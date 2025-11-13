హైదరాబాద్ లో ఆ ఏరియాలో దారుణ పరిస్థితి.. మూడు నెలలుగా జల దిగ్భంధనంలో జనావాసాలు..

Tattiannaram: పెద్ద అంబర్పేట్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని తట్టి అన్నారం మారుతి నగర్ లో గత మూడు నెలలుగా జనావాసాలు పూర్తిగా జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. దీంతో ప్రజలు ఇళ్లలోకి వెళ్లాలన్నా.. ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలన్నా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గ్రేటర్ కు చేరువలో ఉన్న అక్కడ నిత్యం సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. అక్కడ ప్రజలు ఈ విషయమై ఎన్ని సార్లు విన్నవించినా.. అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు సరైన రీతిలో స్పందించడం లేదనే విషయం స్పష్టమవుతుంది.
తట్టి అన్నారం ఎగువనున్న చెరువు నీరు లీక్ అవుతూ మురుగునీరుతో కలిసి కాలనీలోకి చేరడంతో రోడ్లన్నీ పూర్తిగా దుర్వాసనతో నిండిపోయాయి. రోడ్డు పాకురుతో నిండిపోవడంతో చాలామంది వాహనాలపై నుంచి కిందపడి గాయాల పాలయ్యావుతున్నారు. అధికారులకు ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్నా వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప సమస్యకు పరిష్కారం చూపట్లేదు అంటూ కాలనీ ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మున్సిపల్ కమిషనర్కు పలుమార్లు విన్నవించుకున్నా... హైడ్రా, ఇరిగేషన్ అధికారులకు చెప్పుకున్నా.. తమకు న్యాయం జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు రేవంత్ సర్కారు ఈ విషయమై చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదంటున్నారు. పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే.. తాము ఇక్కడ ఇల్లు అమ్ముకొని వెళ్లిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందనీ ప్రజలు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ప్రతిరోజు పిల్లల్ని స్కూలుకు పంపాలంటే భయం భయంగా ఉందంటూ సాయంత్రం అయితే దోమలు దుర్వాసన, పాములతో భయం భయంగా బతుకుతున్నామని కాలనీవాసులు తెలిపారు. దీనిపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పందించి అక్కడ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
