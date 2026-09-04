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Sangareddy: జహీరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో భారీ నాగుపాము కలకలం.. వీడియో వైరల్..

Cobra hulchul in zaheerabad govt hospital: జహీరాబాద్ ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో భారీ పాము ప్రత్యక్షమైంది.  డెలివరీ, చిన్నపిల్లల వార్డు సమీపంలోకి పాము రావడంతో వార్డులో ఉన్నవారు భయంతో పారిపోయారు.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 04, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:34 PM IST
Sangareddy: జహీరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో భారీ నాగుపాము కలకలం.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: sangareddynews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Sangareddy: జహీరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో భారీ నాగుపాము కలకలం.. వీడియో వైరల్..
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