగారెడ్డి జిల్లాలో షాద్నగర్ పట్టణంలోని నెహ్రూ నగర్ కాలనీకి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. జమాల్పూర్ నవీన్ (24) అనే యువకుడు చటాన్పల్లి రైల్వే గేటు సమీపంలోని మటన్ షాపులో విద్యుత్ వైరు పనులు చేస్తున్నాడు. ఇంతలో కరెంట్ షాక్ తగలడంతో నవీన్ అక్కడిక్కడే చనిపోయాడు.
ఈ ఘటనతో కుటుంబ సభ్యులు అక్కడకు చేరుకుని గుండెలు పగిలేలా రోదిస్తున్నారు. ఇక రాఖీపండగకు ముందు తన సోదరుడ్ని కోల్పోయానని అతని చెల్లెలు భోరున విలపించింది. ఈ నేపథ్యంలో తన అన్నకు చివరిసారిగా రాఖీని కట్టి గుండెలు పగిలేలా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
ఈ దృశ్యాన్ని చూసి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులతో అక్కడకు వచ్చిన వారుసైతం కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. రాఖీ వేళ తన సోదరుడితో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ యువతి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. మొత్తంగా రాఖీ పండగ వేళ ఈ ఘటన మాత్రం ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
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