Snake in Scooty Video: స్కూటీలో దూరి నాగు పాము హల్ చల్.. వీడియో చూస్తే నోరెళ్ల బెట్టడం ఖాయం..

Snake found in scooty and rescued by snake catcher in mancherial video: పాములు ఇటీవల ఎక్కువగా చల్లగా ఉండే ప్రదేశంలో ఎక్కువగా కన్పిస్తున్నాయి. చీకటిగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో, బూట్లలో, కార్లలో, డిక్కీలలో దాక్కుని ఉంటున్నాయి. అడవులు, దట్టగా చెట్లు ఉన్న చోట కోబ్రాలు ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి. ఇవి ఎలుకలు ఉన్న చోట వస్తాయి. రాత్రి పూట పాములు వేటడతాయి. మనం ఇంటి బైట, చెట్లు ఉన్న వాహనాలను పార్కింగ్ చేస్తాం. అవి రాత్రి పూట నెమ్మదిగా వాటిలోకి ఎక్కి దాక్కుంటాయి. ఇటివల కోబ్రాలు స్కూటీలలో దాక్కుని ఉండటంను కొంత మంది గుర్తించి అలర్ట్ అవ్వడంతో పెద్ద ప్రమాదాల నుంచి బైటపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో వైరల్గా మారింది.
స్కూటీలో దూరిన పాము
మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ఐబీ చౌరస్తాలో ఓ ఇంటి సమీపంలో పార్కింగ్ చేసిన స్కూటీలో దూరిన పాము
స్కూటీలో పాము దూరడంతో గమనించిన స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం ఇచ్చిన స్థానికులు
రెండు గంటలుగా కష్టపడ్డా పాము బయటికి రాకపోవడంతో, బైక్ మెకానిక్ను పిలిపించి స్కూటీ పార్టులు…
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) March 20, 2026
మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ఐబీ చౌరస్తాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. దీనిలో నాగు పాము స్కూటీలోకి వెళ్లింది. దీన్ని గమనించిన వ్యక్తి కాస్త అలర్ట్ అయి వెంటనే అక్కడి వారికి సమాచారం ఇచ్చాడు. దీంతో ఆ పాము కాస్త ఇంకా స్కూటీలోకి దూరింది. దీంతో చేసిదిలేక స్నేక్ క్యాచర్ కు చెప్పాడు. మరో మెకానిక్ కూడా అక్కడకు చేరుకున్నాడు. వెంటనే స్కూటీ అంతా ఓపెన్ చేశారు. ఎంతో చాకచక్యంతో పామును బైటకు తీశారు.
ఆ తర్వాత దాన్ని పట్టుకున్నారు. ఆ పామును స్నేక్ క్యాచర్ పట్టుకొగా పలుమార్లు కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ అతను మాత్రం ఎక్కడ కూడా భయంలేకుండా కోబ్రాను జాగ్రత్తగా పట్టుకున్నాడు. పాములు బంధించడంతో అక్కడున్న వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.దాదాపు 2 గంటల పాటు ఆ కోబ్రా వారికి చుక్కలు చూపించింది.
అయితే ఆ కోబ్రాను కొంత మంది నాగు పాము అని, మరికొంత మంది జెర్రీ పోతు అని ప్రచారం చేశారు. ఈ పాము ను రెస్క్యూ చేస్తున్న వీడియోను రికార్డు చేశారు. అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
