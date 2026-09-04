/Sangareddy: జహీరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో భారీ నాగుపాము కలకలం.. వీడియో వైరల్..

Snake spotted in Zaheerabad govt hospital: ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా అడవులు, పొదలలో నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా అవి చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాలలో దూరి హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కొన్నిసార్లు కోబ్రాలు బూట్లలో లేదా బెడ్ ల కింద నక్కి ఉంటున్నాయి. అంతే కాకుండా ఇటీవల వాహనాల్లో సైతం పాములు దూరిదాక్కుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది ఇటీవల పాముల కాటుకు గురైన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో భారీ పాము హల్ చల్ చేసింది. డెలివరీ, చిన్నపిల్లల వార్డు సమీపంలోకి నాగు పాము వచ్చింది.
సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో భారీ పాము కలకలం
జహీరాబాద్ ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో భారీ పాము ప్రత్యక్షం
డెలివరీ, చిన్నపిల్లల వార్డు సమీపంలోకి వచ్చిన పాము
పాము కనిపించడంతో రోగులు, బాలింతలు, చిన్నారుల బంధువుల్లో తీవ్ర భయాందోళన
భయంతో పరుగులు తీసిన రోగులు,… pic.twitter.com/V02rXlBd8T
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) September 4, 2026
పాము కనిపించడంతో రోగులు, బాలింతలు, చిన్నారుల బంధువుల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే అక్కడి నుంచి భయంతో రోగులు, వారి బంధువులు పరుగులు తీశారు. ఆ తర్వాత వెంటనే ఆస్పత్రి సిబ్బంది స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించారు.
కానీ వారు వచ్చేలోపు అక్కడున్న వారు కర్రలతో పామును కొట్టి చంపివేశారు. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అడవులలోకి తీసుకెళ్లి పాడేశారు. మరోవైపు ఆసుపత్రి పారిశుధ్యంపై రోగుల బంధువుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చెత్త, పొదలు పెరిగిపోవడంతోనే పాములు ఆసుపత్రిలోకి వస్తున్నాయంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. పామును అక్కడి వారు బైటకు తీసుకెళ్లి పోవడంతో బాలింతలు, పసిపిల్లలకు ప్రమాదం తప్పడంతో ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనపై స్థానికులు సైతం ఆస్పత్రి సిబ్బందిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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