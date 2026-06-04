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Rain Alert: రుతుపవనాలు వచ్చేస్తున్నాయ్.. తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు

Rain Alert: నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళను తాకాయి. దీని ప్రభావంతో కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఏపీతోపాటు పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) పేర్కొంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మరికొద్దిరోజుల్లో రుతుపవనాలు ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉండటంతో రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో వచ్చే మూడు నాలుగు రోజులు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 04, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:08 AM IST
Rain Alert: రుతుపవనాలు వచ్చేస్తున్నాయ్.. తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు
Image Credit: Southwest Monsoon Hits Kerala Heavy Rains In Several Districts Of Telangana Today (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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