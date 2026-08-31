/మెదక్ జిల్లాలో గురువింద నీతి.. పాపన్నపేట ZPHSలో విద్యార్థినులతో తెలుగు టీచర్ కీచక పర్వం..!!

teacher harassment girl students: విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన ఉపాధ్యాయుడే వారి పాలిట కీచకుడిగా మారాడు. తరగతి గదిలో బాలికలతో ద్వందార్థపు మాటలు మాట్లాడుతూ..వారిని అనుచితకంగా తాకుతూ.. అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. వెకిలి చేష్టలకు పాల్పడూ విద్యార్థినులకు తీవ్రంగా ఇబ్బందులకు గురి చేశాడు. ఉపాధ్యాయుడు పదే పదే అలాగే ప్రవర్తించడంతో భరించలేకపోయిన బాలికలు చివరకు పాఠశాలలోని ఇతర ఉపాధ్యాయులకు చెప్పుకుంటూ కన్నీంటిపర్యంతయ్యారు. ఇతర ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో బాలల హెల్ప్ నెంబర్ 1098 కు ఫోన్ ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో మహిళా శిశు సంక్షేమశాఖ అధికారులు స్కూల్ కు వెళ్లి విచారించారు. ఈ ఘటన మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట జిల్లా పరిషత్ ఉన్నతపాఠశాలలో జరిగింది.
పూర్తి వివరాల ప్రకారం.. పాఠశాలలో తెలుగు ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థినుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించినట్లు తెలిసింది. ప్రత్యేక క్లాసుల పేరుతో విద్యార్థినుల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ విషయాన్ని బయటకు చెబితే పరీక్షల్లో మార్కులు తగ్గిస్తానంటూ బెదిరించాడు. భయాందోళనకు గురైన విద్యార్థినులు చివరకు ధైర్యం చేసి తమ పేరెంట్స్ కు విషయం చెప్పారు. దాదాపు 20 రోజుల క్రితమే ఈ వ్యవహారం బయటకు వచ్చినప్పటికీ.. బాలికలకు సంబంధించిన సున్నితమైన అంశం కావడంతో గోప్యత పాటించినట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే బాలల భద్రతకు సంబంధించిన అంశం కావడంతో అధికారులు దీనిపై సీరియస్ గానే తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే సంబంధిత శాఖల అధికారులు పలు దఫాలుగా వివరాలు సేకరించినట్లు విద్యార్థినుల ఫిర్యాదు మేరకు పాపన్నపేట జడ్పీ హైస్కూల్ సందర్శించి విచారణ జరిపినట్లు జిల్లా మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారిక హేమ భార్గవి తెలిపారు.
తాను బాలికలు, ఇతర ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల సిబ్బందితో మాట్లాడి వివరాలు సేకరించినట్లు ఆమె తెలిపారు. పూర్తి నిజానిజాలు నిర్ధారించుకోవడానికి సీడీపీఓను మళ్లీ పంపినట్లు ఆమె తెలిపారు. విచారణ సమయంలో బాలికలు ఏమి చెప్పారో ఆమె వెల్లడించలేదు. విచారణ నివేదికను జిల్లా కలెక్టర్కు సమర్పిస్తామని తెలిపారు. అయితే, పాఠశాలలో జరిగినట్లు చెబుతున్న ఈ ఘటనను జిల్లా విద్యాశాఖలోని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి ఎందుకు తీసుకురాలేదనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. విద్యార్థుల ఆరోపణలు చాలా సున్నితమైనవి కావడంతో, ఎలాంటి పక్షపాతం లేదా ఒత్తిడి లేకుండా సమగ్ర విచారణ జరపాలని చాలామంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా విద్యా అధికారి, డివిజనల్ విద్యా అధికారి, స్థానిక పోలీసులు పాఠశాలను సందర్శించి విచారణ జరిపారు. పాఠశాలల్లో ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యా అధికారులు తెలిపారు.
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