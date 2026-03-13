Telugu Movie Ticket Rates: తెలుగు సినిమా టికెట్ రేట్ల పెంపుపై కీలక నిర్ణయం.. హైకోర్టు ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే..

Telengana Movie Tickets: తెలుగు సినిమాల టికెట్ రేట్ గురించి.. గత కొద్దిరోజుల క్రితం తెలంగాణ హైకోర్టు ఒక ముఖ్యమైన ఆదేశం ఇచ్చింది. సినిమా టికెట్ ధరలను పెంచాలంటే సినిమా విడుదలకు కనీసం 90 రోజుల ముందే ప్రభుత్వం ఆ నిర్ణయాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయాలని పేర్కొంది. అంటే టికెట్ ధరల పెంపు నిర్ణయాన్ని ముందుగానే పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంచాలని హైకోర్టు చెప్పింది. ఈ నిర్ణయం సినీ పరిశ్రమలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
ఈ ఆదేశాలను సవాల్ చేస్తూ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా విడుదల సమయం దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో హైకోర్టు ఆదేశాలు అమల్లో ఉంటే సినిమాల విడుదలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని వారు కోర్టుకు తెలిపారు.
ఈ పిటిషన్పై శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ ఏఎస్ చందూర్కర్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసును పరిశీలించింది. వాదనలు విన్న అనంతరం తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులపై తాత్కాలిక స్టే విధించింది. అలాగే ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న విధానాన్ని కొనసాగించవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
ఈ వ్యవహారం మొదలైంది సంక్రాంతి సమయంలో విడుదలైన కొన్ని సినిమాల టికెట్ ధరల పెంపుతో. ఆ సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టికెట్ ధరలను పెంచేందుకు అనుమతిస్తూ మెమో జారీ చేసింది. దీనిపై హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. కోర్టు ఈ అంశంపై తీవ్రంగా స్పందించింది.
భవిష్యత్తులో టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో పారదర్శకత ఉండాలని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. అందుకే సినిమా విడుదలకు 90 రోజుల ముందే ధరల పెంపు నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
అయితే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఆ ఉత్తర్వులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడంతో నిర్మాతలకు కొంత ఊరట లభించింది. ముఖ్యంగా పెద్ద సినిమాల విడుదల సమయంలో టికెట్ ధరలను పెంచుకునే అవకాశం ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. ఈ కేసుపై సుప్రీంకోర్టులో తదుపరి విచారణలో పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
Also Read: మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!
Also Read: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.