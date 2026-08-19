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Principal Rupa Reddy Murder Case: ‘బాబు’అనే ఒక్క మాటతో వీడిన రూపారెడ్డి హత్య మిస్టరీ.. నిందితులు ఎలా దొరికారంటే..?

Nalgonda Principal Murder Case: తెలంగాణలో సంచలనం సృష్టించిన కొండమల్లేపల్లి నాగార్జున గ్రామర్ కాన్సెప్ట్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ కల్లు రూపారెడ్డి హత్య కేసును నల్లగొండ జిల్లా పోలీసులు ఛేదించారు. నిందితులను అరెస్ట్ చేసి.. రూ.1.54 లక్షల నగదు, కత్తి, ఐఫోన్, సెల్‌ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ వెల్లడించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 19, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:01 PM IST
Principal Rupa Reddy Murder Case: ‘బాబు’అనే ఒక్క మాటతో వీడిన రూపారెడ్డి హత్య మిస్టరీ.. నిందితులు ఎలా దొరికారంటే..?
Image Credit: Nalgonda Principal Murder Case

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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