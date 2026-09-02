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ఆర్థికమంత్రి భార్యపై చర్యలేవీ? టీచర్లనే బలిచేస్తారా?

Government Employees: ఉపాధ్యాయులపై చిన్నపాటి ఆరోపణలు వస్తే సస్పెండ్ చేస్తున్నారు.. మరి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భార్య 10 శాతం కమీషన్ తీసుకొంటున్నారంటూ.. ఓ రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయులు బహిరంగంగానే ఆరోపించినా.. ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ పింగిలి శ్రీపాల్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 02, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:25 AM IST
ఆర్థికమంత్రి భార్యపై చర్యలేవీ? టీచర్లనే బలిచేస్తారా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఆర్థికమంత్రి భార్యపై చర్యలేవీ? టీచర్లనే బలిచేస్తారా?
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