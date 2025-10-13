BC Reservations: సుప్రీంలో రిజర్వేషన్ల లొల్లి.. 42% ఓకే అంటుందా..?

BC Reservations on Supreme Court: తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీసీలకు తీసుకొచ్చిన రిజర్వేషన్ల పై నేడు సుప్రీంకోర్టకు వెళ్లనుంది. హైకోర్టు ఇచ్చిన స్టేను ఎత్తివేసి ఎన్నికల నిర్వహణకు అనుమతి కోరనుంది. ఎన్నికల ప్రక్రియ, నామినేషన్ల స్వీకరణ కూడా ప్రారంభమైనందున ఇందులో హైకోర్టు జోక్యం సరికాదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో ప్రధానంగా వాదించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు తీర్పులకు అనుగుణంగా జనాభా గణాంకాలపై సర్వే నిర్వహించి, బీసీ జనాభా 57.6% ఉన్నందున 42% రిజర్వేషన్లు కల్పించామన్నారు.
దీనికి అనుగుణంగా రిజర్వేషన్ల పరిమితిని సవరిస్తూ చట్టం తీసుకువచ్చిన విషయాన్ని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఇదిలా ఉంటే.. రిజర్వేషన్ల జీవో 9ను సవాలు చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన బీ మాధవరెడ్డి ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టులో కేవియట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
అయితే హైకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో గతంలో బీసీలకు 25 శాతం ఇవ్వాలని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించిన నేపథ్యంలో 42 శాతంలో మిగిలిన 17 శాతం జనరల్ కేటగిరిలో పరగిణించి.. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవచ్చని ఉన్నత న్యాయ స్థానం తెలిపింది. దీంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలో హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును అనుసరించి ప్రభుత్వం 50 శాతం దాటకుండా ఎలక్షన్స్ కు వెళ్లవచ్చని చెప్పుకొచ్చింది. దీంతో ఇపుడు బంతి ప్రభుత్వం పరిధిలోకి వెళ్లింది. నేడు సుప్రీంకోర్టు ఈ అంశంపై ఏ తీర్పు ఇస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
