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పుస్తకాలు పట్టాల్సిన చేతుల్లో కత్తులు.. పదో తరగతి వయసులోనే గురువును చంపేంత పగ ఎందుకొచ్చింది?

Kondamallepally Teacher Murder: కొన్ని వార్తలు రోజూ చదివి పక్కన పెట్టేస్తుంటాం... కానీ కొన్ని ఘోరాలు మాత్రం సమాజం ముందర వేల ప్రశ్నలను నిలబెడతాయి. నల్లగొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లిలోని నాగార్జున స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ రూపా రెడ్డి దారుణ హత్య ఉదంతం సరిగ్గా అలాంటి ఆందోళననే రేకెత్తిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 21, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:38 AM IST
పుస్తకాలు పట్టాల్సిన చేతుల్లో కత్తులు.. పదో తరగతి వయసులోనే గురువును చంపేంత పగ ఎందుకొచ్చింది?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పుస్తకాలు పట్టాల్సిన చేతుల్లో కత్తులు.. పదో తరగతి వయసులోనే గురువును చంపేంత పగ ఎందుకొచ్చింది?
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