/ABCDలు రాలేదని నర్సరీ బాలుడిపై టీచర్ పైశాచికత్వం.. వీడియో!!

Boath Nursery Student Beaten: ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోథ్ మండల కేంద్రంలో అత్యంత అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్షరాలు నేర్పాల్సిన ఉపాధ్యాయురాలే .. కసాయిలా మారింది. నాలుగేళ్ల చిన్నారిపై కర్కశత్వాన్ని ప్రదర్శించింది. బోధ్ మండల కేంద్రంలోని వేదం పాఠశాలలో నర్సరీ చదువుతున్న విద్యార్థి రిత్విక్ రెడ్డి అనే బాలుడికి.. ABCDలు సరిగ్గా రాయడం రాలేదన్న ఆక్రోశంతో ఆ చిన్నారిని విచక్షణారహితంగా చితకబాదింది. చేతితో, కర్రతో ఏకంగా 8 నిమిషాల పాటు ఆగకుండా ఆ పసిప్రాణంపై దాడి చేసింది.
స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన బాలుడు తీవ్రమైన చెవినొప్పితో ఏడుస్తుండగా.. చెంపలు, చెవిభాగం కమిలిపోయి కనిపించింది. అంతేకాదు చెవి భాగంలో వాపు రావడం గమనించిన పిల్లాడి పేరెంట్స్ ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఏమైందని ఆరా తీశారు. అప్పుడు అసలు విషయం బయటపడింది. స్కూల్ టీచర్ కొట్టిందని ఈ పసివాడు ఏడుస్తూ తన తల్లికి చెప్పాడు. వెంటనే తల్లిదండ్రులు, బంధువులు స్కూల్ కు వెళ్లి యాజమాన్యాన్ని నిలదీశారు. తరగతి గదిలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. టీచర్ విద్యార్థిని విచాక్షణారహితంగా కొడుతున్న ద్రుశ్యాలు అందులో రికార్డయ్యాయి. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా నివ్వెరపోయారు.
ఈ దారుణ ఘటనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బాలుడి తల్లిదండ్రులు, సీసీటీవీ ద్రుశ్యాల ఆధారాలతో బోథ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. చిన్నారిపై అమానుషంగా దాడికి పాల్పడిన సదరు ఉపాధ్యాయురాలిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని.. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన పాఠశాల యాజమాన్యంపై కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై విద్యాశాఖ అధికారులు, స్థానిక పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు. ఈ విషయంపై సంప్రదించగా, సమగ్ర విచారణ జరిపి, జిల్లా విద్యాధికారికి (డీఈఓ) నివేదిక సమర్పిస్తామని విద్యాశాఖ మంత్రి మహమ్మద్ హుస్సేన్ తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా, బాలుడి కుటుంబం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, బాధ్యురాలైన ఉపాధ్యాయురాలు సింధుజ, పాఠశాల యాజమాన్యంపై కేసు నమోదు చేసి, విచారణ జరుగుతోందని ఎస్ఐ పురుషోత్తం తెలిపారు. బాలుడి పట్ల ఇంత దారుణంగా ప్రవర్తించిన ఉపాధ్యాయురాలిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థి సంఘం, స్థానిక నివాసితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
దారుణం.. నర్సరీ విద్యార్థిని చితకబాదిన టీచర్
ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోథ్లోని ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో వెలుగు చూసిన ఘటన
చెవి మెలితిప్పుతూ పిడిగుద్దులు కురిపించడమే కాదు.. కర్రతోనూ దాడి
చిన్నారి ఏడుస్తున్నా వదిలిపెట్టకుండా.. కొన్ని నిమిషాల పాటు ఘోరంగా దాడి చేసిన టీచర్
బాలుడిపై గాయాల… pic.twitter.com/7ft9IY1L23
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 28, 2026
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