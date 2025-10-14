Mallojula Venugopal: మావోయిస్టులకు బిగ్ షాక్.. 60 మంది మావోలతో పోలీసుల ముందు లొంగిపోయిన మల్లోజుల వేణుగోపాలరావు..!!

Mallojula Venugopal: మావోయిస్టు ఉద్యమంలో కేంద్ర కమిటీలో కీలక నేతగా గుర్తింపు పొందిన మల్లోజుల వేణుగోపాల్ (అలియాస్ సోనూ) పోలీసులకు లొంగిపోయి, మావోయిస్టుల ఉద్యమానికి ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలిలో 60 మంది సన్నిహితులతో పాటు ఆయన పోలీసులకు స్వయంగా లొంగిపోయారు. ఈ సంఘటనకు ముందు, ఆయన తన సోదరుడు మల్లోజుల కోటేశ్వరరావుకు రాసిన లేఖలో, మావోయిస్టు పార్టీ విధానాలపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్టు తెలుస్తుంది. వేణుగోపాల్ భావిస్తున్నదేమిటంటే, విప్లవోద్యమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి, బహిరంగంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లడం తప్ప మరియే మార్గం లేదని లేఖలో ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఆ లేఖలో మావోయిస్టు పార్టీకి కొన్ని కీలక సూచనలు చేశారు మల్లోజుల. మొదట, సైన్యం తప్ప రహస్య పార్టీ లేని పరిస్థితి, అంతర్గత సంక్షోభాలు, పార్టీ కమిటీల క్రమంలో సైనిక దుస్తుల్లో ఉండే క్యాడర్ వ్యూహాలు విఫలమయ్యాయని విమర్శించారు. 2007లో బేస్ ఏరియాలు నిర్మించడంలో వ్యూహాత్మక తప్పిదాలు జరిగాయని, పార్టీ బలాన్ని ఎక్కువగా అంచనా వేస్తూ శత్రువు బలాన్ని తగ్గించకుండా చూశామని గుర్తు చేశారు. 2006 నూతన అటవీ చట్టం ప్రకారం చట్టబద్ధ పోరాటాలను విస్మరించడం, ప్రజల అవసరాలను పరిగణించకపోవడం వల్ల ఉద్యమానికి నష్టం జరిగిందని తెలిపారు.
Also Read: Govt Pension Scheme: ఈ ఒక్క పని చేయండి చాలు.. మీ జీవిత భాగస్వామికి ప్రతి నెలా రూ. 5వేలు లభిస్తాయి..!!
వీటిని సరిదిద్దకుండా కొనసాగితే, భవిష్యత్తులో మరిన్ని నష్టాలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. అందుకే తాత్కాలికంగా సాయుధ పోరాటాన్ని విరమించి, ప్రజల్లోకి బహిరంగంగా వెళ్లి ఉద్యమాన్ని పునఃనిర్మించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు. తన లేఖలో కేంద్ర కమిటీలో 28ఏళ్లు, పొలిట్ బ్యూరోలో 18ఏళ్లు సభ్యుడిగా ఉన్నట్లు మల్లోజుల వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఉద్యమం ఎదుర్కొంటున్న వైఫల్యాలను, భారీనష్టాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ యావత్ పార్టీ క్యాడర్ కు ఆయన బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పారు. ఇంతటి నష్టాలకు దారితీసిన నాయకత్వంలో కొనసాగడానికి అనర్హుడిని అంటూ ప్రకటించారు. గతంలో దివంగత ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ బసవరాజు కూడా ప్రభుత్వం శాంతి చర్చల ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని, ఏప్రిల్ 2025 నాటికి ఈనిర్ణయం అనివార్యమని భావించినట్లు గుర్తు చేశారు.
వీటితో మావోయిస్టు ఉద్యమంలో పెద్ద అంతర్గత సంక్షోభం సృష్టమయ్యింది. పార్టీ విధానాల్లో మార్పులు, సైన్యం, ప్రజల మధ్య సమన్వయం, భవిష్యత్తులో నూతన వ్యూహాల అమలు అవసరాన్ని వేణుగోపాల్ స్పష్టంగా తెలిపారు. ఆయన లొంగిపోవడం, ఉద్యమానికి బిగ్ షాక్ అనే చెప్పాలి.
Also Read: Gold Rate Today: తులం బంగారం ధర రూ. 1, 50,000..దీపావళి నాటికి రూ. 1,80,000 పెరగడం ఖాయమేనా.. అక్టోబర్ 14వ తేదీ పసిడి ధరలు ఇవే..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook