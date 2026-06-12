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Meenakshi Natarajan: మీనాక్షి నటరాజన్‌కు సుప్రీం కోర్టు షాక్‌.. నామినేషన్‌ తిరస్కరణపై పిటిషన్‌ కొట్టివేత..

Meenakshi Natarajan:  మీనాక్షి నటరాజన్‌కు సుప్రీంకోర్టులోను ఊరట దక్కలేదు. రాజ్యసభ నామినేషన్ తిరస్కరణపై తాము నేరుగా జోక్యం చేసుకోలేమని తెలిపారు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి. గతంలో జోక్యం చేసుకున్న తీర్పులు ఉంటే చూపించాలన్నారు.  నామినేషన్ తిరస్కరిస్తే ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆశ్రయించాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 12, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:21 PM IST
Meenakshi Natarajan: మీనాక్షి నటరాజన్‌కు సుప్రీం కోర్టు షాక్‌.. నామినేషన్‌ తిరస్కరణపై పిటిషన్‌ కొట్టివేత..
Image Credit: Meenakshi Natarajan (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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