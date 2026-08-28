Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /మంత్రి సురేఖ ఎపిసోడ్‌లో కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్..! రేవంత్ ప్లాన్ ఇదేనా..!!

మంత్రి సురేఖ ఎపిసోడ్‌లో కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్..! రేవంత్ ప్లాన్ ఇదేనా..!!

Minister Konda Surekha Episode: మంత్రి కొండా సురేఖను కేబినెట్ నుంచి తప్పించడంపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మీన మేసాలు లెక్కపెడుతుందా.. కొండా సురేఖను మంత్రి పదవిలో నుంచి తప్పిస్తే.. బీసీ వర్గాల్లో వ్యతిరేకత వస్తుందని డైలామాలో హైకమాండ్ పడిందా..! కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఓ వర్గం మాత్రం.. ఆమెను మంత్రి పదవిలో నుంచి తప్పించాల్సిందే అంటూ హైకమాండ్‌ పై ఒత్తిడి తెస్తోంది. ఈ విషయంలో తన చేతికి  మట్టి అంటకుండా.. జాగ్రత్త పడుతున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:45 PM IST
మంత్రి సురేఖ ఎపిసోడ్‌లో కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్..! రేవంత్ ప్లాన్ ఇదేనా..!!
Image Credit: Konda Surekha Issue (File photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bihar: రాఖీ పండగ వేళ ఘోరం.. భర్తను స్వీట్‌లు తెమ్మని చెప్పి.. ప్రియుడితో భార్య జంప్.!. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?..
2
3
4
5