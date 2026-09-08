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Gaddam Prasad Kumar: కేసీఆర్ పెట్టిన సభా రూల్స్‌లను పాటిస్తున్నాం.!. ఎమ్మెల్సీ వివాదంపై స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Telangana assembly session: ప్రజా స్వామ్య బద్దంగా ఉండాలనేది తమ ఆలోచన అని గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాకుండా హరీష్ కి మైక్ ఇస్తే క్షమాపణ చెప్తారనుకుంటే.. డైవర్షన్ చేసే పనిలో ఉన్నారని మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:17 PM IST
Gaddam Prasad Kumar: కేసీఆర్ పెట్టిన సభా రూల్స్‌లను పాటిస్తున్నాం.!. ఎమ్మెల్సీ వివాదంపై స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kcr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Gaddam Prasad Kumar: కేసీఆర్ పెట్టిన రూల్స్‌లను పాటిస్తున్నాం.. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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