Dubbaka Politics: సిద్దిపేట దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యే సోలిపేట రామలింగా రెడ్డి కుటుంబం నుంచి సోలిపేట సుజాత రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నారు. బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రామలింగారెడ్డి మరణం తర్వాత జరిగిన ఉపఎన్నికలో ఆయన సతీమణి సుజాత పోటీ చేశారు. అలాగే ఆయన కుమారుడు సోలిపేట సతీష్ రెడ్డి కూడా యువజన నాయకుడిగా క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇటీవల రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ కుటుంబంపై ఇప్పుడు మరోసారి చర్చ మొదలైంది. దివంగత నేత సోలిపేట రామలింగారెడ్డి ఆశయాలను కొనసాగించేందుకు ఆయన కుటుంబ కొడుకు సతీష్ రెడ్డి పొలిటికల్గా యాక్టివ్ కావడమే ఇందుకు కారణంగా ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రస్తుతం దుబ్బాకలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయనే పోటీలో ఉండాలని కష్టపడుతున్నారు.. కానీ ఇప్పుడు సతీష్ రెడ్డి కూడా రేసులోకి రావడంతో దుబ్బాక బీఆర్ఎస్ సీటు ఎవరికి అన్న చర్చ పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది.
తాజాగా మాజీ ఎమ్మెల్యే సోలిపేట రామాలింగారెడ్డి ఆరో వర్ధంతి కార్యక్రమంలో సతీష్ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన చేశారు. 2029 ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ తరఫున పోటీచేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తానని ప్రకటించారు. సోలిపేట రామలింగారెడ్డి కుటుంబం నుంచి గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఆశీర్వాదంతో బరిలో ఉంటామని ఆయన సతీమణి సుజాత కూడా ప్రకటించడం దుబ్బాక నియెజకవర్గంలో ప్రధాన చర్చగా మారింది. గతంలో బీఆర్ఎస్ ఉద్యమం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన వరకు సోలిపేట రామాలింగారెడ్డి సేవలను గుర్తు చేశారు. అలాగే రామలింగారెడ్డి విద్యార్థి నాయకుడిగా, నక్సలైట్ గా, జర్నలిస్టుగా, ఎమ్మెల్యేగా దుబ్బాక నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేశారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం దుబ్బాకలో రామలింగారెడ్డి లేని లోటు ప్రజలకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని అంటూ పెద్దల దీవెనతో తమ కుటుంబం ప్రజాసేవకే అంకితం అవుతామని ప్రకటించారు.
ఇప్పుడు సోలిపేట రామలింగారెడ్డి కుటుంబం చేసిన ప్రకటన గులాబీ పార్టీలో కొత్త చర్చకు తెరతీసింది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దుబ్బాక నుంచి మాజీ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. అంతకుముందు ఆయన మెదక్ ఎంపీగానూ పనిచేశారు. ఈయన కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ వెంట నడిచారు. అందుకే కేసీఆర్ దుబ్బాక సీటును ఇచ్చి గెలిపించుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు సోలిపేట రామలింగారెడ్డి కొడుకు కూడా రేసులో తాము ఉంటామని ప్రకటన చేయడంతో.. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎవరికి ఇస్తారనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది. ముఖ్యంగా రామలింగారెడ్డి కుటుంబం ప్రకటన వెనుక ఎవరైనా ఉన్నారా అని పార్టీ వర్గాల్లో హాట్ హాట్ చర్చ జరుగుతోంది. వాస్తవానికి రామలింగారెడ్డి మరణం అనంతరం 2020 జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ తరఫున సోలిపేట సుజాత పోటీచేశారు. కానీ ఆమె బీజేపీ అభ్యర్థి రఘునందన్ రావు చేతిలో స్వల్ప ఓట్లతో ఓటమి పాలయ్యారు. దాంతో 2023 ఎన్నికలో ఆమెను పక్కన పెట్టిన కేసీఆర్.. కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డికి చాన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మరోసారి సోలిపేట ఫ్యామిలీ రేసులోకి రావడం ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది.
మొత్తంమీద మాజీ ఎమ్మెల్యే సోలిపేట రామలింగారెడ్డి అస్తమయం తర్వాత.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటున్న ఆయన కుటుంబం.. దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత.. దుబ్బాక అసెంబ్లీ బరిలో నిలుస్తామని ప్రకటించడం సంచలనంగా మారింది. అయితే రానున్న రోజుల్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే రామలింగారెడ్డి తనయుడు సతీష్ రెడ్డిని జనం అందరిస్తారా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో టికెట్ దక్కకపోతే.. ఆయన పార్టీలోనే కొనసాగుతారా.. లేక ఇంకా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటారా అనేది మాత్రం.. త్వరలోనే తేలనుంది..