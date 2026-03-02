Srisailam Temple: శ్రీశైలం మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఉగాదికి ఆ దర్శనాలు రద్దు..!

Srisailam Sparsha Darshans Cancelled: శ్రీశైలం మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్. ఉగాది సమయంలో శ్రీశైలం మల్లిఖార్జున దర్శనం కోసం వెళ్తున్న భక్తులు ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఈ నెల 16 నుండి 20 వరకు ఉగాది ఉత్సవాలు జరుగనున్నాయి. అయితే ఈ ఐదు రోజుల పాటు స్పర్శ దర్శనాలు పూర్తిగా రద్దు చేసినట్లు పాలకమండలి ఛైర్మన్ పోతుగుంట రమేష్నాయుడు, ఈవో శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఈ 5 రోజుల పాటు భక్తులకు కేవలం అలంకార దర్శనం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. టీటీడీ ఈవో, పాలకమండలి ఛైర్మన్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీశైలంలోని పరిపాలనా భవనంలో కర్ణాటకకు చెందిన 63 భక్త బృందాలు, స్వచ్ఛంద సేవా సంఘాల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించారు. టిక్కెట్ బుకింగ్ విషయంలో కూడా స్పష్టమైన వివరాలు ఇచ్చారు. మార్చి 6 నుండి 15 వరకు ప్రతి రోజు నాలుగు స్లాట్లలో భక్తులకు టిక్కెట్లు ఇవ్వనున్నారు. ప్రతి స్లాట్కు 1500 కరెంట్ బుకింగ్ టిక్కెట్లు మరియు 500 ఆన్లైన్ టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
శ్రీశైలంలో ఉగాది ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి ఆదేశించారు. అన్ని శాఖలు ఒక్కటిగా సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు. ఉగాది సమయంలో భక్తులు భారీగా తరలివస్తారని ఆమె తెలిపారు. గత ఏడాది ఏడు లక్షల మంది భక్తులు వచ్చారని ఈ ఏడాది కూడా అంతటి రద్దీ ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. నేటి సోమవారం నుండి పాదయాత్ర భక్తులకు అనుమతి ఉంటుంది. భక్తుల సౌకర్యం కోసం నాలుగు నుండి ఐదు లక్షల వాటర్ బాటిళ్లు సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు చెప్పారు. ఈ నెల 8వ తేదీ నుండి పార్కింగ్ ప్రాంతాలు మరియు పాదయాత్ర మార్గాల్లో వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. అలాగే పారిశుద్ధ్య పనులను ఆర్డబ్ల్యూఎస్ మరియు పంచాయతీ రాజ్ శాఖలు కలిసి పర్యవేక్షించాలని సూచించారు.
అలాగే భక్తుల సౌకర్యం కోసం పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో అన్ని అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు కలెక్టర్. ఏ వాహనం మొరాయించినా వెంటనే తరలించడానికి క్రేన్లు, టోయింగ్ వాహనాలు మరియు మెకానిక్స్ను సిద్ధంగా ఉంచాలన్నారు. భక్తులు స్నానం చేసే లింగాలగట్టు మరియు పాతాళగంగా ప్రాంతాల్లో ఈతగాళ్లను అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు. భక్తులకు తక్షణ సహాయం అందించడానికి శ్రీమే ఐ హెల్ప్ యూశ్రీ డెస్కులు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. అంతేకాకుండా నిత్యావసర వస్తువులు అధిక ధరలకు అమ్మకుండా కఠినంగా పర్యవేక్షించాలన్నారు.
ఇక ప్రతి రోజు దర్శనాలను స్లాట్ విధానంలో నిర్వహించనున్నారు. ఒక్కో స్లాట్ రెండు గంటలు కొనసాగుతుంది. మొత్తం 8 గంటల పాటు స్లాట్ దర్శనం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ స్లాట్లలో 8 వేల నుండి 2 వేల మంది భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తారు. మిగిలిన సమయంలో ఉచిత దర్శనం కొనసాగుతుంది. భక్తుల సౌకర్యార్థం వాలంటీర్లను నియమించారు. అలాగే కన్నడం మాట్లాడే పోలీసు అధికారులను విధుల్లో ఉంచాలని ప్లాన్ చేశారు.
