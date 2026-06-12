Superme Court Big Shock To Meenakshi Natarajan: తెలంగాణ ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్న మీనాక్షి నటరాజన్ మధ్యప్రదేశ్ నుండి రాజ్యసభకు దాఖలు చేసిన నామినేషన్ను రిటర్నింగ్ అధికారి అరవింద్ శర్మ తిరస్కరించారు. హైదరాబాద్ కోర్టులో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఫిర్యాదు వివరాలను ఎన్నికల ప్రమాణ పత్రం (అఫిడవిట్) లో దాచారంటూ భారతీయ జనతా పార్టీ లీగల్ సెల్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఆమెపై ఎలాంటి FIR నమోదు కాలేదన్నారు. కేవలం కోర్టు నుంచి ప్రాథమిక నోటీసు మాత్రమే వచ్చిందని కాంగ్రెస్ సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీ వాదించారు. దానిని పెండింగ్ క్రిమినల్ కేస్ కింద చూపించాల్సిన అవసరం లేదని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అయితే ఎన్నికల ప్రక్రియలో తాము జోక్యం చేసుకోలేమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
అంతకు ముందు మధ్యప్రదేశ్ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో తన నామినేషన్ను తిరస్కరించటంపై కాంగ్రెస్ నాయకురాలు మీనాక్షి నటరాజన్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన మీద నమోదైన కేసు గురించి వెల్లడించలేదన్న కారణంతో రిటర్నింగ్ అధికారి నామినేషన్ను తిరస్కరించిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. నామినేషన్ తిరస్కరణ అన్యాయమన్నారు. ఇది ముమ్మాటికీ ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టానికి విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
మీనాక్షి పిటిషన్పై అత్యవసర విచారణ జరపాలని సుప్రీం ధర్మాసనం ఎదుట సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీ అభ్యర్థించారు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు నిన్న చివరి రోజు కావడంతో అత్యవసరంగా విచారణ జరపాలని కోరారు. ఫలితాల ప్రకటనను నిలిపివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలన్నారు. ఒక క్రిమినల్ కేసు వివరాలను దాచారనే కారణంతో రిటర్నింగ్ అధికారి ఆమె నామినేషన్ను తిరస్కరించారని కోర్టుకు తెలిపారు. అయితే, సదరు క్రిమినల్ కేసును కోర్టు ఇంకా పరిగణనలోకి తీసుకోలేదన్నారు.కేవలం భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత సెక్షన్ 223 ప్రకారం పరిగణనలోకి తీసుకోక ముందు ఇచ్చే నోటీసు మాత్రమే ఆమెకు అందిందని వాదించారు.
ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 33ఏ ప్రకారం, కోర్టులు పరిగణనలోకి తీసుకున్న క్రిమినల్ కేసులను (కనిష్ఠంగా రెండేళ్ల జైలు శిక్ష పడేవి) మాత్రమే అభ్యర్థులు వెల్లడించాల్సి ఉంటుందని అభిషేక్ మను సింఘ్వీ కోర్ట్ బెంచ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ.. ఎన్నికల విషయాలలో కోర్టులు మధ్యంతరంగా జోక్యం చేసుకోవు కదా? ఈ పిటిషన్ ఎలా నిలబడుతుంది? అని ప్రశ్నించారు. అయితే, స్పష్టమైన లోపాలు లేదా పొరపాట్లు జరిగినప్పుడు కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవచ్చని సింఘ్వీ వాదించారు. ఎన్నికల సంఘం తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాదులు ముకుల్ రోహత్గీ, దామా శేషాద్రినాయుడు ఈ పిటిషన్ అర్హతను ప్రశ్నించారు. చివరికి ఈ అంశాన్నిఇవాళ విచారించేందుకు ధర్మాసనం అంగీకరించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.