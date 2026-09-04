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బడి రూపురేఖలు మార్చి సొంత నిధులతో డిజిటల్ విద్య.. ఉట్నూర్ టీచర్ రాజ్‌కుమార్‌కు రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డు..!!

State Best Teacher Award 2026: అజ్ఞానమనే చీకట్లను పారద్రోలి, విజ్ఞానమనే వెలుగులను నింపే దివ్యదీపాలు ఉపాధ్యాయులు. తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే..ఆ జన్మకు సార్థకతను, సరైన మార్గాన్ని చూపే మహోన్నత శక్తి గురువుకు మాత్రమే ఉంటుంది. విద్యార్థిలో దాగివున్న ప్రతిభను వెలికితీసి.. సమాజానికి బాధ్యతాయుతమైన పౌరులను అందించడంలో ఉపాధ్యాయుల పాత్రను వర్ణించడం అసాధ్యం. దేశ భవిష్యత్తు తరగతి గది నాలుగు గోడల మధ్యే రూపుదిద్దుకుంటుంది. ఆ భవిష్యత్తును అత్యంత ప్రావీణ్యంతో తీర్చిదిద్దే శిల్పులు మన ఉపాధ్యాయులే.

Written ByBhoomi
Published: Sep 04, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:28 PM IST
బడి రూపురేఖలు మార్చి సొంత నిధులతో డిజిటల్ విద్య.. ఉట్నూర్ టీచర్ రాజ్‌కుమార్‌కు రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బడి రూపురేఖలు మార్చి సొంత నిధులతో డిజిటల్ విద్య.. ఉట్నూర్ టీచర్ రాజ్‌కుమార్‌కు రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డు..!!
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