Heavy Cold: తెలంగాణలో చలి ప్రచండం.. రెండు రోజుల్లో మరింత తగ్గనున్న ఉష్ణోగ్రతలు

Temperatures Drops: చలికాలం అంటే సాదాసీదాగా ఉంటుందనుకుంటే ఈసారి చంపేస్తోంది. ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే మరింత తగ్గుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డబుల్ డిజిట్ కన్నా సింగిల్ డిజిట్కు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే తీవ్రమైన చలితో వణికిపోతున్న తెలంగాణ ప్రజలు మరింత భయపడాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి. రానున్న రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా తగ్గుతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. 3 డిగ్రీల మేర ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయని తెలిపింది.
రాష్ట్రంలో ఈ శీతాకాలంలో విభిన్న వాతావరణం నెలకొంది. పగలు, ఎండలు దంచికొడుతుండగా సాయంత్రం కాగానే చలిగాలులు వీస్తున్నాయి. సూర్యుడు వెళ్లిపోకముందే తీవ్రమైన చలి వస్తోంది. దీంతో వాతావరణం మొత్తం మంచు గాలులతో నిండిపోతుంది. రాష్ట్రంలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని వాతావరణ నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రానున్న రెండు రోజుల్లో పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని.. కానీ ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.
రాష్ట్రంలో రానున్నరెండు రోజుల్లో కొన్ని ప్రాంతాలలో సింగిల్ డిజిట్కు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 డిగ్రీల నుంచి 3 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. తెలంగాణలో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్కు పడిపోతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అటవీ జిల్లాలు ఆదిలాబాద్, కొమరంభీమ్ ఆసిఫాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, సంగారెడ్డి జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
హైదరాబాద్, వికారాబాద్, నాగర్ కర్నూల్, నిర్మల్, జగిత్యాల, నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగాం, సిద్దిపేట, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, రంగారెడ్డి జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. కాగా చలికాలంలో గడిచిన 24 గంటల్లో ఆదిలాబాద్లో అత్యల్పంగా 9.2 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోగా.. రాజేంద్రనగర్లో 10.0, పటాన్ చెరువులో 9.2, మెదక్లో 9.0, హనుమకొండలో 11.5 తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నాయి.
రామగుండంలో 12.0
హయత్ నగర్లో 12.6
నిజామాబాద్లో 13.3
దుండిగల్లో 11.2
హైదరాబాద్లో 13.6
ఖమ్మంలో 13.4
నల్గొండలో 15.0
హకీంపేట్లో 15.6
మహబూబ్నగర్లో 15.1
భద్రాచలంలో 15.5 డిగ్రీల చొప్పున ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
