Supreme court big relief to harish rao on phone tapping case: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వ్యవహరంను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. అయితే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, రాధాకిషన్ రావులపై విచారణకు ఆదేశించాలని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
దీనిపై ఈరోజు విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం పిటిషన్ విచారణ చేసింది. అయితే..రేవంత్ కు సుప్రీంకోర్టు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ పిటిషన్ ను సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం కొట్టివేసింది.
ఈ క్రమంలో దీనిపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు కోర్టు తీర్పులు స్వాగతిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ కు సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయలు వేసిందని అంటున్నారు. మొత్తంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం మరల వార్తలలో నిలిచింది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ పిటిషన్ పై జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మసనం దీనిపై విచారణ చేపట్టి ఇరువైపుల వాదనలు విన్నారు.
ఈ క్రమంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరంపై ఇప్పటికే తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుల్లో జోక్యం చేసుకొలేమని వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ ను సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం కొట్టివేసింది.
