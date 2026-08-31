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మెదక్ జిల్లాలో గురువింద నీతి.. పాపన్నపేట ZPHSలో విద్యార్థినులతో తెలుగు టీచర్ కీచక పర్వం..!!

Teacher Harassment Girl Students: విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన ఉపాధ్యాయుడే వారి  పాలిట కీచకుడిగా మారాడు. తరగతి గదిలో బాలికలతో ద్వందార్థపు మాటలు మాట్లాడుతూ..వారిని అనుచితకంగా తాకుతూ.. అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. వెకిలి చేష్టలకు పాల్పడూ విద్యార్థినులకు తీవ్రంగా ఇబ్బందులకు గురి చేశాడు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 31, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:21 PM IST
మెదక్ జిల్లాలో గురువింద నీతి.. పాపన్నపేట ZPHSలో విద్యార్థినులతో తెలుగు టీచర్ కీచక పర్వం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మెదక్ జిల్లాలో గురువింద నీతి.. పాపన్నపేట ZPHSలో విద్యార్థినులతో తెలుగు టీచర్ కీచక పర్వం..!!
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