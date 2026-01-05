English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Harish Rao: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌పై రేవంత్ రెడ్డికి బలమైన చెంపదెబ్బ: హరీశ్ రావు

Supreme Court Verdict Slap To Revanth Reddy Politics Against On Harish Rao: అక్రమ కేసులు మోపుతున్న రేవంత్ రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు బలమైన చెంపదెబ్బ అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విమర్శించింది. ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసు అంతా ఉత్తిదేనని ప్రకటించింది. కుట్రపూరితంగా వేధింపులకు గురి చేస్తోందని సుప్రీం తీర్పు నిదర్శనమని గులాబీ పార్టీ నాయకులు తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 5, 2026, 06:22 PM IST

Harish Rao: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌పై రేవంత్ రెడ్డికి బలమైన చెంపదెబ్బ: హరీశ్ రావు

Supreme Court Verdict: బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావుపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన నిరాధార ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఆరోపణలను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిందని.. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి, రేవంత్‌ రెడ్డికి బలమైన చెంపదెబ్బ' అని మాజీ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు. నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసి.. సరైన ఆధారాలు లేవని ఇప్పటికే హైకోర్టు కేసు కొట్టివేసింది. కాంగ్రెస్ సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ (ఎస్‌ఎల్‌పీ) దాఖలు చేసింది. విచారణ అనంతరం సుప్రీంకోర్టు హరీశ్‌ రావుకి క్లీన్‌చిట్ ఇచ్చింది' అని మాజీ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ వివరించారు.

'బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులను బద్నాం చేయడానికి.. తప్పుడు కేసుల్లో ఇరికించడానికి కాంగ్రెస్ కుట్రపూరితంగా ప్రయత్నిస్తోంది. కక్ష సాధింపు రాజకీయాలు చేస్తుందని బట్టబయలయ్యాయి. రాష్ట్రంలోనూ, దేశంలోనూ నిఘా వ్యవస్థలు ఉంటాయి, పోలీసులు ప్రభుత్వానికి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిస్తారు. అంతమాత్రాన ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారని కేసులు పెట్టడం, ఇలాంటి సంస్కృతి మంచిది కాదు' అని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హితవు పలికారు. చట్టాలు, కోర్టులపై నమ్మకం ఉందని.. రేవంత్ రెడ్డి కక్ష సాధింపు చర్యలు మానుకొని మంచి పరిపాలనపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చే దిశగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలి, విపక్ష నాయకులను ఇబ్బంది పెట్టడం కాదని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ చెప్పారు.

రేవంత్ రెడ్డికి చెంపపెట్టు
మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుపై కుట్రలను తిప్పికొట్టాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు దేవీప్రసాద్ సూచించారు. ప్రజా సమస్యలపై అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్న హరీశ్ రావుపై ఫోన్‌ ట్యాపింగ్ అనే అక్రమ కేసు బనాయించి అక్రమ కేసుతో నిర్వరిద్దామని ప్రయత్నం చేసిన రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర చేష్టలకు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెంపపెట్టు అని తెలిపారు. ఫోన్‌ ట్యాపింగ్ కేసుపై హరీశ్ రావును ఇకమీదట ఎప్పుడు విచారించొద్దని చెప్పడం శుభపరిణామం అని ప్రకటించారు. కేసీఆర్‌ మార్గదర్శకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై నిరంతరం పోరాటం చేస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకు రావడానికి కార్యకర్తలకు అండగా నిలుస్తున్న హరీశ్ రావు పై ముప్పేట దాడికి కుట్రపూరితంగా పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు. వివిధ రూపాలలో చేస్తున్న ప్రయత్నాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని ప్రకటించారు. హరీశ్‌ రావు, కేటీఆర్ ఇద్దరిని వ్యక్తిత్వ హరణం చేయడంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీని బలహీనం చేయాలనే కుట్రలను ప్రతిఘటిస్తామని హెచ్చరించారు.

