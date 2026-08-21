/పుస్తకాలు పట్టాల్సిన చేతుల్లో కత్తులు.. పదో తరగతి వయసులోనే గురువును చంపేంత పగ ఎందుకొచ్చింది?

Attacks on Teachers: ఉపాధ్యాయులపై పెరుగుతున్న దాడులు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, మీడియా బాధ్యతతో వహించిన గురువుల గౌరవాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆవేశంతో పాఠశాలలకు వెళ్లి టీచర్లపై భౌతిక దాడులకు దిగడం ఒక్క ఎత్తైతే.. స్వయంగా విద్యార్థులే తమకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పే గురువులపై దాడులు చేయడం మరీ దారుణం. నల్లగొండ జిల్లా కొండమల్లెపల్లిలో ఫోన్ వాడకూడదని మందలించినందుకు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ రూపారెడ్డిని విద్యార్థులే దారుణంగా హత్య చేయడం సమాజాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
ఏప్రిల్ 22నవ తేదీన ఏపీలోని పాలకొల్లులో పూర్వ విద్యార్థి ఇనుప రాడ్ తో ఉపాధ్యాయుడిపై హత్యయత్నం చేయడం.. మార్చి 4వ తేదీ క్రిష్ణా జిల్లాలో తరగతిలోనే ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ పై విద్యార్థి పిడిగుద్దులతో విరుచుకుపడటం వంటి సంఘటనలు మన పిల్లల మానసిక స్థితి ఎంత ప్రమాదకరంగా మారుతుందో చెప్పేందుకు ఇవి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు.
కొన్ని వార్తలు రోజూ చదివి పక్కన పెట్టేస్తుంటాం... కానీ కొన్ని ఘోరాలు మాత్రం సమాజం ముందర వేల ప్రశ్నలను నిలబెడతాయి. నల్లగొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లిలోని నాగార్జున స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ రూపా రెడ్డి దారుణ హత్య ఉదంతం సరిగ్గా అలాంటి ఆందోళననే రేకెత్తిస్తోంది. విద్యాబుద్ధులు చెప్పిన గురువుపైనే, ఆమె వద్దే చదువుకుంటున్న పదో తరగతి విద్యార్థులు కత్తులతో దాడి చేసి చంపేశారనే వార్త వినగానే ప్రతీ ఒక్కరి గుండె నిమిషం పాటు ఆగిపోయినంత పనైంది. ఇది కేవలం ఒక క్రైమ్ స్టోరీ మాత్రమే కాదు... మన కుటుంబ వ్యవస్థను, విద్యా విధానాన్ని, పిల్లల పెంపకాన్ని నిలదీస్తున్న తీవ్రమైన సామాజిక సంక్షోభం.
కేసు వివరాలు: అసలేం జరిగింది?
నల్లగొండ జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం... రూపా రెడ్డి హత్య కేసును ఛేదించడానికి పోలీసులు 5 ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపి, దాదాపు 70 సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీలను జల్లెడ పట్టారు.
కీలక ఆధారం (బాబు): రూపా రెడ్డి హత్యకు గురయ్యే ముందు చివరిసారిగా తన పిన్నితో ఫోన్ మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో ఆమె "బాబు" అని సంబోధించారు. స్కూల్లో విద్యార్థులను ఆమె ప్రేమాస్పదంగా "బాబు" అని పిలుస్తుండటంతో పోలీసులు దర్యాప్తును ఆ కోణంలోకి మళ్లించారు.
13 మంది విచారణ: హత్య అనంతరం పాఠశాలకు నాలుగు రోజులు సెలవులు ఇచ్చారు. తిరిగి స్కూల్ ప్రారంభమయ్యాక గైర్హాజరైన 13 మంది విద్యార్థులను పోలీసులు విచారించారు. వారిలో ఐదుగురు పదో తరగతి విద్యార్థులు కాగా, ఇద్దరు బాలురు ఇటీవల విపరీతంగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తూ జల్సాలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
రక్తపు మరకల నోట్లు: సదరు విద్యార్థి వద్ద రూ.1.54 లక్షల నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ డబ్బు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చారని చెప్పినప్పటికీ, నోట్లపై రక్తపు మరకలు ఉండటంతో ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపారు. ఆ రక్తం రూపా రెడ్డిదేనని సైంటిఫిక్ ఆధారాలతో నిర్ధారణ అయింది.
పగ, జల్సాలు.. గోవా ట్రిప్ నుంచి హత్య దాకా!
నిందితుల్లో ఒక బాలుడికి గతంలో మద్యం అలవాటు, బైకులపై పిచ్చి మోజు ఉండేవి. బ్యాగులో నగదు, ఫోన్ దొరకడంతో గతంలో రూపా రెడ్డి అతడిని మందలించి, హాస్టల్ నుంచి తీసేసి డే స్కాలర్గా మార్చారు. నాటి నుంచి ఆమెపై పగ పెంచుకున్న ఆ బాలుడు, జల్సాల కోసం నెల రోజుల క్రితం గోవా కూడా వెళ్లి వచ్చాడు.
ఎలాగైనా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించాలనే దుర్బుద్ధితో, స్కూల్ ఫీజుల డబ్బులు రూపా రెడ్డి ఇంట్లోనే ఉంటాయని భావించి ఐదు రోజుల ముందే రెక్కీ నిర్వహించారు. ఈ నెల 11న ఇద్దరు బాలురు మాస్కులు ధరించి ఆమె ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. గోడ దూకే క్రమంలో ఒకరి మాస్క్ ఊడిపోవడంతో రూపా రెడ్డి అతడిని గుర్తుపట్టారు. తమ గుట్టు రద్దవుతుందనే భయంతో ఆమెపై కత్తితో ఏకంగా 27 సార్లు కిరాతకంగా దాడి చేసి, ఫోన్ మరియు నగదుతో పరారయ్యారు. నిందితుల నుంచి రూ.1.54 లక్షల నగదు, ఒక ఐఫోన్, రూపా రెడ్డి ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని, వారిని జువెనైల్ జస్టిస్ కోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు.
మార్కులు చూస్తున్నాం... మరి వారి మనసులు?
పదో తరగతి అంటే భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేసుకోవాల్సిన వయసు. డాక్టర్, ఇంజనీర్, పోలీస్ లేదా సైనికుడిగా మారి దేశానికి సేవ చేయాలని కలలు కనాల్సిన పవిత్రమైన దశ. అలాంటి వయసులో డబ్బు కోసం ఒక మనిషిని, అదీ విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన టీచర్ను చంపాలనే ఆలోచన రావడం ఒక్క రోజులో జరిగింది కాదు.
పెంపకంలో లోపాలు: మన పిల్లలకు ర్యాంకులు, మార్కులు తగ్గితే ఆందోళన చెందుతున్నాం కానీ, వారి ప్రవర్తనలో వస్తున్న మార్పులను గమనిస్తున్నామా?
చెడు అలవాట్లు: వారు ఎవరితో తిరుగుతున్నారు? ఫోన్లో ఏం చూస్తున్నారు? అకస్మాత్తుగా డబ్బు ఎందుకు ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారు? మత్తు పదార్థాలకు లేదా బైక్ జల్సాలకు అలవాటు పడుతున్నారా? అనే ప్రశ్నలను తల్లిదండ్రులు వేసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది.
పాఠశాలల బాధ్యత: పాఠశాల అంటే కేవలం పుస్తకాలు, పరీక్షలు మాత్రమే కాదు. విద్యార్థి ప్రవర్తనలో ఆకస్మిక మార్పులు వస్తే కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి దారిలోకి తేవలసిన బాధ్యత యాజమాన్యాలపై కూడా ఉంది.
పోలీసులు తమ దర్యాప్తు పూర్తి చేశారు, చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది. కానీ ఈ ఘటన ప్రతీ ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేసే ఒక హెచ్చరిక. పిల్లలకు ఖరీదైన చదువును అందించడంతో పాటు, మంచి మనుషులుగా బతికే విలువలను నేర్పించకపోతే సమాజం ఎంతటి ప్రమాదంలోకి జారుకుంటుందో ఈ ఉదంతం నిరూపించింది.
-వెంకటేశ్వరరావు ఉమ్మిడిశెట్టి నేషనల్ మీడియా జర్నలిస్ట్
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