Free Railway Journey: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. రైళ్లలో ఫ్రీ జర్నీ వార్తలు అబద్దం: రైల్వే  శాఖ

South Central Railway Condemns MMTS Trains Free Travel To Passengers: ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం అమలు చేస్తున్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రైల్వేలో కూడా ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తామని ప్రకటించగా.. రైల్వే శాఖ భారీ షాక్‌ ఇచ్చింది. మెట్రో రైళ్లలో ఉచిత ప్రయాణం అమలు చేసేందుకు తాము సిద్ధంగా లేమని ప్రకటించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 19, 2026, 04:19 PM IST

Railway Passengers: ఉచిత బస్సు పథకం అమలు చేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైల్వేపరంగా కూడా ఉచిత ప్రయాణం కల్పించేందుకు సిద్ధమైంది. ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్లలో హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తామని సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించింది. అయితే ఈ ప్రతిపాదనను రైల్వే శాఖ కొట్టిపారేసింది. ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్లల్లో ఫ్రీ జర్నీ అంశాన్ని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఖండించింది. ఉచిత రైలు ప్రయాణం సానుకూలంగా లేమని స్పష్టం చేసింది.

జూన్ 2వ తేదీ నుంచి ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్ళల్లో ఫ్రీ జర్నీ అంటూ ప్రభుత్వం ప్రకటనలు ఇవ్వడంపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే స్పందించింది. ఫ్రీ జర్నీపై సానుకూలంగా లేమని తెలిపింది. ఉచిత బస్సు పథకం అమలు చేస్తుండగా.. ఆర్టీసీని నిర్వీర్యం చేసిన విధానం గుర్తుచేసింది. కోట్లలో నడిచే రైల్వేకి ఆదాయం సమకూర్చి లోకల్ రైళ్లకు ఫ్రీ జర్నీ ఇస్తామని గొప్పలు ఇవ్వడాన్ని ఖండించింది. తమను మర్యాదపూర్వకంగా మాత్రమే ప్రభుత్వ పెద్దలు కలిశారని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు.

లిఖితపూర్వకంగా కనీసం లేఖ కూడా ఇవ్వకుండా ఇలాంటి ప్రకటనలు చేయొద్దని హితవు పలికింది. లిఖిత పూర్వకంగా ఇస్తే తాము రైల్వే బోర్డుకు పంపించి అనుమతి తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. ఫ్రీ జర్నీ విషయంలో రైల్వే బోర్డు కూడా సానుకూలంగా స్పందిస్తుందని అనేది మాత్రం అనుమానమే అని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. కేవలం ఏడాది పాటు ఆదాయం చెల్లించి ఫ్రీ జర్నీ ప్రయాణికులకు అందిస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోందని.. దీనిపై రైల్వే బోర్డు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది. ఫ్రీ జర్నీ ఇస్తే భద్రతాపరంగా అనేక రకాల సమస్యలు వస్తాయని ఇది రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ పరిధిలో ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యమంత్రితో జరిగిన రివ్యూ మీటింగ్‌లో ఎంఎంటీఎస్‌ను కేవలం 2 లక్షలు మంది మాత్రమే వినియోగించుకుంటున్నారు. ఎంఎంటీఎస్‌ విస్తీర్ణం చాలా పెద్దది 250 కిలోమీటర్లు ఉంది. ప్రజలు ఎందుకు వినియోగించుకోలేకపాతున్నారనే చర్చ జరిగింది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

