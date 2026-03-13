English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telugu Movie Ticket Rates: తెలుగు సినిమా టికెట్ రేట్ల పెంపుపై కీలక నిర్ణయం.. హైకోర్టు ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే..

Telugu Movie Ticket Rates: తెలుగు సినిమా టికెట్ రేట్ల పెంపుపై కీలక నిర్ణయం.. హైకోర్టు ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే..

Movie Tickets: సినిమా టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం అయిన సుప్రీంకోర్టు తాజాగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఆదేశాలను సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం సినిమా టికెట్ ధరలపై అమల్లో ఉన్న పద్ధతినే కొనసాగించాలని సూచించింది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Mar 13, 2026, 04:01 PM IST

Trending Photos

Tamannaah Bhatia: ₹16.6 కోట్ల విలాసవంతమైన ఇంటిలో తమన్నా .. అరేబియా సముద్రం కనిపించే ఈ ఇల్లు సీక్రెట్స్ ఇవే..!
6
Tamannaah Bhatia house
Tamannaah Bhatia: ₹16.6 కోట్ల విలాసవంతమైన ఇంటిలో తమన్నా .. అరేబియా సముద్రం కనిపించే ఈ ఇల్లు సీక్రెట్స్ ఇవే..!
AP ration card: ఏపీ ప్రజలకు అలర్ట్.. రేషన్ కార్డుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం..!
5
AP Ration Card News
AP ration card: ఏపీ ప్రజలకు అలర్ట్.. రేషన్ కార్డుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం..!
Housing Scheme: గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు.. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలపై సీఎం కీలక నిర్ణయం.!!
5
Chandrababu Naidu
Housing Scheme: గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు.. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలపై సీఎం కీలక నిర్ణయం.!!
Neena Gupta: 66 ఏళ్ల వయసులో ప్రెగ్నెన్సీ… అసలు నిజం చెప్పేసిన నటి నీనా గుప్తా
6
Neena Gupta pregnancy rumours
Neena Gupta: 66 ఏళ్ల వయసులో ప్రెగ్నెన్సీ… అసలు నిజం చెప్పేసిన నటి నీనా గుప్తా
Telugu Movie Ticket Rates: తెలుగు సినిమా టికెట్ రేట్ల పెంపుపై కీలక నిర్ణయం.. హైకోర్టు ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే..

Telengana Movie Tickets: తెలుగు సినిమాల టికెట్ రేట్ గురించి.. గత కొద్దిరోజుల క్రితం తెలంగాణ హైకోర్టు ఒక ముఖ్యమైన ఆదేశం ఇచ్చింది. సినిమా టికెట్ ధరలను పెంచాలంటే సినిమా విడుదలకు కనీసం 90 రోజుల ముందే ప్రభుత్వం ఆ నిర్ణయాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయాలని పేర్కొంది. అంటే టికెట్ ధరల పెంపు నిర్ణయాన్ని ముందుగానే పబ్లిక్ డొమైన్‌లో ఉంచాలని హైకోర్టు చెప్పింది. ఈ నిర్ణయం సినీ పరిశ్రమలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ ఆదేశాలను సవాల్ చేస్తూ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా విడుదల సమయం దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో హైకోర్టు ఆదేశాలు అమల్లో ఉంటే సినిమాల విడుదలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని వారు కోర్టుకు తెలిపారు.

ఈ పిటిషన్‌పై శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ ఏఎస్ చందూర్కర్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసును పరిశీలించింది. వాదనలు విన్న అనంతరం తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులపై తాత్కాలిక స్టే విధించింది. అలాగే ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న విధానాన్ని కొనసాగించవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

ఈ వ్యవహారం మొదలైంది సంక్రాంతి సమయంలో విడుదలైన కొన్ని సినిమాల టికెట్ ధరల పెంపుతో. ఆ సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టికెట్ ధరలను పెంచేందుకు అనుమతిస్తూ మెమో జారీ చేసింది. దీనిపై హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. కోర్టు ఈ అంశంపై తీవ్రంగా స్పందించింది.

భవిష్యత్తులో టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో పారదర్శకత ఉండాలని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. అందుకే సినిమా విడుదలకు 90 రోజుల ముందే ధరల పెంపు నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

అయితే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఆ ఉత్తర్వులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడంతో నిర్మాతలకు కొంత ఊరట లభించింది. ముఖ్యంగా పెద్ద సినిమాల విడుదల సమయంలో టికెట్ ధరలను పెంచుకునే అవకాశం ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. ఈ కేసుపై సుప్రీంకోర్టులో తదుపరి విచారణలో పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Supreme CourtTelangana High courtMovie Ticket Price HikeTelangana ticket pricesSupreme Court Stay Order

Trending News