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Telangana Politics: దుబ్బాకలో సతీష్‌ రెడ్డి పొలిటికల్ ఎంట్రీ.. బీఆర్ఎస్‌లో టికెట్ రేసు..!

Dubbaka Politics: సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో పొలిటికల్ గేమ్ నడుస్తోంది..! కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎప్పుడూ పోటాపోటీ కార్యక్రమాలతో నియోజకవర్గంలో క్రియాశీలకంగా ఉంటున్నారు..! వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే సీటే టార్గెట్‌గా క్షేత్ర స్థాయిలో బలపడేందుకు నాయకులు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు..! ఇదంతా ఒక వైపు అయితే.. ఇప్పుడు దుబ్బాక మాజీ ఎమ్మెల్యే దివంగత సోలిపేట రామలింగ రెడ్డి తనయుడు సతీష్ రెడ్డి తెర పైకి వచ్చారా..! ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో పాల్గొంటానని సతీష్ ప్రకటించడంతో దుబ్బాకలో రాజకీయ వేడి మొదలైందా..! సతీష్ రెడ్డి రాజకీయ ఎంట్రీపై దుబ్బాకలో ఎలాంటి చర్చ జరుగుతోంది..!

Written ByG Shekhar
Published: Aug 31, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:31 PM IST
Telangana Politics: దుబ్బాకలో సతీష్‌ రెడ్డి పొలిటికల్ ఎంట్రీ.. బీఆర్ఎస్‌లో టికెట్ రేసు..!
Image Credit: Dubbaka Politics

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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