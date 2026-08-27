/ బడి లేట్ హాజరుపై విద్యాశాఖ సీరియస్.. ఏకంగా 32 మందికి నోటీసులు..!!

Strict Rules For Teachers: టైంతో మాకేంటి? నెమ్మదిగా వెళ్లొచ్చు..తొందరేం. త్వరగా బయటకు రావచ్చు.. ఇలాంటి భావనతో ఉన్న ఉపాధ్యాయులపై ఉన్నతాధికారులు స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. ఫేస్ ఐడెంటిటి యాప్ లో ఉన్న లోపాలను ఆసరాగా తీసుకునే టీచర్ల వ్యవహార శైలికి చెక్ పెట్టేలా నిఘా పెట్టారు. ప్రభుత్వ బడుల్లో ఉపాధ్యాయులు సమయానికి వస్తున్నారా? ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు? పాఠశాలలో ఎంత సమయం వెచ్చిస్తున్నారు? అంటూ గత రెండు నెలలుగా నిశితంగా గమనిస్తూనే ఉన్నారు. దీనిలో భాగంగానే ఈ నెల 20న ఆలస్యంగా విధులకు హాజరైన 32 మంది టీచర్లకు విద్యాశాఖ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది.
ప్రభుత్వ టీచర్లు సమయపాలన పాటించే విధంగా సంవత్సరం క్రితం ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ సిస్టమ్ యాప్ ను తీసుకువచ్చింది విద్యాశాఖ. నిబంధన ప్రకారం ఉదయం 9.05 వరకు ఉపాధ్యాయులు తమ ఫోన్ లోని ఎస్ఆర్ఎస్ యాప్ లో అటెండెన్స్ వేయాలి. పనిచేసే పాఠశాల ఆవరణలో ఉంటేనే అటెండెన్స్ వేసేందుకు వీలవుతుంది. ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు తిరిగి సాయంత్రం 4గంటల వరకు, ఉన్నతపాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు 4.15గంటలకు మళ్లీ యాప్ లోనే హాజరు వేయాలి. అయితే చాలా చోట్ల ఉపాధ్యాయులు ఈ నిబంధనను ఉల్లంఘిస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ ద్రుష్టికి వచ్చింది. అర్థగంట, 45 నిమిషాలు ఆలస్యంగా హాజరు నమోదు చేస్తున్నట్లు ఉన్నతాధికారులు గుర్తించారు.
మధిర, ఏన్కూరు, సత్తుపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో పనిచేసే వందలాది మంది జిల్లా కేంద్రం నుంచే రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నారు. బస్సులు,కార్లలో పాఠశాలకు వచ్చి వెళ్తున్నారు. రవాణా లేదా ఇతర ఇబ్బందుల కారణంతో నిత్యం వీరిలో పదుల సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులు విధులకు ఆలస్యంగా వస్తున్నట్లు గుర్తించారు. నిత్యం తీరిగ్గా వెళ్లేవారు కొందరు ఉంటే.. ఇంకొందరు విద్యాశాఖ తరపున ట్రైనింగ్స్ లేదా కార్యాలయ పనులు ఉన్నాయని జాప్యం చేస్తున్నారు. మారమూల ప్రాంతాల్లో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు ఒకరిద్దరు ఉదయం హాజరు వేసి తోటివారి సహకారంతో బయట పనులు చూసుకుని సాయంత్రం వరకు మళ్లీ స్కూల్ కు వెళ్తున్నారన్న ఆరోపణలు సైతం విద్యాశాఖ ద్రుష్టికి వచ్చాయి. ఆయా కారణాలతో ఆలస్యమైనా యాప్ లో హాజరు నమోదు చేసే వీలుంటుంది. కానీ అలాంటి చర్యలు ఉండటం లేదు.
అయితే విద్యాశాఖను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ.. పటిష్టం చేస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు సందర్భాల్లో జిల్లా ఉన్నతాధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే 2 నెలలుగా జిల్లాలో ఉపాధ్యాయులపై తీరుపై కలెక్టర్ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. సమయపాలనపై ఫిర్యాదులు వస్తుండటంతో నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అన్ని ప్రభుత్వ బడుల్లో ఉపాధ్యాయుల హాజరు శాతంతోపాటు ఆలస్యంగా వచ్చే వారి వివరాలు మధ్యాహ్నం వరకే కలెక్టర్ సహా ఇతర అధికారుల ద్రుష్టికి వెళ్తున్నాయి. ఈనెల 20వ తేదీన ఆలస్యంగా హాజరు నమోదు చేసిన 32 మంది టీచర్లకు డీఈవో షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. వారు ఇచ్చే జవాబు ఆధారంగా సెలువు వేయడం లేదా ఇతర చర్యలు తీసుకునే వీలుందని సమాచారం. సమయ పాలనలో నిర్లక్ష్యంపై రానున్న రోజుల్లో మరింత కఠినంగా వ్యవహరించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు.
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