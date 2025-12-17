Mlas disqualification: తెలంగాణలో రాజకీయాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ.. ఎమ్మెల్యేల అనర్హతపై కీలక తీర్పు ప్రకటించనున్న స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్..

Speaker Gaddam Prasad kumar to announce verdict on mlas disqualification row: తెలంగానలో ప్రస్తుతం మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు ఎన్నికల ఫలితాలు మధ్యాహ్నం విడుదలౌతాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగానలో స్థానిక ఫైట్ పై మూడో విడుతలో ఎలాంటి తీర్పు వస్తుందొ అని సర్వాత్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇక మరోవైపు ఈరోజు స్పీకర్ మరో చారిత్రాత్మక తీర్పును వెల్లడించనున్నారు. గతంలో పార్టీలు మారిన ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత పిటిషన్ పై స్పీకర్ ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు నోటీసులు జారీ చేసి వారితో భేటి అయ్యారు. వారి వివరణకూడా తీసుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఐదుగురుపార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత పిటిషన్ పై తుది తీర్పును స్పీకర్ మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు ఆయన తన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించునున్నారు. ఈ మేరకు ఇప్పటికే ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల తరఫు న్యాయవాదులకు స్పీకర్ కార్యాలయం నుండి నోటీసులు అందాయి.
అదే విధంగా.. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున అరికెపూడి గాంధీ, తెల్లం వెంకట్రావ్, బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి, ప్రకాష్ గౌడ్, గూడెం మహిపాల్రెడ్డి విజయం సాధించారు. అయితే, ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతో ఈ ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్ను వీడి కాంగ్రెస్లో చేరారు. పార్టీ ఫిరాయించిన వీరిపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్, బీజేపీ నేతలు అత్యున్నత ధర్మాసన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ పిటిషన్లను విచారించిన సుప్రీంకోర్టు, వారిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని స్పీకర్ను ఆదేశించింది. కోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు దీనిపై స్పీకర్ మరికొన్ని గంటల్లో అంతిమ తీర్పును వెల్లడించనున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో స్పీకర్ తీర్పు ఏ విధంగా ఉండబోతుందనే దానిపై పెద్ద ఎత్తున ఉత్కంఠ నెలకొంది.
