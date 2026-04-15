Telangana Heatwave Alert: తెలంగాణకు ఎండల డెంజర్ బెల్స్.. రానున్న మూడు రోజులు మరింత తీవ్రం.. వాతావరణ శాఖ అలర్ట్..

High temperature Heat wave alert for Telangana: తెలంగాణలో భానుడు తన ఉగ్రరూపంను చూపిస్తున్నాడు. గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణవ్యాప్తంగా 40 నుంచి 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం 7 గంటల నుంచి భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. అసలు ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు భయపడిపోతున్నారు. ఉద్యోగాలు, బిజినెస్ లు ఇతర పనులు ఉన్న వారు పలు జాగ్రత్తలతో బైటకు వెళ్తున్నారు. మధ్యాహ్నం సమయంలో రోడ్లంతా నిర్మానుష్యంగా ఉంటున్నాయి.
ఈక్రమంలో వాతావరణ శాఖ మరో కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. రానున్నమూడు రోజులు పాటు భానుడు మరింత మండిపోనున్నాడని ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. ఉష్ణోగ్రతలు 41 నుంచి 44 వరకు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపింది. ఈ మూడ్రోరోజుల పాటు వడగాల్పులు సైతం వీచే చాన్స్ లు ఉన్నాయని తెలిపింది.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, మహబూబ్ నగర్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, మెదక్, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి,హైదరాబాద్లకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎండలలో తిరగకూడదని, నీళ్లు తాగడంతో పాటు, ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను తాగుతుండాలని సూచించింది. వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు వేసుకొవాలని చెప్పింది. గొడుగులు, టోపీలు వాడాలని చెప్పింది.
Read more: Summer Heatwave: తెలంగాణలో ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు... ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ..
శరీరంలో ఏమైన మార్పులు వస్తే వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, పెద్దవారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు చెప్తున్నారు. వడగాల్పుల నేపథ్యంలో ఇంటి బైటకూడా ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు బైటకు రాకూడదని చెప్తున్నారు.
