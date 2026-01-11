Talasani Srinivas Yadav fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం చాలా హాట్ గా మారాయి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య పచ్చగడ్డివేస్తే భగ్గుమనేలా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల గ్రానైడ్ లు పేల్చుకుంటున్నారు. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా ఎవరు కూడా వెనక్కు తగ్గకుండా పరస్పరం ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మండి పడ్డారు.
అంతే కాకుండా.. సికింద్రాబాద్ జోలికి వస్తే చూస్తు ఊరుకునేదిలేదన్నారు. రెండెళ్లు అయిన ఇచ్చిన హమీలు నెరవేర్చకుండా ప్రజల్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుందన్నారు. సికింద్రాబాద్ ముక్కలు చేయాలని చూస్తే చూస్తు ఊరుకొమన్నారు. నిన్ను ముక్కలు చేస్తామంటూ రేవంత్ పై మండిపడ్డారు. అదేవిధంగా అనైతికంగా డీలిమిటేషన్ పేరుతో సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాన్ని ముక్కలు చేయాలని చూస్తే నిన్ను ముక్కలు చేస్తాము జాగ్రత్త అంటూ మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.
సైబరాబాద్, శంషాబాద్ అనేవి ఒకప్పుడు చిన్న గ్రామాలు అని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు. హైదరాబాద్ అభివృద్ధి మన కళ్ల ముందే జరిగిందని అన్నారు. కానీ ఈ రెండేళ్లలో హైదరాబాద్ ను కాంగ్రెస్ పూర్తిస్థాయిలో నాశనం చేసిందన్నారు.జీహెచ్ఎంసీ డీలిమిటేషన్ తప్పుల తడకగా జరిగిందని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆరోపించారు.
పునర్విభజన చేస్తే జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్, మేయర్కు సమాచారం కూడా ఇవ్వరా అని మండిపడ్డారు. సికింద్రాబాద్ జోలికి వస్తే.. నిరసనలు చేస్తామని, రైల్ రోకొ, ప్రజారవాణా ఆపివేసితమ నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తామన్నారు. బంద్ లకు కూడా పిలుపునిస్తామని, అవసరమైతే ఆమరణ దీక్ష చేస్తామని కూడా స్పష్టం చేశారు.
