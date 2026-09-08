Speaker fires on brs party over mlc tata Madhu row: తెలంగాణ రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. ఇటీవల అసెంబ్లీ బైట సునీతా, సబితా ఇంద్రా రెడ్డిలపై జరిగిన దాడులతో అసెంబ్లీ అంతా దద్దరిల్లింది. ఇక స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ సైతం తన తల్లిపై ఎమ్మెల్సీ టాటా మధు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ మండిపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. తాజాగా.. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ మీడియాతో చిట్ చాట్ లో మాట్లాడారు. బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలపై దాడి జరిగినట్టు ఎక్కడా ఆధారాలు లేవని గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ మాట్లాడారు.
వాస్తవానికి ఈ రోజు హరీష్ రావుకు మైక్ ఇవ్వద్దు కానీ.. తాను స్పీకర్ గా నాలుగు వైపుల చూస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రజా స్వామ్య బద్దంగా ఉండాలనేది నా ఆలోచన అని చెప్పుకొచ్చారు. హరీష్ రావు ఎమ్మెల్సీ వ్యాఖ్యలపై విచారం వ్యక్తం చేయకుండా.. డైవర్షన్ చేసే పనిలో ఉండటం వల్ల కోపం అవ్వాల్సి వచ్చిందన్నారు. మరోవైపు సభను నడిపించడంపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
కడియం శ్రీహరి నీ ప్యానెల్ స్పీకర్ గా పెడుతున్నామన్నారు.
సబితమ్మ కి నాకు గతంలో యుద్ధం జరిగేదేని, కానీ అప్పట్లో మేం ఎప్పుడూ అలా మేం అనుకోలేదన్నారు. హరీష్ పదేళ్లు సభలో మంత్రిగా చేశారని, ఆయన కూడా కనీసం రెస్పాండ్ కాకుంటే ఎలా అని మండిపడ్డారు. అసెంబ్లీ ఆవరణలో జరిగితే.. స్పీకర్ పరిధి కాదని ఎలా అంటారని మండిపడ్డారు. టాటా మధుపై, కౌశిక్ రెడ్డి పై చర్యలు తీసుకొనేందుకు చాన్స్ ఉన్నా కూడా దీనిపై చర్యలు తీసుకొలేదన్నారు. కాంగ్రెస్ విధానం లో అలా ఉండదని విమర్శించారు. కేటీఆర్..కౌశిక్ రెడ్డి పోలీసులను కొట్టే వీడియోలు కనిపించాయన్నారు. మహిళా MLA ల ఇష్యూ లో సీఎం కూడా సీరియస్ గా ఉన్నారన్నారు.
నివేదిక తెప్పించి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కేసీఆర్ పెట్టిన సభ నిబంధనలు మేం అమలు చేస్తున్నామన్నారు.
ఇవి.. వాళ్లు పెట్టిన రూల్స్ అని స్పష్టం చేశారు. రాహుల్ గాంధీ ప్లకార్డులు తీసుకుని వెళ్తే.. స్పీకర్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని ఆ సమయంలో రాహుల్ గాంధీ ప్లకార్డులు ఇచ్చేశారని గుర్తు చేశారు.
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడినట్లు గుర్తు చేశారు. సభకు రండి అని చెబితే.. ఆరోగ్యం సహకరించట్లేదని చెప్పారన్నారు. ఇక ప్యానెల్ స్పీకర్ గా కడియం ను పెడుతున్నామని, ఇవాళ నేను సభకు దూరంగా ఉంటున్నట్లు గడ్డం ప్రసాద్ తెల్చి చెప్పారు.
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