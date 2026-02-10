English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Nagar Kurnool: అత్తకే ఎసరు పెట్టిన ఇల్లరికం అల్లుడు.!. అత్యాచారం చేసి మరీ.!. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..

Nagar Kurnool: అత్తకే ఎసరు పెట్టిన ఇల్లరికం అల్లుడు.!. అత్యాచారం చేసి మరీ.!. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..

Son in law raped mother in law in nagar kurnool: కొన్ని రోజులుగా తరచుగా భార్యతో గొడవలు పడ్డాడు. ఆమె భర్తను భరించలేక బంధువులు ఇంటికి వెళ్లిపోయింది. దీంతో అత్తపై కన్నేశాడు. ఈ ఘటన తెలంగాణలో సంచలనంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 10, 2026, 11:12 AM IST
  • తెలంగాణలో ఘోరం..
  • అత్తను అత్యాచారం చేసిన అల్లుడు..

Nagar Kurnool: అత్తకే ఎసరు పెట్టిన ఇల్లరికం అల్లుడు.!. అత్యాచారం చేసి మరీ.!. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..

Son in law raped and murdered his mother in law in nagar kurnool: సమాజంలో ఇటీవల ఘటనలు చూస్తుంటే మానవ సంబంధాలు పూర్తిగా కనుమరుగయ్యాయని అనిపిస్తుంది. వావివరసలు మర్చిపోయి కొంత మంది మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు . తల్లి, చెల్లి, వదిన అనితేడాలేకుండా దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు చూస్తుంటే మహిళలకు వీధిలోనే కాదు.. ఇంట్లో కూడా సెఫ్టీలేదని స్పష్టంగా తెలుస్తొంది. కొంత మంది మద్యం మత్తులో దారుణాలకు పాల్పడుతుంటే మరికొంత మంది కామంతో రగిలిపోయి పశువుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తాజాగా.. తెలంగాణలోని నాగర్ కర్నూల్ లో  దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కూతురు కోసం అల్లుడ్ని ఇల్లరికం తెచ్చుకుంటే అతగాడు అత్తకే ఎసరు పెట్టాడు.

 నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తి మండలంలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. తెలిపిన ప్రకారం.. కల్వకుర్తి మండలం రఘుపతిపేట గ్రామానికి చెందిన మహిళకు ఇద్దరు సంతానం. తన కూతురికి కొన్నేళ్ల క్రితం తిమ్మాజీపేట మండలానికి చెందిన ఓ వ్యక్తితో వివాహం జరిపించింది.కొన్నిరోజులు కాపురం బానే సాగింది. అయితే.. ఆ తర్వాత అల్లుడు తాగుడుకు బానిసయ్యాడు. ఎలాంటి ఉద్యోగం లేకుండా రోజు తప్పతాగి కూతుర్ని వేధించేవాడు. దీంతో కూతురు మోహం చూసి అత్తా అతడ్ని
 ఇల్లరికంగా తెచ్చుకుంది. ఇటీవల భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు పీక్స్ కు చేరాయి.

ఇక భర్తను భరించలేని భార్య బంధువుల ఇంటికి వెళ్లిపోయింది. అప్పటికే తప్పతాగి ఉన్న అతగాడు... అత్తను లొంగ దీసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఆమె ప్రతిఘటించడంతో తన పశుబలంతో ఆమెపై అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఎవరికైన చెబుతుందేమోనని ఆమెను తీవ్రంగా కొట్టి, ఊపిరాడకుండా చేసి హతమార్చాడు. ఆ తర్వాత పారిపోయారు. అక్కడున్న వారు పెద్ద శబ్దాలతో ఇంటికి వెళ్లి చూడగా ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 

Read more:Bjp Candidate Suicide: మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ పెనువిషాదం... బీజేపీ అభ్యర్థి ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. మృతురాలి రెండో కుమార్తె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి,  మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కల్వకుర్తి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. అల్లుడు అత్తా ఆస్తిపై కన్నేశాడని, దాని కోసమే ఈ దారుణంకు పాల్పడ్డాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nagarkurnool MurderSon in law murder casenagar kurnool CrimeMother in law murderTelangana crime news

