/Narayanpet: మహిళ పోలీసు అధికారిణిపై కన్నేసిన సబ్ ఇన్స్ పెక్టర్.!. కోరిక తీర్చాలంటూ.. పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ దుమారం..

Sub inspector harassed woman cop officer in narayanpet: సమాజంలో ఎవరికి ఎలాంటి అన్యాయం జరిగిన వెంటనే పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్తారు. కొంత మంది పోలీసులు కామాంధులుగా మారారు. ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన వారిపట్ల నీచంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తమ కామ వాంఛలను తీర్చుకుంటున్నారు. భయపెట్టి, అవతలివారి బలహీనతల్ని క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఖాకీలు చేస్తున్న అరాచకాల వల్ల మొత్తంగా డిపార్ట్ మెంట్ కు చెడ్డపేరు వస్తుంది.
మహిళా పోలీస్ అధికారిపై ఎస్సై వేధింపులు.. కేసు నమోదు
నారాయణపేట జిల్లా మద్దూర్ మండలం పరిధిలోని పోలీస్ స్టేషన్ లో వెలుగు చూసిన ఘటన
మద్దూర్ మండలంలోని పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న విజయ్ కుమార్
గతంలో తన బ్యాచ్ కు చెందిన మహిళా పోలీస్ అధికారినిపై లైంగిక వేధింపులకు… pic.twitter.com/rcit9COOsL
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) May 20, 2026
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం నారాయణపేట జిల్లా మద్దూర్ మండలం పరిధిలోని పీఎస్ లో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మద్దూర్ మండలంలో ఎస్ ఐగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న విజయ్ కుమార్ తోటి అధికారిణిపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
దీంతో ఈ ఘటన కాస్త ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది. ఈ నేపథ్యంలో నారాయణపేట పోలీస్ స్టేషన్ లో మహిళ అధికారిణి ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై విచారించిన ఉన్నతాధికారులు పలు సెక్షన్స్ కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఎస్సై విజయ్ కుమార్ ని రిజర్వుకు బదిలీ చేస్తూ జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయం నుండి ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి.
ప్రజల్ని కాపాడాల్సిన పొలీసులు ఈవిధంగా ప్రవర్తించడంపై ప్రజలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంత మంది పోలీసులు ఇలాంటి పనులు చేసిన మొత్తంగా డిపార్ట్ మెంట్ కు చెడ్డపేరు వచ్చేదిగా ఈ ఘటనలు మారుతున్నాయి. ఇటీవల కీచకులుగా మారిన ఖాకీల ఘటన ఎక్కువగా వార్తలలో ఉండటం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
