Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /CM Revanth reddy: నీళ్ల నుంచి నెత్తురు టర్న్ తీసుకున్న రాజకీయాలు.!. పంటలపై రక్తం చల్లిన రైతు.. ఎక్కడంటే..?..

CM Revanth reddy: నీళ్ల నుంచి నెత్తురు టర్న్ తీసుకున్న రాజకీయాలు.!. పంటలపై రక్తం చల్లిన రైతు.. ఎక్కడంటే..?..

Telangana Politics:  కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు లేక పంటలన్ని ఎండిపోతున్నాయి. భూమంతా బీటలు వారింది.ఈ క్రమంలో సూర్యపేటకు చెందిన రైతు తన పొలంలో రక్తంను చల్లిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:03 PM IST
CM Revanth reddy: నీళ్ల నుంచి నెత్తురు టర్న్ తీసుకున్న రాజకీయాలు.!. పంటలపై రక్తం చల్లిన రైతు.. ఎక్కడంటే..?..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
స్టూడెంట్స్ కోసం iQOO సరికొత్త సంచలనం.. iQOO Z11 Lite లాంచ్!
Iqoo Z11 Lite4 min ago
2
CM Revanth Reddy6 min ago
3
Redmi Note30 min ago
4
morning blood sugar spike reasons50 min ago
5
Peddapalli51 min ago