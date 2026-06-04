/Rain Alert: రుతుపవనాలు వచ్చేస్తున్నాయ్.. తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు

Telangana Rain Alert: తెలంగాణకు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) చల్లని కబురు చెప్పింది. నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళను బలంగా తాకగా.. దీని ప్రభావంతో కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఏపీతో పాటు తెలంగాణలోనూ వాతావరణం చల్లబడిందన్నారు. తెలంగాణలోని ఉమ్మడి నల్గొండ, మహబూబ్నగర్, ఖమ్మం, రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలతో పాటు హైదరాబాద్లో నేడు సాయంత్రం నుంచి శుక్రవారం తెల్లవారుజాము వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయన్నారు. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురవగా.. రానున్న రోజుల్లో ఎండ తీవ్రత మరింత తగ్గనుందని చెప్పారు.
నైరుతి రుతుపవనాలు జూన్ 3న కేరళను తాకాయి. దీంతో ఆ రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ రుతుపవనాల వేగం, తీవ్రత కారణంగా పొరుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకటైన తెలంగాణలోనూ భారీ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి. దీంతో గురువారం రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. మరోవైపు ప్రస్తుతం అరేబియా సముద్రం, లక్షద్వీప్, బంగాళాఖాతం అంతటా ఈ రుతుపవనాలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
ఇవాళ ఉమ్మడి నల్గొండ, మహబూబ్ నగర్, ఖమ్మం, రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఈ వర్షాలు రెండు రోజులు నిరంతరాయంగా కొనసాగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. వర్షం పడే సమయంలో గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కూడా ఉంటుందని, పలు జిల్లాల్లో 42 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
బుధవారం పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా ఈదురుగాలులతో కూడిన వాన పడింది. ఈ క్రమంలో గురువారం కూడా ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. వర్షాలు, ఈదురుగాలుల సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగులు వద్ద ఉండొద్దని, సురక్షిత ప్రాంతానికి వెళ్లాలని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
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