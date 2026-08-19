/Principal Rupa Reddy Murder Case: ‘బాబు’అనే ఒక్క మాటతో వీడిన రూపారెడ్డి హత్య మిస్టరీ.. నిందితులు ఎలా దొరికారంటే..?

Nalgonda Principal Murder Case: నల్లగొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లి పరిధిలోని నాగార్జున గ్రామర్ కాన్సెప్ట్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ కల్లు రూపారెడ్డి దారుణ హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ నెల 11న జరిగిన ఈ హత్య కేసును జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ సవాలుగా తీసుకున్నారు. దేవరకొండ డీఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో 5 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి.. ఘటన స్థలాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆధునిక దర్యాప్తు పద్ధతులతో విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. దర్యాప్తులో భాగంగా ప్రత్యేక బృందాలు ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు, ఫింగర్ప్రింట్స్, డాగ్ స్క్వాడ్, సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలు, సాంకేతిక ఆధారాలు, పాత నేరస్తుల వివరాలు, అనుమానితుల కదలికలు, రౌడీషీటర్ల వెరిఫికేషన్లను పరిశీలించాయి. ఘటనా స్థలంతో పాటు చుట్టుపక్కల సుమారు 30 కిలోమీటర్ల పరిధిని 360 డిగ్రీల కోణంలో జల్లెడ పట్టారు. సుమారు 70 సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీలను విశ్లేషించారు. టెక్నికల్ అనాలసిస్, ఇన్ఫర్మేషన్ టీమ్స్తో సహా 5 బృందాల్లోని సుమారు 40 మంది పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది నిరంతరం శ్రమించి 80 మందికి పైగా అనుమానితులను విచారించారు.
కేసును మలుపు తిప్పిన ‘బాబు’ అనే పదం
హత్యకు కొద్ది క్షణాల ముందు రూపారెడ్డి తన చిన్నమ్మతో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ.. చివరగా “బాబు” అని పలికారు. ఆ వెంటనే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ కావడంతో “ఆమె చివరగా బాబు అని ఎవరిని పిలిచారు?” అనే ప్రశ్న దర్యాప్తులో కీలకంగా మారింది. విచారణలో రూపారెడ్డి పాఠశాల విద్యార్థులను సాధారణంగా “బాబు” అని పిలుస్తారని తేలడంతో పోలీసుల దృష్టి విద్యార్థుల వైపు మళ్లింది. ప్రిన్సిపాల్ మృతికి సంతాపంగా పాఠశాలకు 6 రోజులు సెలవులు ఇవ్వడంతో విచారణ ఆలస్యమైనా.. పాఠశాల ఓపెన్ అయ్యాక విద్యార్థులను పోలీసులు సున్నితంగా విచారించారు.
నిందితుల పట్టివేత
గత రెండు రోజులుగా పాఠశాలకు రాని విద్యార్థులపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టగా.. వారిలో జల్సాలకు అలవాటుపడిన ఐదుగురు విద్యార్థులపై దృష్టి సారించారు. ఘటనా స్థలంలో దొరికిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అనుమానిత విద్యార్థులతో సరిపోలడంతో నేరం చేసింది వారేనని నిర్ధారించుకున్నారు. నమ్మదగిన సమాచారంతో ఈరోజు ఉదయం 11:30 గంటలకు పెండ్లిపాకల ‘X’ రోడ్డు నుంచి మల్లేపల్లి వస్తుండగా.. దొనియాల ‘X’ రోడ్ వద్ద బైక్పై వస్తున్న ఇద్దరు పదో తరగతి విద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని తనిఖీ చేయగా లోదుస్తుల్లో దాచిన రూ.1.54 లక్షల నగదు బయటపడింది. ఆ నగదులోని మూడు రూ.500 నోట్లపై రక్తపు మరకలు ఉండటాన్ని గుర్తించి విచారించగా.. ప్రిన్సిపాల్ రూపారెడ్డిని హత్య చేసి నగదు అపహరించినట్లు అంగీకరించారు.
ఘర్షణ పడిన విద్యార్థులు..
హత్యకు పక్కా ప్రణాళిక
నిందితులిద్దరూ నాగార్జున గ్రామర్ కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో 10 తరగతి చదువుతూ.. పాఠశాల హాస్టల్లో ఒకే గదిలో ఉంటూ జల్సాలు, చెడు వ్యసనాలకు అలవాటుపడ్డారు. తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా సెల్ఫోన్లు వాడుతూ యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియాలో 'సులువుగా డబ్బు సంపాదించడం ఎలా..?' అని వెతికేవారు. గత నెలలో హాస్టల్లో డబ్బులతో ప్రిన్సిపాల్కు దొరకడంతో ఆమె తల్లిదండ్రుల ఎదుట మందలించారు. దీంతో ప్రిన్సిపాల్పై కక్ష పెంచుకున్నారు. ఆమె వద్ద భారీగా నగదు ఉంటుందని భావించి, ఆధారాలు దొరకకుండా హత్య చేయడంపై సోషల్ మీడియాలో శోధించారు.
గత వారం రోజులుగా రెక్కీ నిర్వహించిన నిందితులు.. మంగళవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఒకరు ఇంటికి వెళ్లి బ్యాగులోంచి ఎరుపు రంగు హుడీ టీషర్ట్, ప్యాంట్ తెచ్చాడు. అనంతరం కొండమల్లేపల్లిలో కత్తి, గ్లౌజులు కొన్నారు. రూపారెడ్డి ఇంటి సమీపంలోని వాటర్ ట్యాంక్ వద్దకు చేరి.. ఒకరు కాపలా కాయగా, మరొకరు ఇంటి వెనుక వైపు నుంచి తెరిచి ఉన్న వంటగది ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించి కత్తితో ఆమెపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. అనంతరం బెడ్రూమ్లోని రూ.2.50 లక్షల నగదు తీసుకుని వెనుక గోడ దూకి పారిపోయారు. కత్తి, గ్లౌజులు, మాస్క్, సెల్ఫోన్ను పొదల్లో పడేసి.. బట్టలు మార్చుకుని ఎరుపు రంగు హుడీని డ్రైనేజీలో పారేశారు.
స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులు..
పోలీసు బృందాలకు ఎస్పీ అభినందనలు
కేసును ఛేదించడంలో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బందిని జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ అభినందించి రివార్డులు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. ప్రతి చిన్న ఆధారాన్ని శాస్త్రీయంగా విశ్లేషిస్తూ దర్యాప్తు జరిపిన పోలీసు బృందాల పనితీరును కొనియాడారు. నేరస్థులు ఎంత తెలివిగా వ్యవహరించినా శాస్త్రీయ ఆధారాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పోలీసుల సమన్వయంతో నేరాలను సులువుగా ఛేదించవచ్చని చెప్పారు.