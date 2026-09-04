State Best Teacher Award 2026: అజ్ఞానమనే చీకట్లను పారద్రోలి, విజ్ఞానమనే వెలుగులను నింపే దివ్యదీపాలు ఉపాధ్యాయులు. తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే..ఆ జన్మకు సార్థకతను, సరైన మార్గాన్ని చూపే మహోన్నత శక్తి గురువుకు మాత్రమే ఉంటుంది. విద్యార్థిలో దాగివున్న ప్రతిభను వెలికితీసి.. సమాజానికి బాధ్యతాయుతమైన పౌరులను అందించడంలో ఉపాధ్యాయుల పాత్రను వర్ణించడం అసాధ్యం. దేశ భవిష్యత్తు తరగతి గది నాలుగు గోడల మధ్యే రూపుదిద్దుకుంటుంది. ఆ భవిష్యత్తును అత్యంత ప్రావీణ్యంతో తీర్చిదిద్దే శిల్పులు మన ఉపాధ్యాయులే. సంస్కారం, క్రమశిక్షణ, మానవీయ విలువలను నూరిపోస్తూ నేటి బాలలను రేపటి నాయకులుగా తీర్చిదిద్దే గురువులు సమాజ వికాసానికి, దేశ పురోగతికి అసలైన పునాదులు. రేపు సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్బంగా గురువులందరికీ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్బంగా ఇప్పుడు ఒక గురువు గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుందాం. విద్యారంగంలో విశిష్ట సేవలు అందిస్తూ, విద్యార్థుల సమగ్ర వికాసానికి అహరహం శ్రమిస్తున్న ఉట్నూర్ మండలం MPUPS తాండ్రబాబాపూర్ పాఠశాల ఎస్జీటీ (SGT) జాదవ్ రాజ్కుమార్ 2026 సంవత్సరానికి గాను రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. వినూత్న బోధనా పద్ధతులు, పాఠశాల పురోగతికి ఆయన చేసిన విశేష కృషికి ఈ గౌరవం దక్కింది.
17 నుంచి 191కి చేరిన విద్యార్థుల సంఖ్య:
2002 మార్చి 30న ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోకి అడుగుపెట్టిన రాజ్కుమార్, నాటి నుంచి వివిధ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తూ విద్యార్థుల అభ్యసన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరిచారు. ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న తాండ్రబాబాపూర్ పాఠశాలలో ఒకప్పుడు కేవలం 17 మందిగా ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్యను తన అంకితభావంతో ఏకంగా 191కి పెంచడం ఆయన అంకితభావానికి నిదర్శనమని చెప్పాలి.
సొంత నిధులతో డిజిటల్ వసతులు:
కేవలం బోధనకే పరిమితం కాకుండా పాఠశాల మౌలిక వసతుల కల్పనలోనూ ఆయన ముందున్నారు. తన సొంత నిధులతో పాఠశాలకు కంప్యూటర్లు, ప్రొజెక్టర్, విద్యార్థులకు బెంచీలు, క్రీడా పరికరాలను సమకూర్చారు. ఆంగ్ల భాషా నైపుణ్యాల పెంపు, డిజిటల్ విద్య, క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణలో విద్యార్థులను ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ తల్లిదండ్రుల భాగస్వామ్యాన్ని కూడా పాఠశాల అభివృద్ధిలో భాగం చేశారు.
ఉపాధ్యాయ శిక్షకుడిగా, పరిశోధకుడిగా..
గత 15 సంవత్సరాలుగా మండల, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలలో ఉపాధ్యాయ శిక్షకుడిగా (Resource Person) సేవలందిస్తున్న రాజ్కుమార్, జాఛతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి సెమినార్లలో పలు పరిశోధనా పత్రాలను సమర్పించారు.
గతంలో జిల్లా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు అందుకోగా, ఇప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి పురస్కారం దక్కడం పట్ల స్థానిక విద్యాశాఖ అధికారులు, సహచర ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఆయనకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు.
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