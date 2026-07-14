/CM Revanth reddy: నీళ్ల నుంచి నెత్తురు టర్న్ తీసుకున్న రాజకీయాలు.!. పంటలపై రక్తం చల్లిన రైతు.. ఎక్కడంటే..?..

Suryapet Former Sprinkling blood on agriculture field: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి కాక రేపుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కన్నేపల్లి ప్రాజెక్ట్ సందర్శనకు వెళ్లినప్పటి నుంచి సాగునీటిపై వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. ప్రాజెక్టుల్లో నీళ్లున్న కూడా మోటర్లు పెట్టి లాక్కొకుండా సీఎం రేవంత్ తన గురువు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సర్కారుకు లాభంకు చేకూరేలా నీళ్లను దిగువకు పోయేలా చేస్తున్నాడని కాంగ్రెస్ పై బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఎల్ నీనో ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వర్షాలు మోహం చాటేశాయి. ఇప్పటికే పంటలు వేసిన రైతులు బీడులు వారిన పొలాలను చూస్తు గోస పెట్టుకుంటున్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో పంటలకు రక్తాన్ని చల్లిన రైతులు
సూర్యాపేట జిల్లా చివ్వెంల మండలం సేవాలాల్ తండాలో రక్తం తీసి పంటలకు చల్లి, “నీ కళ్లు చల్లబడ్డాయా? ఇప్పటికైనా నీళ్లు ఇవ్వు” అని రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డ రైతులు https://t.co/8HVJzvnaNr pic.twitter.com/6G4gnWFU6R
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 14, 2026
మోటర్లతో నీళ్లు పారించిన కూడా వర్షాలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు ఇటీవల నీళ్లను అడిగితే.. సీఎం రేవంత్ పొలాల్లో బీఆర్ఎస్ నేతల రక్తంనుతీసి చల్లాలని చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారిగా కాంట్రవర్సీగా మారాయి. దీనిపై హరీష్ రావు, కేటీఆర్ గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు.
తమ రక్తంతో రైతులకు మంచి జరుగుతుందంటే అంతకు మించి తమకు కావాల్సింది ఏంటని అన్నారు. అంతే కాకుండా.. బీఆర్ఎస్ నేతలు గత రెండు రోజులుగా పలు చోట్ల రక్తదాన శిబిరాల్ని ఏర్పాటు చేసి రక్తం ప్యాకెట్లతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో సూర్యపేట జిల్లాకు చెందిన ఒక రైతే వినూత్న రీతిలో తన గోడును బైటపెట్టుకున్నాడు.
సూర్యాపేట జిల్లా చివ్వెంల మండలం సేవాలాల్ తండాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఒక రైతు ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ లో రక్తంను తీసుకుని పొలాలపై రక్తం చల్లితే పంటలు పండుతాయన్నారు కదా.. అందుకే రక్తంనుచల్లుతున్నానని రైతు తన బాధను వినూత్న రీతిలో చూపిస్తు నిరసనలకు దిగాడు. ఈ ఘటన కాస్త ప్రస్తుతం వార్తలో నిలిచింది.
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