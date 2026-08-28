Revanth Plan on Konda Surekha: కొండా సురేఖ మంత్రి పదవి వ్యవహారంలో హైకమాండ్ ఆచీతూచీ అడుగులు వేస్తోంది. ఆమెను సస్పెండ్ చేయాలంటే పీసీసీ .. కాంగ్రెస్ హై కమాండ్కు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న రాఖీ పండగ సందర్భంగా స్వయంగా సీతక్కతో కలిసి రేవంత్ రెడ్డికి రాఖీ కట్టడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు ఈ విషయమై కొండా సురేఖను కదిలిస్తే మాత్రం.. పండగ పూట రాజకీయాలు వద్దు అంటూ దాటవేసే ప్రయత్నం చేసింది. మరోవైపు కూతురు సుస్మితా పటేల్ .. రేవంత్ రెడ్డి పై చేసిన వ్యాఖ్యలను సమర్థించలేదు. అలా అని ఖండించలేదు. కానీ కాంగ్రెస్లోని రేవంత్ వర్గం మాత్రం కొండా సురేఖను తప్పించాలని తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
కొండా సురేఖను తప్పించడం ఎలా..
కొండా సురేఖను ఇప్పుడే మంత్రి పదవి నుంచి తప్పించాలా లేక.. ఇంకొక చాన్స్ ఇవ్వాలనే అంశాన్ని పార్టీ పెద్దలు సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్నారట. ఇప్పటికే క్రమశిక్షణ కమిటీ రిపోర్ట్ తమ వద్దకు చేరడంతో దీనిపై ఏం చేయాలని లెక్కలు వేసుకుంటోందట. ముఖ్యంగా కొండా సురేఖను మంత్రి పదవిలో నుంచి తప్పిస్తే.. బీసీ వర్గాల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశం ఉంది భావిస్తోందట. కానీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలు మాత్రం.. మంత్రి సురేఖను మంత్రి పదవిలో నుంచి తప్పించాలని హైకమాండ్ పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. దీంతో పార్టీ పెద్దలు కులాల ఈక్వెషన్స్ వేసుకుంటూ డైలామాలో పడ్డారని తెలుస్తోంది. అయితే కొండా సురేఖపై సీరియస్ గా ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఆమెను తప్పించేందుకు భట్టి విక్రమార్కను ముందుపెట్టి రాజకీయం చేస్తున్నట్టు పార్టీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.
రేవంత్ పై కొండా కూతురు విమర్శల జడివాన..
ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మంత్రి కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మితా పటేల్ నోరు పారేసుకున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి బ్రదర్స్ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటున్నారని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కొండా సుస్మిత ఆరోపణలు సంచలనంగా మారాయి. కొండాపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యేలు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ డిమాండ్ చేశారు. వరంగల్ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు బర్తరఫ్ చేయాల్సిందేనని పట్టుబట్టారు. ఆ తర్వాత మంత్రి సురేఖకు టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ షోకాజ్ నోటీసులు పంపింది. ఆ నోటీసులకు మంత్రి సురేఖ వివరణ ఇచ్చారు. కానీ మంత్రి సురేఖ వివరణపై సంతృప్తి చెందని క్రమశిక్షణ కమిటీ ఆమెను మంత్రి పదవి నుంచి తప్పించాలని ఓ నివేదికను హైకమాండ్ కు పంపించింది. అయితే ఇప్పుడా నివేదిక ఆధారంగానే మంత్రి సురేఖపై వేటు పడే అవకాశం ఉంది. కానీ మంత్రి సురేఖ విషయంలో హైకమాండ్ తర్జన భర్జనలు పడుతోంది. ఆమెను మంత్రి పదవిని తప్పించాలా వద్దనే డైలామాలో హైకమాండ్ ఉంది. కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం ఆమెను మంత్రి పదవిలో నుంచి తప్పించాలనే పట్టుదలతో ఉన్నట్టు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అందుకే మంత్రి సురేఖను తప్పించేందుకు భట్టి విక్రమార్కను రంగంలోకి దింపారని ప్రచారం సాగుతోంది.
భట్టి విక్రమార్కను ముందుపెట్టి రేవంత్ రెడ్డి మైండ్ గేమ్!
వాస్తవానికి కొండా సుస్మిత కామెంట్స్ సమయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆయన లండన్ నుంచి రాగానే సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రత్యేకంగా సమావేశం అయ్యారు. ఈ సమావేశంలోనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. కొండా సురేఖను మంత్రి పదవిలో నుంచి తప్పించే బాధ్యతలన్నీ అప్పగించారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కొండా మురళీ.. ప్రజా భవన్ కు వచ్చి భట్టి విక్రమార్కను కలిశారు. నిజానికి మొదటిరోజు కొండా మురళికి అపాయింట్ మెంట్ ఇవ్వని డిప్యూటీ సీఎం.. ఆ తర్వాత మాత్రం కలిసేందుకు చాన్స్ ఇచ్చారు. రేవంత్ సూచన మేరకు మురళీని పిలుపించుకున్న భట్టి.. తాను చెప్పాల్సింది చెప్పేశారని తెలుస్తోంది. గతంలో సేవ్ చేశామని... ఈసారి మాత్రం ఏం చేయలేమని క్లారిటీ ఇచ్చారని చెబుతున్నారు. అందుకే భట్టిని కలిసిన తర్వాత మాట్లాడిన కొండా మురళీ.. ప్లాన్ బీ అంటూ మాట్లాడారని అంటున్నారు.
సీఎం రేవంత్ కు మట్టి అంటకుండా భట్టితోనే బిగ్ స్కెచ్..
మొత్తంమీద కొండా మురళీతో సమావేశం తర్వాత ఉత్తమ్, శ్రీధర్ బాబు, రాజగోపాల్ రెడ్డితో మాట్లాడిన భట్టి విక్రమార్క.. బెంగళూరు వెళ్లి మల్లికార్జున ఖర్గేతో మాట్లాడారు. కొండా అంశంపైనే దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు చర్చించారని తెలుస్తోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాటగా కొండా సురేఖపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని భట్టి చెప్పారని తెలుస్తోంది. మొత్తంగా కొండా సురేఖ విషయంలో భట్టి విక్రమార్కను ముందు పెట్టి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన పంతం నెగ్గించుకుంటాన్నారనే చర్చ గాంధీభవన్ వర్గాల్లోనే సాగుతోంది. అయితే నిన్న రాఖీ కట్టి సీఎం రేవంత్ ను కూల్ చేసిందనే వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. మరోవైపు రేవంత్ కూడా మరో ఛాన్స్ ఇవ్వలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారం ఎంత దూరం పోతుందో చూడాలి మరి.
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