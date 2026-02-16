Video Viral: శివ పార్వతుల కళ్యాణంలో ప్రత్యక్షమైన నాగు పాము.. తెలంగాణలో అద్భుత ఘటన.. వీడియో వైరల్..

Snake appeared in Godiseryala sri rajarajeshwara swami temple nirmal: దేశవ్యాప్తంగా మహాశివరాత్రి పండగను అందరు ఎంతో భక్తిభావనలతో జరుపుకున్నారు. శివుడి ఆలయాలన్ని భక్తులతో కిట కిటలాడాయి. చాలా మంది శివయ్యకు ఉదయం నుంచి ఆలయాలకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా పూజలు, అభిషేకాలు చేసుకున్నారు. ఉపవాసం, జాగరణలను చేశారు. అదే విధంగా శివయ్య అనుగ్రహం కోసం దానధర్మాలు కూడా చేశారు. సాధారణంగా శివాలయాల్లో చాలా చోట్ల లింగోద్బవం తర్వాత శివపార్వతుల కళ్యానంను జరిపిస్తారు. ఇది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అదే విధంగా కొన్ని ఆలయాల్లో సాయంత్రం ప్రదోషం తర్వాత కూడా శివపార్వతుల కళ్యాణం ను జరిపిస్తారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలోని నిర్మల్ జిల్లాలో అద్భుతం జరిగింది.
మహా శివరాత్రి రోజున ఆలయంలో అద్భుత దృశ్యం
గొడిశెర్ల గ్రామంలోని శ్రీ రాజా రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శివ–పార్వతుల కల్యాణం వేడుకలు జరుగుతున్న వేళ, ఒక్కసారిగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యక్షమైన నాగుపాము.#MahaShivaratri pic.twitter.com/als6JYboJU
— greatandhra (@greatandhranews) February 16, 2026
గొడిసెర్యాల గ్రామంలో శ్రీ రాజా రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శివపార్వతుల కళ్యాణంను నిర్వహించారు. దీనిలో ఒక పాము కన్పించడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. మహా శివరాత్రి పర్వదినం వేళ నిర్మల్ జిల్లాలోని దస్తురాబాద్ మండలంలోని గొడిసెర్యాల గ్రామంలో అద్బుతం జరిగింది.
శ్రీ రాజా రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా శివపార్వతుల కల్యాణంను నిర్వహిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో అక్కడ ఆలయంలో ఒక నాగు వచ్చింది. అది పడగ విప్పి చాలా సేపు అలానే చూస్తు ఉండిపోయింది. పామును గమనించిన భక్తులు ఇది దేవతా సర్పం అని స్వయంగా శివ, పార్వతులు కళ్యాణంను చూసేందుకు వచ్చిందని భక్తితో పొంగి పోయారు.
Read more: Karimnagar Bjp: చక్రం తిప్పిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్.. కరీంనగర్ కార్పోరేషన్ బీజేపీ కైవసం..
పగడ విప్పి అది చాలాసేపు అక్కడే ఉండిపోయింది. దీంతో భక్తులు కూడా ఆ సన్నివేషంను కళ్లారా చూశారు. కొంత మంది శివయ్యే నాగేంద్రుడి రూపంలో వచ్చాడని నాగుపాముకు దండం పెట్టుకున్నారు. చాలా సేపు తర్వాత పాము మరల అక్కడున్న చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది. మొత్తంగా నాగు పాము కదలికల్ని భక్తులు తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook