/బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలను దెబ్బకొట్టిన ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు..

BRS Flop in Assembly: స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ను ఉద్దేశించి.. ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన కామెంట్స్ తో డామిట్ కథ అడ్డం తిరిగింది. అటు బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలు ముందే పసిగట్టినా కాంగ్రెస్ పెద్దలు.. తాతా మధు రూపంలో బ్రహ్మస్త్రం దొరకడంతో దీన్నే ఆయుధంగా మలుచుకుని తిప్పికొట్టే ప్రయత్నం చేశారు.
గులాబీ పార్టీ వ్యూహాలకు గండి కొట్టిన తాత మధు నోటీ దురుసు..
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల కోసం గులాబీ పార్టీ నేతలు బిగ్ స్కెచ్ వేసినట్టు తెలుస్తోంది. కాంగ్రెస్ మూడేళ్ల పాలనపై అసెంబ్లీ వేదికగా కడిగి పారేద్దామని ఆ పార్టీ నేతలంతా డిసైడ్ అయ్యారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ముందే గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు దిశా నిర్ధేశం చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో దూకుడు చూపాలని అధినేత ఆదేశించినట్టు తెలిసింది. గులాబీ బాస్ ఆదేశాలతో అసెంబ్లీకి వచ్చిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు.. అసెంబ్లీలో అదే దూకుడు చూపించాలని భావించారు. అంతకుముందు సభలోకి నల్ల టీషర్టులతో చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో రచ్చరచ్చ అయ్యింది. ఈ క్రమంలోనే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన కామెంట్స్ బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇరకాటంలోకి నెట్టేశాయనేది చెప్పాలి. ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ను ఉద్దేశించి ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన కామెంట్స్ తో బీఆర్ఎస్ ప్లాన్ మొత్తం రివర్స్ అయ్యిందనే చెప్పాలి.
తాత మధు అంశాన్ని కాంగ్రెస్కు ఆయుధం..
వాస్తవానికి అసెంబ్లీలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాన్ని సొంత పార్టీ నేత దెబ్బకొట్టడంతో.. ప్లాన్ మొత్తం రివర్స్ అయ్యిందనే చర్చ పార్టీలో జోరుగా సాగుతోందట. అసెంబ్లీ వెలుపల నల్ల చొక్కాల నిరసన, మహిళా ఎమ్మెల్యేలను ముందుంచి ఉద్రిక్తత సృష్టించడం, పోలీసుల అడ్డుకోతలతో కన్నీరు పెట్టించే స్థాయి సెంటిమెంట్ డ్రామాను రక్తికట్టించి అటెన్షన్ మొత్తం తమవైపు తిప్పుకోవాలని బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం భావించింది. కానీ ప్రజా సమస్యల కంటే రాజకీయ అంశాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఆత్మ రక్షణలో పడేయాలన్న పక్కా ప్లాన్ సరిగ్గా అమలవుతున్న సమయానికి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు మొత్తం సీన్ను రివర్స్ చేశాయని పార్టీ నేతలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కోసం పార్టీ హైకమాండ్ రంగంలోకి దిగిపోయి.. తాతా మధు కామెంట్స్ పై వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాయి. కానీ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు మాత్రం.. తన కామెంట్స్ కు కట్టుబడి ఉన్నానని ప్రకటించడంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయన తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. అధికార పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలని తాము తలపిస్తే.. తాతా మధు సెల్ఫ్ గోల్ వేశారని పార్టీ నేతలు చర్చించుకుంటున్నారట. అయితే బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలను ముందే పసిగట్టిన కాంగ్రెస్ మాత్రం.. తాతా మధు అంశాన్ని ఆయుధంగా మలుచుకుందని తెలుస్తోంది.
బీఆర్ఎస్కు రాజకీయ నష్టం..
మరోవైపు అసెంబ్లీ దగ్గర పోలీసుల నిరోధంపై ఆగ్రహంతో తాతా మధు స్పీకర్ వ్యవస్థను ఉద్దేశించి చేసినట్లుగా వచ్చిన వ్యాఖ్యలు, అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్కు ఊహించని రాజకీయ ఆయుధాన్ని అందించాయనే చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ గేమ్ను తిప్పికొట్టేందుకు సరైన అవకాశం కోసం చూస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, అధికార పక్ష నేతలు ఆ వ్యాఖ్యలను దళిత వర్గానికి చెందిన సభాపతికి జరిగిన అవమానంగా మలిచారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ లోపల ఒక తీవ్రమైన భావోద్వేగపూరిత వాతావరణాన్ని సృష్టించడమే కాకుండా, సభలో స్పీకర్ భావోద్వేగానికి గురయ్యేలా చేసి, సభా సంప్రదాయాల పరిరక్షణ పేరుతో ప్రతిపక్షాన్ని నెట్టేయడంలో నూటికి నూరు శాతం సఫలమైందని అంటున్నారు. మరోవైపు, ఈ మొత్తం ఘట్టంలో బీఆర్ఎస్ నాయకత్వ లోపం క్షేత్రస్థాయిలో స్పష్టంగా బయట పడిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆరంభంలో హరీశ్రావు, కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో నిరసనలు ఉధృతంగా సాగినప్పటికీ, ఒక నేత చేసిన వ్యాఖ్యతో తలెత్తిన రాజకీయ తుఫానును ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో తెలియక గులాబీ నాయకత్వం తడబడినట్టు సమాచారం. తాతా మధుతో క్షమాపణలు చెప్పించి వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరింపజేసినా, జరగాల్సిన రాజకీయ నష్టం అప్పటికే జరిగిపోయింది. ప్రభుత్వంపై దాడి చేయాల్సిన కీలక సమయాన్ని కాస్తా, తమ వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇచ్చుకోవడానికే బీఆర్ఎస్ సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చిందని పార్టీ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి..
ఎమ్మెల్సీ మధుపై బీఆర్ఎస్ నేతల తీవ్ర అసంతృప్తి..
ఇదిలా ఉంటే ఎమ్మెల్సీ తాతామధు తీరుపై పార్టీలో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం అవుతోంది. గతంలోనూ ఆయన వివాదస్పద కామెంట్స్ తో పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేశారని ఖమ్మం జిల్లా నేతలు హైకమాండ్ దృష్టికి తీసుకువస్తున్నారట. ఇప్పుడు స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్ ను ఉద్దేశించి.. వివాదస్పద కామెంట్స్ చేయడంతో.. ఆయనపై తప్పక చర్యలు ఉంటాయనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ దళిత ఎమ్మెల్యేలు ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని వరుసగా ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. మరోవైపు మహిళా నేతలు సైతం ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అటు తాతా మధు కామెంట్స్ పైన స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారని తెలుస్తోంది. మొత్తంమీద ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచాలనుకున్న ప్రయత్నం వికటించి, బీఆర్ఎస్ నేతలే సెల్ఫ్ గోల్ వేశారని సొంత పార్టీ నేతలే అభిప్రాయపడుతున్నారు.. అటు తమకు దొరికిగా అయుధాన్ని బ్రస్త్రస్త్రంలా వాడుకోవడంలో.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల ప్లాన్ వర్కవుట్ అయ్యిందని అంటున్నారు. ఇదే సమయంలో ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రెడ్డిపైన చర్యలు తీసుకునేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెడీ అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
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