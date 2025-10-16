English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Supreme on BC Reservations: బీసీ రిజర్వేషన్లపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ..

Supreme on BC Reservations: బీసీ రిజర్వేషన్లపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ..

Supreme on BC Reservations: తెలంగాణలో 42శాతం బీసీ రిజర్వేషన్ల కల్పన అంశంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. విచారణలో సుప్రీం కోర్టు ఎలాంటి తీర్పు ఇస్తుందనేది ఆసక్తి రేపుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 16, 2025, 08:05 AM IST

Supreme on BC Reservations: బీసీ రిజర్వేషన్లపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ..

Supreme court on BC Reservations: తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలపై హైకోర్టు స్టే విధించింది. దీంతో ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ వెనక్కి తీసుకుంది. మరోవైపు హైకోర్టు పాత రిజర్వేషన్ల ప్రకారం 50 శాతం మించకుండా ఎన్నికలకు వెళ్లవచ్చని చెప్పింది. దీంతో ఈ అంశంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు గడప తొక్కింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు కోర్టులో ఇది విచారణకు రానుంది. బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై హైకోర్టు తీర్పును సమర్ధిస్తుందా లేదా అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. 

ఒకవేళ కోర్టు తీర్పు ప్రతి కూలంగా వస్తే  తర్వాత ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలనే దానిపై చర్చించేందుకు మధ్యాహ్నం రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. బీసీ రిజర్వేషన్లతోనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మరవైపు పీసీసీ నేతలు పలుమార్లు  ఈ ఎన్నికలు నిర్వహించిన తీరుతామని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో.. మంత్రివర్గం ఏయే నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఏదేమైనా కొన్ని గంటల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు, రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ అంశాలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ జారీ చేసిన జీవో 9పై తెలంగాణ హైకోర్టు ఈ నెల 9న స్టే విధించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన స్పెష ల్‌ లీవ్‌ పిటిషన్‌పై జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్‌, జస్టిస్‌ సందీప్‌ మెహతాలతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఎదుట విచారణకు రానుంది. తెలంగాణలో బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే ప్రక్రియ శాస్త్రీయంగా, చట్టబద్ధంగా, సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు తగ్గట్లుగానే జరిగిందని ఈ పిటిషన్‌లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. మొత్తంగా బిసీ రిజర్వేషన్లపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పు పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Supreme CourtTelangana government going to Supreme courtTelangana High Court suspend sarpanch ElectionsRevanth ReddyTelangana High Court Live

