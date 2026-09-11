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బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలను దెబ్బకొట్టిన ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు..

Tata Madhus flop show: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో అనుసరించే వ్యూహాలపై బీఆర్ఎస్  మైండ్ గేమ్ ఫెయిల్ అయ్యిందా. సెంబ్లీ సమావేశాల్లో అధికార పార్టీకి ఇరుకున పెట్టేందుకు దూకుడు వెళ్లాలని హైకమాండ్ భావిస్తే.. పార్టీ ఆదేశాలను అందరూ నేతలు ఫాలో అయ్యారు. కానీ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు దూకుడు బీఆర్ఎస్ ముందరి కాళ్లకు బంధం వేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:55 AM IST
బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలను దెబ్బకొట్టిన ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు..
Image Credit: tata madhu (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలను దెబ్బకొట్టిన ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు..
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