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ABCDలు రాలేదని నర్సరీ బాలుడిపై టీచర్ పైశాచికత్వం.. వీడియో!!

Boath Nursery Student Beaten:  అక్షరాలు నేర్పాల్సిన ఉపాధ్యాయురాలే .. కసాయిలా మారింది. నాలుగేళ్ల చిన్నారిపై కర్కశత్వాన్ని ప్రదర్శించింది. బోధ్ మండల కేంద్రంలోని వేదం పాఠశాలలో నర్సరీ చదువుతున్న విద్యార్థి రిత్విక్ రెడ్డి అనే బాలుడికి.. ABCDలు సరిగ్గా రాయడం రాలేదన్న ఆక్రోశంతో ఆ చిన్నారిని విచక్షణారహితంగా చితకబాదింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 29, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:28 AM IST
ABCDలు రాలేదని నర్సరీ బాలుడిపై టీచర్ పైశాచికత్వం.. వీడియో!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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