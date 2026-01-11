English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఘోరం.. చైనా మాంజా చుట్టుకుని తెగిన టెకీ చెయి.. ఏంజరిగిందంటే..?..

China manja tragedy in hyderabad: బైక్ పై వెళ్తున్న వ్యక్తికి ఒక్కసారిగా చైనా మాంజా చుట్టుకొవడంతో అది కోసుకుని పోయింది. చూస్తుండగా చెయ్యి నుంచి విపరీతంగా రక్తం బైటకు రావడంతో వెంటనే అతను మూర్చపోయాడు. చుట్టుపక్కల వారు గమనించి అతడ్నిమాదాపూర్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 11, 2026, 06:36 PM IST
  • చైనా మాంజా కొసుకునిపోయి టెకీకి గాయాలు..
  • గచ్చిబౌలీలో ఘటన..

Software engineer seriously injured in hyderabad after China manja tragedy: దేశంలో సంక్రాంతి పండగ సంబరాలు మొదలయ్యాయి. చాలా మంది సంక్రాంతి పండగ  అనగానే గాలిపటంలను ఎగురవేస్తారు. అయితే.. ఇటీవల కొంత మంది నిషేధిత చైనా మాంజాలను వాడుతున్నారు. దీనిపై ఇప్పటికే పోలీసులు ఎక్కడైన చైనా మాంజాలను వినియోగిస్తున్నట్లు తెలిసిన వెంటనే తమకు చెప్పాలని ప్రజలకు సూచనలు చేశారు . కేసులు కూడా పెడతామని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇంత చేస్తున్న కూడా చైనీస్ మాంజాలను కొంత మంది ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో పాపం.. అమాయకులు బలౌతున్నారు.

ఇప్పటికే చైనీస్ మాంజాల గాయాలతో సంక్రాంతి పండగకు ముందే కొంత మంది తీవ్రంగా గాయలపాలయ్యారు. హైదరాబాద్లో చైనీస్ మాంజాలు మెడకు చుట్టుకుని, ఇతర భాగాలు కోసుకుని పోయిన ఘటనలు కూడా జరిగాయి. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లో గచ్చిబౌలీలో ఒకటెకీ చైనా మాంజాకోసుకుని పొవడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

హైదరాబాద్ లోని గచ్చి బౌలీ నుంచి హఫీజ్ పేట్ కు ఒక సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ తన బైక్ పై వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో అతని చెయ్యికి ఏదో మాంజా చుట్టుకుంది. అతను అలానే స్పీడ్ గా పొనిచ్చాడు. ఇంతలో అతని ఎడమ చెయ్యినుంచి విపరీతంగా రక్తం బైటకు వచ్చింది. వెంటనే బైక్ ఆపి చూడగా షర్ట్ అంతా రక్తంతో నిండిపోయింది. అతను మూర్చపొవడంతో అక్కడున్న వారు అతడ్ని వెంటనే మాదాపూర్ లోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతని ఎడమ చెయ్యి చాలా భాగం కట్ అయినట్లు చెబుతున్నారు.

Read more: Talasani Srinivas Yadav: నీ అయ్య జాగీరా..?.. రేవంత్‌పై నిప్పులు చెరిగిన తలసానీ శ్రీనివాస్ యాదవ్..ఎందుకో తెలుసా..?

మొత్తంగా వైద్యులు అతనికి చికిత్స అందిస్తున్నారు.ఈ ఘటనతో మరోసారి చైనా మాంజాల వినియోగంపై పోలీసులు ఇంకా సీరియస్ గా తనిఖీలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. సంక్రాంతి పండగ వేళ చైనా మాంజా ఘటనలు పోలీసులుకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారాయని చెప్పుకొవచ్చు.

 

HyderabadSankranti 2026Chinese manja tragedychina manjasoftware engineer injured by china manja

