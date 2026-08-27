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బడి లేట్ హాజరుపై విద్యాశాఖ సీరియస్.. ఏకంగా 32 మందికి నోటీసులు..!!

Teacher Attendance Rules: ఈనెల 20వ తేదీన ఆలస్యంగా హాజరు నమోదు చేసిన 32 మంది టీచర్లకు డీఈవో షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. వారు ఇచ్చే జవాబు ఆధారంగా సెలువు వేయడం లేదా ఇతర చర్యలు తీసుకునే వీలుందని సమాచారం. సమయ పాలనలో నిర్లక్ష్యంపై రానున్న రోజుల్లో మరింత కఠినంగా వ్యవహరించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:44 AM IST
బడి లేట్ హాజరుపై విద్యాశాఖ సీరియస్.. ఏకంగా 32 మందికి నోటీసులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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